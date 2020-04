Azioni Intesa Sanpaolo e Unicredit rimbalzano oggi. Quale comprare dopo stop a dividendo 2020?

© Shutterstock

Il Ftse Mib trova il rimbalzo grazie alle notizie meno negative sui contagi Covid in Italia mentre gli analisti giudicano le due big del settore banche

La flessione del numero dei contagi Covid-19 in Italia è il motivo per cui Borsa Italiana oggi sembra essere ben intonata. In rialzo fin dall'apertura delle contrattazioni, il Ftse Mib, mentre è in corso la redazione del post, registra un apprezzamento del 3,18 per cento a quota punti.

Come si evince dal grafico sotto riportato, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha raggiunto un massimo intraday a quota 16958 punti per poi ripiegare. Ad ora, quindi, il Ftse Mib non è riuscito a superare il muro dei 17mila punti anche se è comunque riuscito a recuperare il forte passivo accumulato nella seduta disastrosa dello scorso venerdì.

Tra le migliori azioni su Borsa Italiana oggi 6 aprile ci sono Unicredit e Intesa Sanpaolo. Le due big del settore banche, crollate nell'ultima seduta della scorsa Ottava a causa del blocco dello stacco dei rispettivi dividendi, registrano una forte variazione positiva.

Nel dettaglio le quotazioni Intesa Sanpaolo sono in rialzo del 7,43 per cento a quota 1,42 euro mentre le quotazioni Unicredit sono in progressione del 7,34 per cento a quora 7 euro.

Nonostante l'apprezzamento in atto, però, la performance delle due banche su base mensile resta molto negativa con un ribasso di oltre il 30 per cento.

In pratica sia Intesa Sanpaolo che Unicredit hanno perso nel giro di un mese ben un terzo del loro livello di capitalizzazione.

Nelle ultime settimane il momento più buio dei due titoli si è verificato a seguito della decisione della BCE di chiedere a tutte le banche europee di bloccare il pagamento del dividendo sull'esercizio 2019.

Il diktat della Banca Centrale Europea è stato un vero e proprio sgambetto agli azionisti delle due più importanti banche italiane. Le cedole riconosciute da Intesa Sanpaolo e Unicredit sull'esercizio 2019 erano infatti particolarmente allettanti.

Per la cronaca, il dividendo Unicredit 2020 ammontava a 0,63 euro mentre il dividendo Intesa Sanpaolo 2020 era pari a 0,192 euro per azione. Molto forti anche i rispettivi dividend yield visto e considerato che, a causa del crollo dei mercati causato dall'emergenza coronavirus, il rendimento del dividendo Intesa Sanpaolo e di quello Unicredit erano cresciuti tantissimo.

Ad ogni modo, a seguito della decisione BCE sulle cedole delle banche, addio dividendo e addio rendimento stellare sia per gli azionisti Intesa Sanpaolo che per gli azionisti Unicredit.

Meglio comprare azioni Unicredit o Intesa Sanpaolo?

A seguito dello stop ai dividendi, sia le azioni Unicredot che le Intesa Sanpaolo sono finite nel mirino degli analisti. Negli ultimi giorni, infatti, si sono succeduti i report di molti analisti sui due titoli.

Nel dettaglio Banca Akros ha ribadito il rating accumulate su Unicredit il cui target price è stato però abbassato da 15 euro a 12 euro a causa di una riduzione delle stime. Per Jefferies, invece, le azioni Unicredit restano da comprare (rating buy) con target price rivisto al ribasso da 17 euro a 10,3 euro.

Anche gli analisti di KBW sono positivi su Unicredit e hanno confermato il rating ouperform. Pur con prezzo obiettivo che è stato rivisto da 16,6 euro a 11 euro, le azioni Unicredit, stando a KBW, dovrebbero fare meglio del settore di riferimento.

