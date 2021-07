Prodotti di trading di tendenza da monitorare

Dalle coppie Forex alle azioni fino alle criptovalute: quali sono i mercati più di tendenza nell'attuale fase

La diversificazione del portafoglio è diventata più importante che mai nel clima di incertezza attuale. Mentre il mondo si trova ancora a far fronte alla pandemia, i mercati finanziari rimangono dipendenti dalle politiche monetarie e fiscali dei governi che mirano a ridurre l’impatto della crisi. La diversificazione tra diverse asset class può aiutare i trader a gestire il rischio e a ridurre l’impatto della volatilità dei movimenti di prezzo di un certo asset in seguito ai risultati di trading generali.

D’altro canto, un’eccessiva diversificazione è la ricetta ideale per un disastro. È necessario scegliere gli asset sulla base del proprio profilo di rischio, capitale di trading, strategie, conoscenze e condizioni di mercato correnti.

BDSwiss offre oltre 250 coppie forex e CFD su azioni, metalli, indici e materie prime tra cui scegliere.

Diamo uno sguardo ad alcuni asset di tendenza da prendere in considerazione nell’attuale situazione economica.

L’euro si rafforza nei confronti del dollaro USA (EUR/USD)

Il mercato del Forex offre svariate opportunità di trading derivanti da sviluppi geopolitici, politiche delle banche centrali e reazioni alla pandemia dei diversi governi. Attualmente uno degli asset da monitorare è l’euro, che si rafforzato nei confronti del dollaro USA.

Dopo che la Fed ha adottato un’inflazione media obiettivo nel 2020, un dollaro ribassista ha alimentato l’ascesa dell’euro. Nel dicembre 2020 l’euro ha toccato nuovi massimi di oltre 2 anni nei confronti del dollaro, scambiato a quota $1.2177. Questo ha portato la Banca centrale europea (BCE) a prestare molta attenzione a questo aumento, che potrebbe tradursi in un’inflazione bassa nel continente.

Molti analisti prevedono che il dollaro si svaluti ulteriormente a causa delle vaste misure di stimolo adottate dall’amministrazione Biden e a causa della politica monetaria accomodante della Fed. La ripresa globale potrebbe portare i trader ad abbandonare la sicurezza del dollaro a favore di valute come l’euro. Al 28 aprile 2021 la coppia EUR/USD era scambiata attorno ad un massimo di 2 mesi a causa dei segnali di accelerazione della campagna vaccinale in Europa.

I trader dell’euro dovranno monitorare alcuni fattori in futuro, tra cui:

Progressi nelle vaccinazioni in Europa e successo della campagna

Crescita del PIL nell’area euro nel Q1 e Q2 2021

Politiche monetarie della Fed e se intende alzare i tassi di interesse in ragione di una rapida ripresa economica negli Stati Uniti.

Alcune altre coppie con l’euro potrebbero offrire diverse opportunità di trading:

EUR/GBP : Il calo delle tensioni legate alla Brexit e l’accordo commerciale tra UE e Regno Unito hanno favorito la sterlina britannica. Con la sterlina che dovrebbe beneficiare di forti flussi ciclici di portafoglio, la coppia EUR/GBP è da monitorare.

EUR/AUD : La ripresa economica australiana è stata più solida di quella dell’UE. Inoltre, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha più margine di manovra in termini di correzioni di politica rispetto alla BCE. Inoltre, le preoccupazioni legate all’inflazione a livello globale potrebbero portare ad un aumento dell’interesse verso valute legate alle materie prime come l’AUD.

