Azioni Enel occasione di acquisto? Dividendo e vendita Open Fiber i catalizzatori

La quotazione Enel vicina ai massimi storici mentre il quadro tecnico promette molto bene. Per alcuni analisti è il titolo più bello su Borsa Italiana

Titolo più bello su Borsa Italiana in questo momento: è questo il particolare primato assegnato alle azioni Enel dal trader indipendente Sante Pellegrino in una intervista rilasciata al sito TrendOnline. E in effetti, andando a guardare a quello che è l'andamento del colosso dell'elettricità, è difficile non condividere questo giudizio.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

La valutazione di Enel, infatti, non è mai stata così alta. I prezzi sono arrivati a 8,43 euro mentre la performance a un mese evidenzia un rialzo dell'11 per cento. Rispetto a un anno fa, poi, le cose vanno addirittura meglio con una variazione positiva di quasi il 25 per cento.

La seduta di ieri è stata decisiva per Enel. Grazie al piano industriale, infatti, i prezzi si sono portati molto vicini ai massimi storici,segno che gli investitori hanno apprezzato i contenuti e gli obiettivi di un business plan che è subito apparso molto folizzato su digitale e rinnovabili. L'aggiornamento dei massimi avverrà in area 8,6 euro. Superato quel livello non è da escludere che Enel possa anche allungarsi fino a 9,12 euro. Una prospettiva simile significa solo una cosa: è possibile ancora comprare azioni Enel a prezzi convenienti per puntare poi a trarre profitto da un apprezzamento dei valori.

Se sei un investitore alle prime armi e vuoi speculare sulle azioni Enel, ti suggerisco di leggere la guida per imparare a fare trading online da zero. Per fare invece pratica puoi aprire un conto demo trading con un broker autorizzato come ad esempio eToro (leggi qui la recensione). Tra l'altro eToro ti consente di fare trading azionario senza commissioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Attenzione però a non cedere alla troppa euforia. Poichè le quotazioni sono salite su livelli molto alti, non è escluso che i corsi piuttosto che puntare al rialzo, possano invece cambiare direzione e muoversi in rosso. I caso di cambio di rotta, il supporto da tenere d'occhio è 7,7 euro. Se dovesse cedere questo livello, le quotazioni Enel potrebbero scandere anche fino a 7,2 euro.

In realtà anche questo scenario può essere sfruttato per investire. La sola differenza con la sitiuazione precedente è che questa volta è necessario operare in modalità short trading (qui la guida). Soprattutto se sei un trader alle prime armi, è sempre consigliabile imparare ad investire con gli short in modalità demo e, solo quando si è sicuri, passare a soldi reali. Anche in questo caso il sito eToro (qui il link ufficiale) può fare al tuo caso.

Comprare azioni Enel sui catalizzatori

Sono due i catalizzatori che potrebbero spingere al rialzo le quotazioni di Enel nelle prossime sedute: il cambio nella politica dei dividendi e la possibile vendita della partecipazione che la società detiene in Open Fiber.

I dividendi Enel sono sempre molto apprezzati dagli investitori e la decisione del management della società di reimpostare la strategia del piano industriale introducendo, accanto accanto a nuovi target su crescita delle rinnovabili e riduzione delle emissioni di anidide carbonica, anche un dividendo Enel fisso, potrebbe essere molto apprezzata dal mercato.

In base alla nuova politica societaria dei dividendi, quindi, arriverà una cedola fissa da 0,35 euro per azione fino a 0,43 euro per azione nel 2023 con una crescita media annua del 7 per cento.

Quindi: non solo i vertici di Enel hanno cambiato la politica dei dividendi ma le cedole sono viste in progressivo aumento, anno dopo anno. Queste mosse potrebbero spingere Enel verso i nuovi massimi e sta a te approfittarne attraverso il CFD Trading. In precedenza ho suggerito un primo broker per investire in azioni Enel attraverso i CFD adesso, sempre restando tra i migliori broker Forex e CFD, te ne indico un secondo: IG (leggi qui la recensione). Anche questo broker ti offre la demo gratuita da 30mila euro per imparare a comprare e vendere CFD Azioni senza mettere in pericolo i tuoi soldi.

CFD Trading sulle azioni con IG>>>prendi qui la demo gratuita

Il secondo elemento che potrebbe fungere da catalizzatore riguarda la vendita della partecipazione detenuta in Open Fiber. Per fortuna di Enel (ma anche di chi investe in azioni del colosso elettrico), la notizia della vendita della quota è arrivata in una fase molto positiva per il titolo. Cosa significa questo? Che l'extra liquidità potrebbe consentire ad Enel di investire in nuove aree emergenti a partire da alcune zone dell'America del Sud.

Poichè, dal punto di vista dell'analisi tecnica, le medie mobili a 20, 50, 100, 200 sono impostate saldamente al rialzo, se anche ci dovesse essere una leggera progressione, esse potrebbero essere usate come aree di acquisto potenziali.

Un'idea alternativa per fare trading sulle azioni Enel (qui il sito eToro per la demo) potrebbe essere quella entrare nel momento in cui si dovesse verificare una rottura al rialzo della resistenza.

Al di là delle strategie di breve termine su Enel, anche il lungo periodo offre però opportunità di acquisto. Nonostante l'attuale valore di Enel (alto), comprare azioni tenendo conto delle prospettive fondamentali di crescita ma anche del ruolo di leader che la società riveste nel segmento delle utilities di Borsa Italiana, è sempre una valida strategia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA