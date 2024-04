Ftse Mib attende BCE sui tassi: trend e stime su Saipem, MPS e Iveco Group

Su Borsa Italiana è il giorno della BCE. Nel primo pomeriggio la Banca Centrale Europea renderà note le decisioni sui tassi di riferimento. A seguire ci sarà la solita conferenza stampa della Lagarde. Proprio in vista di questi importanti eventi il Ftse Mib sembra preferire il classico atteggiamento attendista. Poco movimento sulle varie quotate (con alcune eccezioni) e paniere di riferimento attestato sulla parità.

Il fatto che non ci siano grandi oscillazioni di prezzo è anche frutto della consapevolezza del mercato che oggi, sul fronte del costo del denaro, non ci sarà alcuna novità. I tassi BCE, quindi, dovrebbero essere confermati al 4,5 per cento. Qualche spunto potrebbe invece arrivare dal discorso della Lagarde ma anche in quel caso è tutto da decifrare.

In questo contesto si può ipotizzare un andamento quasi piatto del paniere di riferimento almeno fino al primo pomeriggio quando qualche spunto potrebbe appunto arrivare sia dalla Lagarde che dai dati macro in uscita dagli Usa. L’agenda macro di oggi 11 aprile prevede infatti la diffusione del dato su nuove richieste di sussidi di disoccupazione (previso un calo da 221mila a 215mila unità) e prezzi alla produzione di marzo (atteso dal consensus un aumento dello 0,3 per cento dopo il rialzo dello 0,6 per cento del mese precedente).

Saipem, MPS e Iveco Group tra le azioni da monitorare sul Ftse Mib

Come abbiamo già detto in precedenza il Ftse Mib oggi non offre grandi spunti nel suo insieme. Tuttavia ci sono alcuni titoli che stanno movimentando la seduta. Tanto per iniziare abbiamo Eni e Saipem che occupano due posti sul podio dei migliori tre.

Il fatto che le azioni Eni e Saipem siano ben comprate non è un caso ma è frutto del nuovo rally del prezzo del petrolio. Sale la quotazione del greggio e salgono anche i titoli oil. Per la cronaca il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a maggio 2024) ha raggiunto quota 86 dollari al barile.

Spostandoci dal settore oil, c’è da segnale il forte ribasso delle azioni Iveco Group. Dando un occhio al grafico sull’andamento del titolo si può notare come il titolo automotive sia sotto pressione oramai da giorni. E’ una settimana terribile per Iveco che in pochi giorni è passata da 14,58 euro a 12,87 euro. Il crollo della quotata non ha motivi particolari ma è semplicemente frutto di un ritracciamento tecnico. Iveco fa infatti parte di quel gruppo di titoli che è cresciuta di più negli ultimi mesi. Considerando i cali attuali, la prestazione di Iveco negli ultimi sei mesi resta positiva per il 46 per cento.

Andamento al ribasso anche per Monte dei Paschi. La quotata senese registra una flessione dell’1 per cento circa. Anche in questo caso parliamo di un titolo cresciuto tanto nell’ultimo periodo in scia alla decisione di anticipare già all’esercizio 2023 il riconoscimento del dividendo. Come si può vedere dal grafico in basso, le azioni MPS nell’ultimo mese si sono apprezzate del 6 per cento mentre la prestazione anno su anno è addirittura del 110 per cento.

Proprio oggi è prevista la riunione dell’assemblea degli azionisti di MPS con all’ordine del giorno l’approvazione dei conti 2023 (già deliberati dal CdA). A proposito di assemblee sempre oggi è prevista anche quella di Campari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