Principali azioni del tech da considerare

Le azioni del tech anno registrato una corsa eccezionale nel 2020, con i lockdown dovuti alla pandemia che hanno portato ad una maggiore penetrazione dei servizi tecnologici. Nel lungo termine gli analisti invitano a cercare aziende che potranno continuare a rimanere rilevanti man mano che le condizioni economiche più ampie torneranno alla normalità. Alcuni nomi del tech che potrebbero performare bene in termini di utili sono:

Facebook Inc .: La piattaforma continua a connettere amici e familiari in tutto il mondo. Inoltre, il colosso dei social media beneficia fortemente della spesa pubblicitaria, che ha contribuito alla crescita dell'azienda durante la crisi economica. L'azienda ha lanciato di recente una nuova divisione per l'ecommerce che sembra essere promettente

Apple Inc .: Il colosso del tech rimane popolare e la sua offerta continua ad attirare i consumatori. L'azienda ha annunciato di recente un piano di finanziamento per $430 miliardi in investimenti USA nell'arco di 5 anni

com Inc: La piattaforma di ecommerce ha beneficiato della pandemia e continuerà ad essere un brand di valore in futuro, a nostro giudizio.

Alcune aziende da tenere monitorate sono anche Microsoft Corp. e Alphabet Inc. Nel complesso questi cinque titoli costituiscono il 22% del valore di mercato dello S&P 500. Le azioni del tech tendono a crescere in un contesto di tassi di interesse bassi. Tuttavia, gli analisti mettono in guardia gli investitori da alcuni fattori di rischio quali:

Valutazioni elevate

Aumento dei casi di COVID-19 in diverse parti del mondo, come l’India, che è un mercato maggiore per alcune di queste aziende.

Preoccupazioni legate all’inflazione.

Altre azioni da prendere in considerazione

Azioni legate alle infrastrutture

Con il nuovo mantra “Build Back Better” dell’amministrazione Biden e la proposta di legge da $1.7 trilioni nelle infrastrutture, le azioni legate a tale settore hanno un buon motivo per crescere. Alcune azioni da monitorare sono:

3M Co.

Caterpillar Inc.

Azioni finanziarie

Con i livelli record di spesa di stimolo USA e l’aumento dei rendimenti delle Treasury USA, i timori legati all’inflazione sono in aumento. Nonostante la Fed intenda ignorare l’aumento dell’inflazione, altre banche centrali potrebbero alzare i propri tassi di interesse. L’aumento dei tassi di interesse potrebbe essere positivo per i titoli finanziari e creare opportunità per un’espansione del margine di interesse netto. È possibile passare quindi ad altri mercati, come quello britannico o europeo.

HSBC Holdings PLC

Barclays PLC

Deutsche Bank AG

Le materie prime possono rappresentare una scelta a fronte di un aumento dell’inflazione

Con le aspettative di un aumento dell’inflazione, i trader potrebbero ritenere poco interessanti le valute a causa del basso potere di acquisto. Questo potrebbe portarli a prediligere asset tangibili come le materie prime.

I prezzi del petrolio tendono ad aumentare a fronte di un aumento dell’inflazione. Questo è dovuto al fatto che il petrolio è una componente fondamentale dell’economia, che alimenta le attività manifatturiere e il trasporto. Viceversa, l’oro è considerato una copertura dall’inflazione, pertanto aumenta di valore a fronte di un calo del potere di acquisto del dollaro. Secondo Goldman Sachs, l’oro potrebbe raggiungere un livello di prezzo di $2300 per oncia nel 2021 a causa dell’aumento della domanda, dell’aumento dell’inflazione e delle incertezze economiche.

Criptovalute come copertura dall’inflazione

Nonostante l’oro venga visto come asset a copertura dell’inflazione, Bitcoin è spesso considerato come l’oro digitale. Nel 2020 ha performato 10 volte meglio dell’oro a causa dell’aumento della domanda tra gli investitori istituzionali, che hanno costruito portafogli di criptovalute per contrastare le incertezze economiche. Altre criptovalute come Ether sono cresciute del 200% da inizio 2021 a causa di un cambiamento strutturale della rete e la migrazione al protocollo 2.0, che consente agli investitori di guadagnare anche un interesse.

Le criptovalute sono normalmente più volatili di asset tradizionali e i trader devono tenere in considerazione tale volatilità superiore prima di aprire una posizione.