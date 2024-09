Stellantis e Banco BPM nella classifica dei migliori rendimenti da dividendo di settembre 2024 - BorsaInside

Nel recente report Allianz Global Investors Dividend Study gli analisti dell’asset manager hanno tessuto le lodi dei dividendi di Borsa Italiana. Secondo gli esperti, nel 2024 il dividend yield medio delle azioni italiane è stato del 5,63 per cento, in rialzo dal 5,43 per cento del 2023. Grazie a questa progressione, i rendimenti da dividendo delle azioni italiane sono balzate al vertice della classifica europea. Nulla di cui stupirsi visto che, sommate tra di loro, le cedole di Piazza Affari sono arrivate al ragguardevole ammontare di 32 miliardi di euro.

Cosa implica il primato delle azioni italiane nella classifica dei dividend yield per area geografica? In pratica i titoli italiani sono tra i più redditizi a livello europeo. Se a ciò si aggiunge il fatto che molte azioni italiane sono scambiate a sconto rispetto ai competitor europei, si può capire il perchè l’azionariato italiano sia riuscito a costruire un appeal molto solido.

Ma quali sono i migliori dividend yield a settembre 2024? Oramai la stragrande maggioranza delle quotate di Borsa Italiana ha staccato la cedola e se non lo ha fatto ha comunque deliberato quale sarà il suo ammontare. Abbiamo quindi a disposizione il dato che ci serve per andare alla ricerca delle azioni di Borsa Italiana con i migliori rendimenti da dividendo nel mese di settembre. L’altro dato fondamentale per il calcolo del dividend yield è il prezzo del titolo. Esso, a differenza di quello che avviene con la cedola, varia ogni giorni per effetto delle oscillazioni di borsa. Sulla base delle quotazioni di inizio settembre, quindi, è possibile calcolare i migliori dividendi del mese.

Dividendi azioni Borsa Italiana: i migliori per rendimento a settembre 2024

La classifica sui migliori dividend yield del mese raramente subisce grandi scossoni. Non resta certamente invariata visto che oscillazioni ci sono sempre, tuttavia uno stravolgimento della lista sarebbe possibile solo in presenza di enormi oscillazioni di prezzo da parte delle azioni rappresentate.

Non c’è quindi da stupirsi se tra le migliori azioni di Borsa Italiana per rendimento da dividendo, anche a settembre continuino ad esserci le Stellantis. Del resto proprio le azioni del colosso automotive sono indicate nell’Allianz Global Investors Dividend Study come tra le migliori per rendimento da dividendo su tutto il 2024. Azioni Stellantis che, vale la pena evidenziarlo, da inizio anno ad oggi hanno perso ben il 33 per cento in scia alla crisi del settore automotive.

Altro titolo del Ftse Mib incluso nella classifica dei migliori rendimenti da dividendo di settembre è Banco BPM. Anche in questo caso parliamo di un titolo citato nel report di Allianz sui top dividend yield di tutto il 2024. Ai piani alti di Borsa Italiana, quindi, le conferme non mancano.

Tuttavia, nella classifica di settembre svettano anche tantissimi titoli che non fanno parte del paniere di riferimento di Borsa Italiana ma degli altri indici come il Mid Cap o il paniere Star. Alcune di queste quotate sono note o comunque sono state recentemente al centro della cronaca finanziaria (è il caso di Saras), altre come Intermonte sono meno popolari pur essendo presenti in molti portafogli di investimento.

Classifica migliori 8 dividendi a settembre 2024

Ecco la classifica stilata da Refinitiv e comprendente i migliori dividend yield di settembre 2024.

Stellantis: 10,8 per cento

BFF Bank: 10,4 per cento

Intermonte: 10,4 per cento

Immsi: 10 per cento

Banca IFIS: 10 per cento

Sogefi: 9,8 per cento

Saras: 9,4 per cento

Banco BPM: 9,4 per cento

Ad agosto la classifica era leggermente diversa con il dividendo di Intermonte ad occupare la vetta e a seguire quello di Stellantis.

Ricordiamo che per investire nelle azioni con alto dividend yield si possono usare sia broker come eToro e IQ Option che banche come Fineco.

eToro: permette di comprare azioni vere e in più di fare trading al rialzo e al ribasso attraverso i CFD azionari operando a leva. Tra gli strumenti esclusivi c’è il copy trading con cui poter copiare le strategie dei trader migliori.

IQ Option: in questo caso non c’è l’opzione azioni reali ma solo il trading sui CFD azionari. Tuttavia IQ Option permette di investire anche piccoli importi. Sempre disponibile la demo gratuita per fare pratica a zero rischi.

Fineco: tre modalità operative sui titoli azionari: acquisto di azioni reali, trading con i CFD e trading anche con i più esclusivi super CFD. Interessante il nuovo conto di solo trading senza costi fissi.

Perchè conoscere i migliori dividend yield di settembre è importante

Come noto il dividend yield è un indicatore molto usato dagli investitori per misurare il rapporto tra il dividendo annuale pagato da una società e il prezzo corrente dell’azione. Tecnicamente è il rendimento in percentuale che un investitore può aspettarsi di ricevere sotto forma di dividendi rispetto al prezzo dell’azione. Come già accennato in precedenza, essendo il prezzo dell’azione in continua oscillazione, anche il rendimento da dividendo varia. Proprio per questa ragione è sempre interessante sapere quali sono i migliori dividend yield del mese.

Sono tre i motivi per cui restare aggiornati sui rendimenti da dividendo delle azioni di Borsa Italiana è fondamentale:

permette di conoscere il rendimento passivo di un investimento : il dividend yield indica quanto un investitore guadagna in dividendi per ogni euro investito nell’azione, offrendo un flusso di reddito regolare.

: il dividend yield indica quanto un investitore guadagna in dividendi per ogni euro investito nell’azione, offrendo un flusso di reddito regolare. consente di confrontare le varie azioni : gli investitori possono usare il dividend yield per confrontare diverse aziende in termini di redditività dei dividendi, considerando che le aziende con dividend yield più alti offrono maggiori dividendi rispetto al prezzo delle loro azioni.

: gli investitori possono usare il dividend yield per confrontare diverse aziende in termini di redditività dei dividendi, considerando che le aziende con dividend yield più alti offrono maggiori dividendi rispetto al prezzo delle loro azioni. fornisce indicazioni sul valore di un titolo: un dividend yield molto elevato potrebbe essere un segnale di azioni sottovalutate, ma potrebbe anche indicare problemi finanziari in azienda che hanno portato a un calo del prezzo delle azioni.

