Previsioni Rame 2023: come fare trading nei prossimi mesi

Il rame è tipicamente utilizzato come metallo da costruzione per i cablaggi degli edifici, per i macchinari e altro ancora. Tuttavia, se guardiamo all’attuale trend di transizione verso la decarbonizzazione a energia zero, il rame è il nuovo petrolio. Ad esprimersi in questo senso è stato Al Chu, che gestisce il fondo BNY Mellon Natural Resources e… non è l’unico degli analisti che ritiene che siamo vicini a un cambio generazionale per gli investimenti sul rame.

Ole Hansen, per esempio, che di Saxo Bank è responsabile della strategia sulle materie prime, ha affermato che i metalli industriali come il rame, l’alluminio e il litio beneficeranno senza dubbio dell’enorme capitale politico investito per realizzare la trasformazione verde. Secondo BNY Mellon, inoltre, oltre a subire una carenza di offerta a breve termine, il rame è destinato a subire un cambio generazionale nella domanda con l’aumento della decarbonizzazione.

In attesa di comprendere come si evolveranno gli investimenti, si può ben rammentare come il rame sia uno dei principali barometri dello stato di salute dell’economia globale grazie al suo ampio utilizzo, tra cui le apparecchiature elettriche e i macchinari industriali, e ha avuto un forte inizio d’anno, dato l’indebolimento del dollaro e le aspettative degli investitori di vedere un’impennata della domanda dopo la riapertura dell’economia cinese.

Tuttavia, con la ripresa della domanda sono emersi anche problemi di approvvigionamento a breve termine, come lo scoppio di proteste in Perù, Paese che rappresenta il 10% dell’offerta mondiale di rame.

I prezzi del rame

I prezzi del rame hanno avuto un forte inizio nel 2023 grazie alle speranze di una ripresa della domanda cinese con la riapertura dell’economia, ma da allora è tornata una condizione di più grave incertezza economica. Ora, sebbene la crescita della domanda del rame, unitamente al fatto che le scorte di rame sono vicine ai minimi ciclici, porterebbero suggerire un’impennata dei prezzi a breve termine, in realtà molti analisti suggeriscono come che l’aspetto più interessante delle prospettive del rame sia un cambiamento secolare nella domanda a lungo termine. Ma in che termini?

Come anticipato, molti osservatori sottolineano che il rame è tipicamente utilizzato come metallo da costruzione per i cablaggi degli edifici, per i macchinari e così via. Tuttavia, l’energia solare, l’energia eolica, i veicoli elettrici e qualsiasi forma di energia rinnovabile non può fare a meno del rame, considerato che quando si tratta di elettrificare qualcosa e trasmettere elettricità, è necessaria proprio questa materia prima.

La qualità del rame

Al di là delle quantità di rame che saranno probabilmente necessarie per raggiungere gli obiettivi di azzeramento, c’è anche un altro aspetto che merita di essere considerato: il fatto che il metallo da 20 anni a questa parte sta attraversando una fase di declino qualitativo, oltre che essere il risultato di processi sempre più complessi.

Molte delle riserve e dei giacimenti di rame si trovano in luoghi molto, molto difficili, come il Congo e la parte interna della Mongolia.

Cosa succederà ai prezzi del rame

Ma che cosa succederà ai prezzi del rame nei prossimi mesi? Secondo buona parte degli analisti, la quotazione del rame mostrerà una volatilità ciclica a breve termine, ma il prezzo del rame probabilmente continuerà a salire fino a quando non incentiverà cicli di esplorazione molto più ampi o un aumento dei mercati secondari e del riciclo del rame.

Considerato poi che i mercati non possono fare più di tanto, perché la domanda incrementale delle energie rinnovabili non è un piccolo aumento della domanda, ma quasi una rivoluzione pluriennale di domanda, probabilmente il prezzo salirà comunque al di là delle decisioni di governi e operatori.

Le opinioni di Saxo Bank

I commenti di cui sopra sono in buona parte stati ricalcati da Saxo Bank, che ha affermato che i metalli industriali come il rame, l’alluminio e il litio beneficeranno senza dubbio del capitale politico investito per realizzare la trasformazione verde.

“Inoltre, il nuovo contesto geopolitico darà un forte impulso all’industria europea della difesa, che dovrebbe registrare tassi di crescita a due cifre, vicini al 20% annuo, nel corso del prossimo ciclo economico, in quanto il continente europeo raddoppierà la spesa militare in percentuale del PIL“, ha affermato ancora Saxo Bank.

L’istituto ha poi speculato sul fatto che Pechino, primo consumatore mondiale di rame, aumenterà il sostegno fiscale all’economia su una scala simile a quella vista nel 2003 dopo l’ingresso nell’OMC, nel 2009 dopo la crisi finanziaria globale e dopo la svalutazione della moneta del 2016.

Naturalmente, nel medio termine le cose potrebbero cambiare. “Una volta terminato il rally iniziale, inizierà il duro lavoro per sostenere questi guadagni, con un aumento di fondo della domanda fisica necessario per sostenere il rally, non da ultimo considerando la prospettiva di un aumento dell’offerta nel 2023, quando diversi progetti entreranno in funzione“, ha affermato ancora l’istituto, per poi affermare che il rame dovrebbe stabilizzarsi in una fascia compresa tra 3,75 dollari e 4,75 dollari nei prossimi mesi, prima di salire fino a raggiungere un nuovo record nel corso del secondo semestre.

