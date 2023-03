Crypto Trading: alcune semplici strategie di investimento in Criptovalute

Hai deciso di investire in criptovalute? L’errore più grossolano che puoi fare è quello di lanciarti su questo settore senza avere alcuna strategia. Un comportamento tipico di chi non ha esperienza è quello di comprare criptovalute nel momento in cui c’è euforia lasciando trasportare dagli eventi.

Nella quasi totalità dei casi, questo approccio determina solo ed esclusivamente delle perdite. Risultato: l’esperienza con il mondo della crypto per chi ha deciso di investire senza strategia è finita ancora prima di iniziare (e anche i soldi a disposizione sono belli e andati). Il solo modo per evitare tutto questo è quello di usare strategie di investimento nel crypto trading. Già ma fa un principiante a strutturare una strategia di investimento?

Ora è ovvio che nel trading nessuno nasce esperto e che è tutto frutto dell’esperienza e del perfezionamento. Quindi si può pensare di implementare una strategia di investimento in criptovalute solo dopo una serie di test pratici e con consapevolezza che neppure allora potrai avere la garanzia che la tua strategia sia profittevole (negli investimenti c’è sempre un carico di rischio, soprattutto quando parliamo di crypto trading).

Per venire incontro alle esigenze dei lettori che per la prima volta si affacciando al mondo delle criptovalute, abbiamo pensato di elencare alcune semplici strategie di investimento in crypto-asset. Si tratta di indicazioni operative che possiamo definire alla base di ogni attività di trading sul comparto delle criptovalute.

Perchè le strategie di crypto-trading ti servono

Arrivato a questo punto potresti obiettare di non avere alcun bisogno di una strategia per investire in criptovalute poichè comprendere il suo funzionamento è solo una perdita di tempo e invece c’è da agire subito visto che oggi Bitcoin sta correndo (ad esempio).

Mi duale ma dobbiamo smentirti ancora una volta. Le strategie sono infatti fondamentali sempre e per ogni tipologia di investimento (qui ad esempio abbiamo parlato delle strategie forex trading ossia per investire sul mercato valutario). Ebbene nel caso delle criptovalute, asset class volatile per definizione, le strategie diventano ancora più importanti tanto che da esse non si può prescindere.

Te la facciamo molto breve (perchè ci piace essere chiari): se vuoi fare trading crypto senza strategia avrai solo perdite e perdite su perdite. Diciamo allora che vale la pena dedicare 10 minuti alla lettura di questa guida.

Le più semplici strategie di investimento in criptovalute

Ci sono tante strategie di crypto trading e sicuramente con l’esperienza ne troverai sempre di più. Abbiamo però selezionato quelle più semplici che possono essere considerate come un punto di partenza. Ecco di quali si tratta:

Swing Trading

Indice RSI

Crossover di media mobili

Dollar cost averaging (DCA)

Compra e mantieni

Si tratta di strategie completamente diverse tra loro non solo sotto il profilo dell’operatività ma anche per quello che riguarda la stessa natura da cui traggono origine. Non è necessario essere dei grandi esperti per comprendere che una strategia ad esempio basata sull’indicatore RSI non centra assolutamente nulla con una che si basa sul compra e mantieni.

Nei prossimi paragrafi spiegheremo come funzionano, una per una, queste strategie.

Swing Trading

Iniziamo questa nostra analisi della Swing Trading. Cosa si intende con questo nome così esotico? Nulla di trascendentale se non il monitoraggio continuo dei picchi rialzisti e ribassisti. La base su cui si poggia le strategia dello swing trading è che le criptovalute, per loro natura, sono estremamente volatili. Come si può ben vedere ad esempio nel grafico del Bitcoin ci sono apprezzamenti e deprezzamenti costanti.

In particolare ad ogni rialzo (ma il discorso vale anche per i ribassi) di una certa rilevanza fa poi seguito un calo (o un rimbalzo) altrettanto consistente.

Ora se hai tantissimo tempo libero, puoi seguire le oscillazioni della criptovaluta in tempo reale e quindi decidere quando aprire il tuo trade. In caso contrario non farti problemi perchè basta impostare un avviso grazie al quale verrai avvertito nel momento in cui i prezzi dovessero raggiungere un certo livello da te ritenuto utile per poi aprire una posizione.

La strategia dello swing trading si poggia su un assunto ben preciso: cercare di approfittare delle correzioni per entrare sul mercato il momento prima che la criptovaluta inverta la tendenza passando da un rialzo a un ribasso (o viceversa). Attenzione perchè c’è una seconda condizione: è necessario uscire prima che il trend riprenda (sia esso verso l’alto o verso il basso).

Operativamente la strategia dello swing trading richiede tantissima pratica. Un margine di errore esiste sempre ma esercitandoti puoi imparare un tuo metodo operativo.

