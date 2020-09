Comprare azioni Tiscali dopo intesa con Telecom Italia? Rally quotazioni non si ferma

© Shutterstock

Il Memorandum of Understanding che Tiscali ha siglato con Telecom Italia mette le ali alla compagnia sarda. Azioni sospese per eccesso di rialzo

Pioggia di acquisti sulle azioni Tiscali. Il titolo della società sarda, questa mattina, è stato addirittura sospeso per eccesso di rialzo. Mentre è in corso la redazione del post, il prezzo delle azioni Tiscali segna un balzo del 25 per cento a quota 0,023 euro. Se la progressione registrata dalla quotata oggi fa impressione, i dati relativi alla performance del titolo negli ultimi mesi sono addirittura impressionanti.

Due numeri su tutti: rispetto a un mese fa, il prezzo delle azioni Tiscali ha registrato una progressione del 117 per cento mentre la performance su base annua evidenzia un rialzo dell'85 per cento. Grazie a percentuali simili, chi ha scelto di comprare azioni Tiscali quando i prezzi della compagnia erano bassissimi, oggi si ritrova con un profillo molto consistente.

Ma perchè le azioni Tiscali sono così in forma? Quali sono i motivi alla base del rally del titolo? Come si può facilmente immaginare, il balzo in avanti di oggi è solo l'epilogo di una serie di sedute molte forti che hanno caratterizzato il titolo. Considerando che il 26 agosto Tiscali chiudeva la seduta a 0,011 euro e che oggi quota a 0,022 euro, ci può affermare che nel giro di pochi giorni il valore del titolo sia addirittuta raddoppiato.

Dietro la corsa a comprare Tiscali c'è la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding tra la stessa società e Telecom Italia (-0,8 per cento per le azioni TIM nella seduta di oggi dopo il forte rally delle ultime giornate: Comprare azioni Telecom Italia: perchè il titolo oggi corre sul Ftse Mib?). Il MoU riguarda i termini della partnership strategica tra le due società per lo sviluppo del mercato ultra-boardband.

Grazie a questo nuovo accordo con l'ex monopolista, Tiscali sarà parte attiva nel progetto di co-investimento FiberCop, la nuova società alla quale verrà trasferita la rete secondaria di TIM ma anche la partecipazione del fondo KKR Infrastructure e le attività attuali di FlashFiber, la joint-venture tra TIM e Fastweb.

In base ai termini dell'accordo, la nuova società sarà controllata da Telecom Italia TIM con una partecipazione del 58 per cento mentre KKR Infrastructure avrà una partecipazione del 37,5 per cento e Fastweb del 4,5 per cento.

L'intesa siglata prevede la razionalizzazione della rete di Tiscali. Obiettivo di questa operazione è quello di agevolare la migrazione dei clienti sulla rete ultrabroadband di FiberCop. Tale strategia dovrebbe portare alla riduzione dei costi di infrastruttura di rete evidando al tempo stesso la creazione di duplicazioni.

In una fase successiva, inoltre, l'accordo consentirà a Tiscali di attivare sulla rete di nuova costituzione, una parte significativa dei propri processi. Successivamente, Tiscali e Telecom Italia, "nel pieno rispetto dei diritti e delle prerogative riconosciute ai soci in virtù della disciplina statutaria e delle eventuali previsioni parasociali, la possibilità di un eventuale ingresso di Tiscali nell'azionariato di FiberCop attraverso il conferimento di apposito ramo d'azienda, secondo modalità da concordarsi". Questa opzione rapprenta, ovviamente, una buona notizia per la società sarda.

