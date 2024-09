Enel svetta nella lista delle azioni del Ftse Mib con più rating sell - BorsaInside

Sul Ftse Mib di Borsa Italiana sono listate 40 quotate e orientarsi su quale titoli comprare e vendere non è semplice. Molti investitori fanno così riferimento alle raccomandazioni dei vari analisti. Tutte le quotate del Ftse Mib, infatti, sono coperte dalle valutazioni espresse da sim e banche. Queste raccomandazioni sono composte da due parametri che chi investe in borsa conosce bene: il rating e il target price. Il primo indica il giudizio ed è compreso tra buy e sell mentre il secondo indica il livello a cui i prezzi della singola quotata possono arrivare.

Ora rating e target price delle azioni sono in costante evoluzione anche perchè c’è la necessità che i due parametri siano sempre aggiornati ovvero inglobino eventuali notizie price sensitive sul conto della quotata (ad esempio l’aggiudicazione di nuovi ordini) e al tempo stesso rispecchino la sua evoluzione tecnica e grafica.

La continua trasformazione dei rating e dei target price rende difficile restare sul pezzo anche perchè va sempre tenuto conto che maggiori sono la popolarità del titolo e il livello di market cap e più numerosi sono gli analisti che hanno copertura sul titolo. Giusto per fare un esempio le azioni Eni a inizio settembre risultano essere coperte da ben 29 analisti. Ovviamente c’è una linea di tendenza nelle loro valutazioni, tuttavia molto spesso i rating (e soprattutto i target price) non sono tra loro coincidenti.

Il trader che utilizza rating e target price espressi dagli analisti per decidere su quali azioni investire, dovrebbe effettuare una valutazione che tenga conto di tutti i giudizi e non di uno soltanto. Ricordiamo che rating e target price di un titolo sono informazioni utili non solo a chi acquista azioni ma anche ai trader che operano con strumenti speculativi come i CFD.

Quali sono le azioni del Ftse Mib con il maggior numero di buy?

Le 10 azioni del Ftse Mib che vantano il maggior numero di rating “buy” coincidono con quelle più popolari. Si tratta di titoli che sono spesso protagonisti della cronaca finanziaria.

Il titolo con più buy in assoluto a Piazza Affari è Enel. Su 28 analisti che coprono la quotata, ben 22 consigliano di comprare azioni Enel. A dimostrazione di come le raccomandazioni degli analisti sia in continua evoluzione, è sufficiente considerare che neppure una settimana fa i rating buy erano uno in più. Il downgrade operato da Mornigstar (da buy a hold) ha portato a una riduzione del numero dei buy da 23 agli attuali 22 (e il conseguente rialzo dei rating hold da 5 a 6).

Alle spalle di Enel troviamo poi Eni con 21 buy su 29 raccomandazioni totali e Intesa Sanpaolo che ha sempre 21 buy ma su un totale di 27 giudizi totali. Al quarto posto di questa speciale classifica c’è Unicredit con 20 buy su un totale di 26 raccomandazioni e quindi Saipem che vanta 18 consigli di acquisto su un totale di 23 raccomandazioni in essere.

Come si può vedere da questa short delle azioni del Ftse Mib con il maggior numero di rating buy, la view bullish non è prerogativa di questo o di quel settore. Tra i 5 titoli che possiamo dire sono proprio da comprare ci sono bancari, utility e industriali.

Nella tabella in basso sono riportate le 10 azioni del Ftse Mib che possono vantare più rating “buy” a inizio settembre.

Titolo Rating buy Rating totali Enel 22 28 Eni 21 29 Intesa Sanpaolo 21 27 Unicredit 20 26 Saipem 18 23 Stellantis 18 33 STM 18 25 Nexi 16 23 Banca Mediolanum 15 15 Leonardo 15 19

Le azioni assolutamente da comprare secondo gli analisti

La classifica delle quotate alla luce del maggior numero di buy vantati, potrebbe generare confusione perchè, fermo restando l’importanza di questo dato, si dovrebbe tenere conto anche numero complessivo di valutazioni. Ad esempio vero è che Enel ha 22 consigli di acquisto ma il titolo dei giudizi attivi è di 28 mentre Banca Mediolanum ha solo 15 buy ma su un totale di 15 ossia per il 100% degli analisti che coprono il titolo, le azioni della quotata del risparmio gestito sono da comprare.

