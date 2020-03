Mercati oggi euforici, spread crolla di 100 punti: BCE vara QE pandemico

© iStockPhoto

Grande euforia sui mercati dopo l'irruzione sulla scena della BCE con un Quantitative Easing pandemico da 750 miliardi per tutto il 2020

Mutano di nuovo gli scenari sui mercati mondiali. Questa notta la Banca Centrale Europea, dopo le controproducenti prese di posizione della Lagarde dello scorso giovedì, ha fatto irruzione sulla scena annuncianto un Quantitative Easing da 750 miliardi che sarà in vigore per tutto il 2020. Il maxi piano di acquisto di titoli di stato dei paesi europei è stato denominato dalla stessa banca centrale Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). E' la stessa denominazione a far capire che l'intera operazione è finalizzata a sostenere, dal punto di vista finanziario, l'azione degli stati europei impegnati nella gestione dell'emergenza coronavirus.

Nel comunicato della BCE si afferma che l'obiettivo del piano è quello di cercare di contrastare i rischi per il che il meccanismo di trasmissione della politica monetaria corre a causa dell'epidemia Covid19. Il piano, come evidenziato dall'EuroTower, punta anche a stabilizzare le prospettive per l'area dell'Euro rese interte dall'emergenza sanitaria e dalle ricadute sull'economia reale.

Per conoscere più da vicino i contenuti del nuovo quantitative easing della BCE, può essere utile la lettura di questo post di approfondimento: Cos’è il PEEP della BCE e cosa potrebbe accadere ora

Quantitative Easing Pandemico BCE: effetti sui mercati oggi

L'ufficializzazione del maxi piano di acquisto di titoli di stato dei paesi dell'area Euro ha scatenato l'euforia sui mercati. Partiamo dai titoli di stato. Lo spread Btp Bund, ieri ad oltre 300 punti base, è crollato di ben 100 punti nel giro di pochissimi minuti. Il crollo non è stato momentaneo suggerendo invece l'attivazione di un trend migliore rispetto a quello dei giorni scorsi. In avvio di giornata il differenziale di rendimento tra BTP e Bund è precipitato fino a 170 punti base.

Ovviamente a picco il rendimento del BTP a 10 anni (titolo di riferimento) che rispetto a ieri ha registrato un crollo del 45 per cento scendendo all'1,4 per centoi. Il forte calo dei rendimenti rappresenta un sospiro di sollievo per l'economia italiana e per quella europea.

Il crollo dello spread Btp Bund ha ovviamente messo le ali ai titoli del settore bancario. Borsa Italiana oggi 19 marzo ha aperto la seduta in modo spumeggiante con il Ftse Mib avanti del 2,77 per cento. Dopo circa mezzora dall'avvio delle contrattazioni sul paniere di riferimento di piazza affari non c'è un solo titolo in ribasso.

Nella lista delle azioni migliori ci sono Telecom Italia, Atlantia e Banco BPM. In particolare le azioni dell'ex monopolista segnano un apprezzamento del 10,77 per cento a quota 0,39 euro (pronto l'attacco agli 0,4 euro).