Indicatore RSI

Con l’indicatore RSI entriamo con entrambi i piedi in tema analisi tecnica. Per evitare di rendere pesante l’argomento ci limitiamo a dire che si tratta di un indice che consente di misurare la velocità e la forza di un certo trend. Non è uno strumento proprio del mondo delle criptovalute ma è patrimonio condiviso del trading online.

L’indicatore RSI viene espresso in percentuale. La formula per il calcolo dell’indicatore è la seguente:

RSI = 100 – (100 / [1+RS])

C’è che devi sapere è che se una percentuale è bassa, allora siamo dinanzi ad una situazione di ipervenduto. Viceversa (in linea di tendenza) percentuale alta significa situazione di ipercomprato. In entrambi i casi siamo dinanzi ad una situazione molto interessante dal punto di vista operativo. In caso di ipercomprato il prezzo delle criptovalute potrebbe entrare in un trend discendente mentre nel caso di ipervenduto ci potrebbe essere l’imminente accesso in un trend discendente.

La migliore strategia per fare crypto-trading attraverso l’indicatore RSI dipende dal tuo stile e dalla tua propensione al rischio.

Puoi testarlo sempre in modalità demo grazie al conto demo eToro.

Crossover di media mobili

Abbiamo poi il crossover di media mobili. Per fare crypto-trading attraverso questa strategia è necessario saper usare le medie mobili e essere anche pratici del crossover. Siamo quindi su un livello più alto rispetto alle strategie citate in precedenza.

Ad ogni modo la media mobile nel trading serve a delineare una tendenza sommando i prezzi della criptovaluta su un certo arco temporale e dividendoli poi per il numero di dati. La linea individuata consente di determinare la direzione del trend ed è utile per trovare supporti e resistenze.

Per sfruttare le medie mobili nel crypto-trading è necessario usare il crossover che si verifica quando il prezzo della crypto incrocia al rialzo o al ribasso una media mobile. In quel momento è possibile un cambio trend.

Operativamente è necessario attendere il crossover prima di posizionarti long o short sulla criptovaluta usando i CFD.

Dollar cost averaging (DCA)

Con la quarta crypto strategia, il Dollar cost averaging (DCA), lasciamo gli indicatori. Il DCA è più che altro un metodo che è possibile applicare a tutto il mondo del trading in generale. Si tratta frazionare il proprio investimento in porzioni più piccole che poi dovrai distribuire in un arco di tempo preciso investendo sempre in un dato giorno e in una data ora della settimana.

Investendo in questo modo sarà possibile ridimensionare l’impatto della volatilità. Ricerche effettuate in merito hanno rivelato che con il metodo DCA i profitti sono tendenzialmente maggiori di quelli che si avrebbero con il frazionamento.

Il metodo del DCA viene usato sia dagli investitori alle prime armi che da quelli più esperti e ciò dimostra proprio la sua affidabilità.

Attenzione: per provare la crypto strategy del DCA non puoi usare broker come eToro ma dovrai utilizzare exchange specializzati in criptovalute.

Compra e mantieni

E con concludiamo l’analisi delle migliori strategie per investire in criptovalute con il classico compra e mantieni. Torniamo quindi su un livello operativo basico.

Compra a mantieni richiede di mantenere un certo livello di tenuta psicologica. Fondamentalmente, infatti, è facile comprare Bitcoin ma è facile non vendere se i prezzi vanno affondo. Nel compra e mantieni l’obiettivo è quello di tenere nel portafoglio le crypto per il più lungo tempo possibile.

E’ chiaro che chi ha un approccio speculativo, ossia punta ad avere un profitto da variazioni di prezzo anche intraday, non è adatto per questa strategia di trading. Viceversa chi invece ritiene che le criptovalute abbiano un futuro radioso (ed ad esempio ritiene possibile una adozione di massa) sia più propenso a comprare e tenere.

Anche in questo caso è preferibile usare un exchange come Binance e non un broker per dare attuazione a questa strategia.

Trading crypto: come applicare le migliori strategie

E siamo arrivati alla conclusioni. Come abbiamo anticipato in precedenza il modo migliore per testare le strategie per investire in criptovalute che abbiamo citato in precedenza, è quello di fare pratica. Abbiamo segnalato come alcune strategie sia più adatte per un investimento con exchange come Binance mentre altre abbiano il loro terreno ideale con broker CFD come eToro.

In entrambi i casi la procedura da seguire è sempre la stessa:

registrazione sulla piattaforma

scelta della criptovaluta su cui investire

definizione della strategia di trading da adottare

apertura, monitoraggio e chiusura della posizione

Ricorda sempre che non esiste la strategia di trading perfetta o vincente. Chi vende crypto-strategy spacciandole per sicure sta mentendo (e se fossero sicure non le venderebbe a te). Ti invece hai la possibilità, grazie alla pratica, di definire la tua strategia ideale per investire in criptovalute.