Sperando di aver reso il concetto, vediamo allora quali sono le azioni del Ftse Mib che, in percentuale, hanno il più alto numero di rating buy.

A svettare in questa nuova classifica sono Banca Mediolanum (con, appunto, 15 buy su un totale di 15 rating) e un titolo che neppure compare nella classifica delle azioni del Ftse Mib con il più alto numero di buy ossia Unipol (per Bologna ci sono 6 raccomandazioni di acquisto su un totale di 6).

Per completezza ecco quindi la classifica dei titoli del Ftse Mib con il più alto numero percentuale di buy rispetto al totale delle valutazioni.

Titolo % di buy sul totale dei rating Banca Mediolanum 100% Unipol 100% Hera 86% Leonardo 79% Enel 79%

Diciamo che queste 5 quotate, vantando il maggiori numero di buy in percentuale sul totale, sono assolutamente da comprare.

Per farlo è possibile anche usare i CFD che consentono di operare a leva.

Quali sono le azioni del Ftse Mib con il maggior numero di sell?

Cambiamo adesso del tutto prospettiva e occupiamoci delle quotate del Ftse Mib che vantano il più alto numero di rating sell. Anche in questo caso di tratta di titoli noti (sia pure di meno rispetto alle big citate nella prima tabella) che tuttavia spesso possiedono un livello di market cap più basso dei titoli più amati dagli italiani.

Ad ogni modo, a differenza di quanto visto nel precedente elenco, quando parliamo di azioni italiane con il più alto numero di sell dobbiamo sempre considerare che i numeri sono comunque bassi. Scordiamoci quindi le doppie cifre della lista precedente anche perchè non è necessario essere die grandi esperti per capire che se un titolo avesse 20 rating sell su un totale di 25, le sue prospettive sarebbero davvero drammatiche.

Premesso questo, le quotate che vantano il più alto numero di rating sell sul Ftse Mib sono Mediobanca, Campari e Ferrari ognuna delle quali ha ben raccomandazioni di vendita. Come accennato comunque in precedenza si tratta di livelli che restano contenuti visto che Piazzetta Cuccia, ad esempio, vanta 17 coperture totali di cui 6 bullish e 7 hold. Quindi anche nel caso delle azioni con più alto numero di sell, comunque la raccomandazioni di vendita restano minoritarie rispetto al totale.

Nella tabella in basso sono riportate le 10 azioni del Ftse Mib che possono vantare più rating “sell” a inizio settembre.

Titolo Rating buy Rating totali Mediobanca 4 17 Campari 4 24 Ferrari 4 28 Prysmian 3 21 Banco BPM 3 16 Diasorin 3 17 Stellantis 2 33 FinecoBank 2 17 Generali 2 25 Snam 2 20

Anche nel caso con le azioni con più sell, il dato pure può essere fuorviante e dovrebbe essere integrato con quello percentuale. Adottando questa prospettiva, il titolo con più sell sul totale sarebbe sempre Mediobanca il 24 per cento di indicazioni di vendita ma al secondo posto non ci sarebbe più Campari ma la Banca Popolare di Sondrio con il 20 per cento di rating sell (1 su un totale di sole 5 valutazioni). Quindi troveremo il Banco BPM che vanta il 19 per cento di rating sell (3 su un totale di 16).

Ecco comunque la classifica delle quotate del Ftse Mib più alto numero percentuale di sell rispetto al totale delle valutazioni.

Titolo % di buy sul totale dei rating Mediobanca 24% Banca Popolare di Sondrio 20% Banco BPM 19% Diasorin 18% Campari 17%

