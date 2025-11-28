Negli ultimi anni, i certificati hanno consolidato la loro presenza nel mercato italiano degli investimenti, diventando strumenti sempre più apprezzati dagli investitori retail e professionali. La loro diffusione è cresciuta grazie alla versatilità e alla capacità di adattarsi a diverse strategie di mercato. Vediamo insieme le caratteristiche delle principali tipologie disponibili oggi.

Certificati a leva (Investment Certificates)

La prima tipologia principale di certificati è quella dei certificati a leva, strutturati per massimizzare i risultati degli strumenti cui si riferiscono, amplificando sia i guadagni che le perdite.

La leva può essere fissa, limitandosi a seguire l’andamento dell’asset sottostante per l’intera durata dello strumento finanziario (con posizioni long, se si punta al rialzo del valore dell’asset, o short se invece si punta al ribasso), oppure dinamica, se la leva non è costante ma si adegua in base a determinate condizioni di mercato.

⚠️ Attenzione: questi strumenti sono particolarmente volatili e adatti a investitori esperti con elevata tolleranza al rischio. È fondamentale monitorarli costantemente, poiché i movimenti avversi del mercato possono erodere rapidamente il capitale. Molti emittenti oggi offrono anche versioni con knockout, che prevedono l’estinzione automatica del certificato se viene raggiunto un determinato livello di prezzo.

Certificati a capitale condizionatamente protetto

Tra le tipologie più diffuse e apprezzate, i certificati a capitale condizionatamente protetto offrono una protezione del capitale vincolata al rispetto di determinate condizioni. Vediamo le principali varianti:

Certificati Airbag 🎯

Proteggono il capitale alla data di scadenza fino a un limite stabilito all’apertura della posizione. Se il sottostante scende, le perdite vengono attenuate grazie a un meccanismo di protezione parziale. Ad esempio, con un airbag del 50%, una perdita del sottostante del 30% si traduce in una perdita effettiva del 15%.

Certificati Bonus

Garantiscono un bonus predefinito se durante tutta la vita del certificato il valore del sottostante non scende mai sotto una soglia prestabilita (la barriera). Se la barriera viene violata anche solo una volta, il certificato si comporta come un benchmark, seguendo linearmente il sottostante.

Certificati Cash Collect (Phoenix)

Prevedono cedole periodiche condizionate al fatto che durante le date di osservazione il sottostante si trovi sopra il livello minimo predefinito. Questi certificati hanno spesso anche un meccanismo di memoria: se una cedola non viene pagata perché la barriera è stata violata, può essere recuperata nelle date successive se la condizione torna a essere soddisfatta.

Certificati Express

Offrono la possibilità di rimborso anticipato con una maggiorazione se, in una delle date prestabilite di verifica, il sottostante si trova sopra o su un livello prefissato. La caratteristica li rende particolarmente interessanti in mercati laterali o moderatamente rialzisti. Oggi rappresentano una delle tipologie più negoziate sul mercato italiano.

Certificati Outperformance

Subiscono l’effetto della leva finanziaria solamente se il valore dell’asset sottostante è al rialzo (con una partecipazione superiore al 100%), mentre replicano linearmente o con protezione parziale la performance negativa. Questo li rende adatti a investitori moderatamente ottimisti.

Certificati Twin-Win

Assicurano un beneficio sia in caso di rialzi che di ribassi del sottostante, a meno che non venga toccato un livello di prezzo barriera precedentemente determinato. Sono ideali per chi si aspetta movimenti significativi di mercato senza una direzione definita.

Certificati a capitale protetto

Questa categoria garantisce la salvaguardia del capitale investito in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il sottostante dovesse risultare in perdita. Sono particolarmente adatti a investitori prudenti che vogliono comunque partecipare ai potenziali rialzi del mercato.

Certificati Digital

Consentono di ottenere premi fissi se durante le date di osservazione e alla scadenza il sottostante si trova sopra o sullo stesso livello di partenza. Il rendimento è quindi “digitale”: tutto o niente.

Certificati Express Protection

Simili agli Express tradizionali ma con protezione totale del capitale. Scadono anticipatamente in una data di verifica se l’asset sottostante si trova sopra o sul livello di un valore prestabilito, garantendo sempre almeno il rimborso del 100% del nominale.

Certificati Butterfly

Riconoscono un premio massimo se il prezzo del sottostante si mantiene entro due linee di barriera (superiore e inferiore), con una protezione totale del capitale investito.

Certificati Double Win

Il profitto è determinato dalla distanza tra il prezzo iniziale e finale del sottostante, garantendo sempre il rimborso del capitale. Offrono partecipazione sia ai rialzi che ai ribassi.

Certificati a capitale non protetto

Questa categoria non offre alcuna forma di protezione del capitale, ma replica in modo più diretto l’andamento del sottostante, spesso con condizioni vantaggiose.

Certificati Benchmark (Tracker)

Funzionamento molto simile all’investimento diretto sul sottostante, replicandone linearmente la performance. Traggono profitto se il livello del sottostante alla scadenza è superiore al suo livello iniziale. Sono tra i più semplici da comprendere e spesso presentano costi contenuti.

Certificati Discount

Acquistati a sconto rispetto al valore di mercato del sottostante, offrono un rendimento massimo predefinito (cap) in cambio della rinuncia ai guadagni superiori. Sono particolarmente efficaci in mercati laterali o moderatamente rialzisti.

Certificati Outperformance

Identici agli Outperformance a capitale condizionatamente protetto, ma senza barriera di protezione. Offrono una partecipazione amplificata ai rialzi del sottostante ma seguono linearmente anche i ribassi.

Come scegliere il certificato giusto?

La scelta dipende da diversi fattori: aspettative di mercato, orizzonte temporale, tolleranza al rischio e obiettivi di investimento. Prima di investire, è fondamentale:

Leggere attentamente il prospetto informativo

Verificare il rating dell’emittente (rischio controparte)

Comprendere tutte le condizioni (barriere, cap, strike)

Valutare i costi impliciti ed espliciti

Considerare la liquidità sul mercato secondario

💡 Consiglio finale: i certificati sono strumenti sofisticati che richiedono una buona comprensione dei mercati finanziari. Se sei alle prime armi, inizia con le tipologie più semplici e trasparenti come i benchmark o i discount, oppure rivolgiti a un consulente finanziario qualificato.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com