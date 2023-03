Trading Online: Cos’è e Come Funziona

Negli ultimi anni il mondo del trading online ha conosciuto una forte espansione. Migliaia di investitori alle prime armi si sono avvicinati a questo settore. Ciò non è sempre avvenuto con la giusta consapevolezza. Il mondo del trading online non è quello degli investimenti bancari e nel bene e nel male non c’è la figura del consulente a fare da mediazione. Nel trading online, il trader è da solo con la sua piattaforma. Per questo è fondamentale avere una certa preparazione anche perchè, nonostante il messaggio semplificatore che spesso viene fatto passare, il trading online non è un gioco.

Vedi anche: Trading online: come iniziare (Guida by Meteofinanza.com)

E allora da dove partire? Come muovere i primi passi in un ecosistema nuovo? Se sei su questo articolo è perchè vuoi conoscere più da vicino il trading online a partire da cosa è fino ad arrivare al suo funzionamento. Ti sveliamo un dato che non tutti dicono: lo sapevi che “come funziona il trading online” è una delle frasi in assoluto più cercate da chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. E cosa sta a significare se tantissimi soggetti desiderosi di iniziare ad investire, si interrogano addirittura su come funziona il trading online? Dal nostro punto di vista ciò dimostra che c’è tanto interesse sull’argomento ma anche tanto bisogno di capire i meccanismi del trading online.

Proprio questo sarà quello che proveremo a fare con la nostra guida.

Anticipiamo subito che l’argomento non è breve ma al contrario molto lungo. E del resto basta pensare al fatto che i manuali su cosa è e come funziona il trading online sono dei veri mattoni per avere un’idea della complessità del tema. In questa guida però proveremo ad essere sintetici ed essenziali procedendo per step.

Tanto per iniziare se chi ci sta leggendo ha già un’infarinatura del tema e non ha voglia di entrare nel dettaglio ma vuole subito passare alla pratica, allora può subito aprire un conto demo gratuito con un broker affidabile come eToro ed esercitarsi ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri. Come vedremo dopo, la demo è un account simulato che contiene tutte le funzionalità di quello reale. Tanti traders hanno iniziato a fare trading online partendo proprio dalla demo gratuita ed esercitandosi con essa.

Capiamo però anche il punto di vista di chi o non ha un’infarinatura o, pure avendola, preferisce avere la possibilità di ripassare le fondamenta del settore. In questo secondo caso, quindi, suggeriamo la lettura dei prossimi paragrafi.

Trading Online cosa è

Quando si parla di trading online il rischio di generare confusione è sempre molto alto anche perchè, e questo è un limite del settore, gli annunci promozionali delle varie piattaforme sono spesso poco chiari. Basta questo motivo per ribadire l’attualità che una guida su cosa è e come funziona il trading online continua ad avere anche oggi.

Detto questo, a noi piacciono le definizioni chiare e allora considerando che la parola “trading” in inglese significa “commerciare” o “scambiare” con trading online parliamo di scambio online quindi non su una borsa fisica. In realtà oggi tutto il mondo del trading è online. Anche quando parliamo di investire in borsa non facciamo riferimento ad esempio a Piazza Affari edificio fisico ma all’attività di scambio online sul mercato azionario italiano.

Quindi volendo dare una definizione, il trading online altro non è che l’attività di investimento sui mercati finanziari.

Tipi di trading online: la classificazione

Un tempo erano gli operatori ad immettere i vari ordini in borsa. Per farlo erano presenti nella sede fisica del mercato stesso. Oggi si svolge tutto in modo telematico grazie allo sviluppo di internet. Il fatto che tutto avvenga online non ha fatto altro che causare ulteriore confusione tra le varie tipologie di trading online.

Cosa deve quindi sapere un principiante che vuole iniziare a fare trading online? Riducendo il discorso all’essenziale, il punto centrale è che oggi sono disponibili due strade per investire sui mercati finanziari e quindi fare trading online:

comprare asset fisici e quindi diventare titolare di un diritto di proprietà su questo bene

speculare al rialzo o al ribasso sul prezzo di quell’asset (senza detenerlo fisicamente) attraverso uno strumento di tipo derivato come i CFD

Diciamo che la prima tipologia di trading online è quella delle origini e quindi è sempre esistita. La seconda, invece, è frutto dello sviluppo della tecnologia. I CFD, infatti, sono strumenti di tipo derivato che non implicano il possesso dell’asset sottostante.

Dove si fa trading online

In origine per fare trading trading era necessario andare fisicamente in borsa oppure delegare un operatore. Oggi il trading online viene fatto sulle piattaforme dei broker. Il mercato quindi diventa accessibile non attraverso una porta fisica ma mediante una connessione internet e quindi tramite desktop o mobile. Anche per questo motivo il settore è cresciuto tantissimo.

La facilità di accesso al trading online e il conseguente aumento della domanda, hanno determinato un boom delle piattaforme su cui operare. Oggi ce ne sono tantissime (ne parleremo dopo). Come sempre avviene quando si è dinanzi ad un boom di un certo settore, accanto ad operatori onesti ci sono anche tanti disonesti. Per questo motivo il nostro consiglio è quello di usare solo piattaforme autorizzate e legali per fare trading online. Viceversa piattaforme senza autorizzazione o comunque poco chiare sono da lasciar perdere.

Un esempio di broker con piattaforma autorizzata è eToro.

Come iniziare a fare trading online

Lo abbiamo anticipato nella premessa: la nostra guida su cosa è e come funziona il trading online si sarebbe sviluppata in modo diverso rispetto alle regole editoriali standard dando ai lettori la possibilità di lasciar perdere la trattazione teorica e passare alla pratica in ogni momento.

Se a chi ci sta leggendo le informazioni che abbiamo dato nei precedenti paragrafi dovessero bastare, nulla toglie che si possa subito passare all’investimento reale. La domanda diventa quindi: come iniziare a fare trading online?

Come detto in precedenza noi siamo in primo luogo degli investitori e dal nostro punto di vista gli step operativi necessari sono solo 3. Una volta deciso in che modalità operare (CFD o acquisto di asset reali, ad esempio qui spieghiamo come comprare azioni), si tratta di:

aprire un conto trading su una piattaforma autorizzata e accedervi

scegliere l’asset su cui si vuole fare trading online

effettuare l’apertura del trade ovvero inviare l’ordine

Questi sono i tre punti essenziali per iniziare a fare trading online a prescindere dalla piattaforma che viene usata. Ovviamente ognuno di questi punti ne implica altri (ad esempio prima dell’apertura del trade vanno impostati i vari parametri a partire dalla leva finanziaria). Di questo parleremo dopo.

Il trading online è sicuro?

Una questione che proprio non può mancare di essere affrontata in una guida dedicata al trading online è quella della sicurezza.

All’inizio di questo post di abbiamo svelato un dato sulle ricerche e ora possiamo rivelarne un secondo: tra le prime domande che si pone chi non ha mai investito sui mercati ma vorrebbe iniziare a farlo c’è il classico: il trading online è sicuro?

Ora su questa questione sono state riempite centinaia di pagina web e migliaia di guide cartacee. Dal nostro punto di vista, è in realtà tutto molto semplice e si tratta di capire solo cosa si intende per sicurezza del trading online.

Se con trading online sicuro si pretendono garanzie sul fatto che non si perda mai nulla ma si guadagni sempre, allora si è del tutto fuori strada. Lo diciamo chiaramente e senza giri di parole: il trading online non è mai sicuro ma come sono sicuri tutti gli investimenti.

Se invece con trading online sicuro si fa riferimento all’affidabilità della piattaforma che viene usata, allora la prospettiva cambia. Scegliendo le piattaforme autorizzate, infatti, si può fare trading online in tutta sicurezza.

Insomma è tutta una questione di prospettive.

Come guadagnare nel trading online

Un tema strettamente connesso al discorso sulla sicurezza è quello sul guadagno. Premesso che con il trading online non si guadagna sempre ma si perde anche tanto (e che senza giusta preparazione) si perde soltanto, accenniamo brevemente a due modalità attraverso le quali l’esperienza ci ha insegnato che sia possibile guadagnare con il trading online.

Anticipando il mercato : l’anticipo del trend del mercato vale sia al rialzo che al ribasso. Chi si è affacciato al mondo degli investimenti per la prima volta può pensare che per guadagnare ad esempio su titolo in rialzo sia sufficiente comprare quando i prezzi sono in forte aumento. La realtà è diversa: si può guadagnare nel trading online solo si compra prima di quel rialzo ovvero quando i prezzi sono bassi. La verità è solo anticipando il mercato si può puntare ad ottenere guadagni nel trading

: l’anticipo del trend del mercato vale sia al rialzo che al ribasso. Chi si è affacciato al mondo degli investimenti per la prima volta può pensare che per guadagnare ad esempio su titolo in rialzo sia sufficiente comprare quando i prezzi sono in forte aumento. La realtà è diversa: si può guadagnare nel trading online solo si compra prima di quel rialzo ovvero quando i prezzi sono bassi. La verità è solo anticipando il mercato si può puntare ad ottenere guadagni nel trading Copiando i traders migliori: questa è una strada che non tutti sanno essere percorribile per guadagnare nel trading online. Non tutti sanno che ci sono broker come eToro che devono la loro grande popolarità proprio a strumenti come il Copy Trading grazie ai quali è possibile copiare le strategie dei traders migliori. In questa guida abbiamo spiegato come fare. In realtà anche il copy trading non è un gioco e il guadagno non è mai certo tuttavia se il trader copiato guadagna anche il copiatore ha un profitto. Su questo non ci sono dubbi.

All'argomento come guadagnare abbiamo dedicato una guida tematica di cui consigliamo la lettura.

Su cosa investire con il trading online

Sperando che sia tutto chiaro quanto abbiamo fin qui esposto, entriamo ora ancora più nel vivo dell’argomento. Su cosa si può investire nel trading online è la questione a cui dedichiamo questo paragrafo. Una della maggiori preoccupazioni degli investitori è quella di registrarsi su un broker e poi scoprire che quel mercato su cui tanto si desiderava speculare, non è disponibile.

Possiamo subito tranquillizzare tutti: oggi con il trading online si può investire su tutte le asset-class globali.

Un tempo erano solo il Forex (mercato delle valute) e le azioni a poter essere tradate, oggi è possibile farlo con tutto. E qui già immaginiamo la faccia di chi sta pensando che è vero perchè ad esempio non possibile scambiare barili di petrolio.

In realtà non c’è neppure bisogno di farlo e questo grazie proprio ai Contratti per Differenza di cui abbiamo parlato in precedenza. Con i CFD si specula al rialzo o al ribasso sulla differenza di prezzo del sottostante senza possesso fisico. Non essendoci scambio di asset reali, con il trading online si può speculare su tutto ovvero:

Questo è un grande vantaggio dei CFD. Attenzione perchè il fatto che tutto possa essere oggetto di trading con i CFD non significa che tutti i broker offrano la possibilità di speculare su tutti i mercati. In realtà, anzi, non è affatto così. Il nostro consiglio è quello di usare solo broker che permettono di fare trading online sul maggior numero di asset class. Con eToro ad esempio si può operare su tantissimi mercati (attraverso i CFD) sempre dalla stessa piattaforma. Questo significa sfruttare fino in fondo il potere del trading online.

Come imparare a fare trading online (demo e corsi)

Nessuno nasce sapendo come fare trading online. Serve una banalità ma a volte si tende davvero a pensare che i traders bravi siano tali per una specie di miracolo divino. Non è così e anche quelli che attualmente sono traders molto esperti un tempo erano dei principianti. Detto questo un buon punto di partenza per imparare ad operare leggere questa guida su cosa è e come funziona il trading online.

Ovviamente non basta. C’è altro da fare. Sicuramente continuare a studiare perchè il trading online è un argomento molto vasto. Proprio in questa sezione del sito è possibile trovare tanti spunti utili come ad esempio:

E poi serve la pratica. Se fare esperienza scoraggia e siamo certi che sia così perchè ci siamo passati, invitiamo a tenere conto di quello che avveniva anni e anni fa quando il solo modo per imparare ad investire era..perdere! Oggi c’è il conto demo trading grazie al quale è possibile far pratica senza rischi. Un tempo i broker che mettevano a disposizione il conto demo gratis erano pochissimi. Oggi lo fanno tutti i migliori broker Forex e CFD.

Se ci sono degli operatori che propongono demo a pagamento, noi suggeriamo di lasciar perdere e cercare altro. Il nostro consiglio è quello di scegliere sempre broker con la demo gratuita ma soprattutto con un tetto alto di denaro virtuale. Ad esempio c’è eToro che mette a disposizione una demo gratuita da 100 mila euro virtuali per fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Quanto bisogna investire nel trading online (il deposito minimo)

Nel trading online bisogna investire quello che si è sicuri possa non servire per il proprio futuro vale a dire nè più nè meno di quello che si è disposti di fare a meno. E’ un pò spiacevole da dire però bisogna sempre comporsi come se i soldi che si stanno investendo potessero essere persi.

Premesso questo, fino a prima dell’avvento del trading online, erano necessarie somme di una certa consistenza per iniziare ad operare. I depositi iniziali richiesti erano infatti decisamente alti. Oggi la situazione è cambiata. I broker di settore permettono di iniziare a fare trading online anche con depositi di soli 50 dollari o comunque al massimo con poche centinaia di euro.

Tutto questo è possibile grazie al meccanismo della leva finanziaria che amplifica la portata dell’investimento generando al tempo stesso rischi più alti.

Cosa significa il fatto che per investire nel trading online oggi bastano 50 dollari? Un deposito minimo così basso e il meccanismo della leva, hanno aperto il mondo degli investimenti anche a chi non ha grandi capitali a sua disposizione. Questa è una grande occasione ma è importante valorizzarla nel modo giusto e non sprecarla pensando che sia tutto un gioco.

A proposito: quale è il broker che permette di fare trading online con un deposito minimo di soli 50 dollari? Ovviamente eToro.

Trading online migliori piattaforme in Italia

Nei precedenti paragrafi abbiamo spesso fatto riferimento alle migliori piattaforme per fare trading online. Arrivati a questo punto è giusto fare alcuni nomi anche per agevolare nella scelta chi ci sta leggendo.

Come abbiamo già detto in precedenza oggigiorno ci sono tantissime piattaforme tra cui scegliere. Il nostro suggerimento è di fare una bella scrematura iniziale optando solo per quelle autorizzate e quindi legali.

In Italia le migliori piattaforme di trading per fare trading online sono:

eToro : broker affidabile e conosciuto il tutto il mondo che permette di fare trading di CFD su tantissimi mercati. eToro , inoltre, offre strumenti avanzati che possono essere di aiuto nella definizione delle strategia operativa e il conto demo gratuito. Rispetto agli altri broker presenti in Italia, eToro non si limita a dare la possibilità di investire attraverso i CFD ma permette anche di comprare azioni reali senza commissioni. Questo è il punto di forza del broker. Tra l’altro, come spiegato in questa guida, a partire da febbraio 2023 è anche possibile acquistare le azioni italiane senza commissioni. Pima di questa svolta sui titoli di Borsa Italiana si poteva investire solo attraverso i CFD . Secondo punto di forza di eToro è il Copy Trading, strumento grazie al quale è possibile copiare le strategie dei traders più bravi. La recensione eToro con le opinioni è a disposizione di chi vuole approfondire l’argomento. Qui invece il conto demo gratuito per fare pratica

: broker affidabile e conosciuto il tutto il mondo che permette di fare trading di CFD su tantissimi mercati. , inoltre, offre strumenti avanzati che possono essere di aiuto nella definizione delle strategia operativa e il conto demo gratuito. Rispetto agli altri broker presenti in Italia, eToro non si limita a dare la possibilità di investire attraverso i CFD ma permette anche di comprare azioni reali senza commissioni. Questo è il punto di forza del broker. Tra l’altro, come spiegato in questa guida, a partire da febbraio 2023 è anche possibile acquistare le azioni italiane senza commissioni. Pima di questa svolta sui titoli di Borsa Italiana si poteva . Secondo punto di forza di eToro è il Copy Trading, strumento grazie al quale è possibile copiare le strategie dei traders più bravi. La recensione eToro con le opinioni è a disposizione di chi vuole approfondire l’argomento. Qui invece il conto demo gratuito per fare pratica Plus500: una valida alternativa ad eToro è il broker Plus500. Anche in questo caso stiamo parlando di una piattaforma autorizzata ad operare in Italia. Plus500 è un broker CFD puro quindi chi vuole comprare azioni reali non deve usare questa piattaforma. Tra i motivi per cui Plus500 è ritenuta una delle migliori piattaforme per il trading online in Italia c’è la quasi maniacale attenzione per i grafici. Tutti i migliori broker offrono oramai strumenti grafici di ogni tipo ma quelli di Plus500 sono i più completi e soprattutto sono personalizzabili. Anche Plus500 offre un conto demo gratuito dotato di 50mila euro virtuali per imparare a fare pratica ma soprattutto consente di iniziare ad investire con i CFD partendo da un deposito minimo di soli 100 dollari. La recensione Plus500 con le opinioni è a disposizione di chi vuole approfondire l’argomento. Qui invece il conto demo gratuito per fare pratica senza rischi.

Come funziona il trading online: esempio pratico

Arrivati a questo punto possiamo dire di aver fornito ai lettori tutti gli strumenti di cui c’è bisogno per passare alla pratica. Fino ad ora abbiamo parlato di teoria, adesso facciamo però un esempio pratico su come operare.

Le caratteristiche essenziali delle piattaforme di trading sono grossomodo le stesse. Ovviamente nella grafica ci possono essere differenze ma i meccanismi base sono sempre gli stessi. Per aiutare i nostri lettori a comprendere il discorso, abbiamo deciso di ricorrere ad eToro, una delle piattaforme più usate in Italia.

Tre gli step fondamentali per fare trading online:

la registrazione sulla piattaforma: nel caso di eToro ecco il link ufficiale

l’apertura della posizione di trading online

la chiusura della posizione di trading online

Focalizziamo la nostra attenzione sul punto 2 e sul 3.

Come aprire una posizione di trading online

Una volta entrati in piattaforma, va scelto l’asset su cui investire. Ammettiamo che sia il cross EurUsd. Cliccando su Investi si apre quella che è la finestra dell’ordine. In questo box ci sono tantissime informazioni da inserire che altro che non sono che le specifiche dell’ordine stesso. Alcune di queste voci come ad esempio Vendi/Acquista oppure le Unità dell’operazione o l’importo totale da investire, sono di facile comprensione.

Ci sono poi tutta una serie di altre voci che invece sembrano più ostiche come ad esempio stop loss e take profit oppure la leva finanziaria che abbiamo citato in precedenza. Tutte queste informazioni vanno inserite e solo una volta eseguita questa operazione si può dare l’invio. A quel punto la posizione è aperta.

Come chiudere una posizione di trading online

La posizione che abbiamo aperto sul cambio Euro Dollaro dovrà poi essere chiusa. Come fare? Se il mercato è aperto basta un click su Chiusura. Laddove invece il mercato sia chiuso si può dare una sorta di pre-ordine e la chiusura del trade è automatica nel momento in cui il mercato apre. Tutte le posizioni attive possono essere monitorate dal proprio portafoglio. E’ quindi sufficiente scegliere il trade che si vuole chiudere e selezionare la chiusura. Non serve fare altro.

Sul trading online si pagano tasse?

Quasi ci duole evidenziarlo ma i guadagni realizzati con il trading online in Italia sono soggetti ad una tassazione (come tutto del resto…). Non è mai piacevole dover dividere i profitti realizzati con la propria attività con lo Stato Italiano (il socio occulto ovunque presente) ma le cose stanno così e tanto vale prenderne atto.

La buona notizia è che le imposte sul trading si pagano solo sulle plusvalenze. L’aliquota è del 26% che non poco (sui titoli di stato siamo al 12,5% per fare un parallelismo).

Per dichiarare i proventi derivati dall’attività di trading online è necessario usare un documento molto tecnico che si chiama Certificato Unico Debiti Tributari che, in sede di dichiarazione dei redditi, va poi aggiunto al 730. Aver un commercialista pratico dei redditi derivanti da attività di trading online può essere molto utile.

Trading online opinioni

Ed eccoci arrivati alla conclusioni della nostra guida su cosa è come funziona il trading online. Abbiamo provato ad essere quanto più sentitici possibile nonostante la complessità dell’argomento. Il nostro augurio è di essere riusciti nell’intento.

Detto questo sul trading online circolano le opinioni più disparate. Per alcuni il trading online è una truffa, per altri si tratta di un’attività paragonabile a delle scommesse. Sia il primo approccio che il secondo sono del tutto sbagliati. Il trading online se fatto con consapevolezza e con broker seri e legali è un’attività che ha il suo perno nella formazione e nell’esperienza.

Dal nostro punto di vista (di investitori) solo provando a fare trading online è possibile farsi una propria opinione. Ad esempio si può scoprire che non fa al proprio caso oppure constatare che si è davvero portati. Il fatto che broker come eToro mettano a disposizione il conto demo gratuito può essere molto di aiuto per approcciarsi a questo mondo.

Ovviamente il conto demo da solo non è sufficiente e il nostro consiglio è quello di affiancare anche la lettura di guide approfondite e lo scambio di opinioni con altri traders che può essere fatto sui forum di settore.

