Calendario semestrali Borsa Italiana settimana 5 - 9 agosto 2019

Quali saranno le società di Borsa Italiana che renderanno noti i conti del primo semestre 2019 nella prima settimana di agosto?

Semestrali in primo piano anche nella prima settimana di agosto su Borsa Italiana. A partire da oggi 5 agosto e fino al prossimo venerdì 9 saranno numerose le società dei vari indici della borsa di Milano alle prese con la pubblicazione dei conti del primo semestre 2019.

Tra le big che pubblicheranno la semestrale c'è Unicredit. La banca guidata da Mustier rappresenta un'eccezione visto e considerato che la maggior parte delle banche aveva proceduto con l'approvazione dei conti del primo semestre 2019 già nel corso della scorsa settimana. Unicredit renderà noti i conti semestrali il prossimo 7 agosto anche se il consiglio di amministrazione della banca si riunirà domani 6 agosto.

Sempre restando sul settore bancario, tra gli altri istituti che pubblicheranno la rispettiva semestrale ci sono anche Banco BPM e BPER Banca. La banca nata dalla fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano approverà conti del primo semestre domani 6 agosto mentre il successivo mercoledì 7 agosto sarà la volta di BPER Banca.

Per aiutarti a restare aggiornato sul calendario semestrali Borsa Italiana della settimana dal 5 al 9 agosto, pubblichiamo l'elenco giornaliero dei conti in uscita a partire ovviamente da oggi. L'elenco include sia le società che sono quotate sul Ftse Mib che tutte le altre inclusi negli altri indici della borsa di Milano.

Semestrali lunedì 5 agosto

FinecoBank

Ascopiave

Cairo Communication

Interpump Group

Pininfarina

Piquadro

Tinexta

Semestrali martedì 6 agosto

Banco BPM

Unicredit

Credito Valtellinese Creval

ENAV

Fila

Exprivia

Gefran

Banco Desio e Brianza

Banco di Sardegna

Gas Plus

Restart

Toscana Aeroporti

Semestrali mercoldì 7 agosto

BPER Banca

Aedes

Datalogic

GIMA TT

IMA

Massimo Zanetti BG

Tod's

Semestrali giovedì 8 agosto

Banca Farmafactoring

Ambienthesis

Banca Popolare di Sondrio

Cattolica Assicurazioni

Credito Emiliano Credem

Panariagroup

Servizi Italia

Semestrali venerdì 9 agosto

Emak

Con i conti semestrali in uscita nella settimana dal 5 al 9 agosto, si chiuderà, almeno per adesso, la stagione delle semestrali. I conti del primo semestre sono stati, come da tradizione, un importante assist per investire in azioni. Ci riferiamo, come sempre, non solo alla compravendita classica di azioni, ma anche agli strumenti di tipo derivato come il trading online con i Contratti per Differenza.