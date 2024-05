Fin dove possono salire i prezzi di Tenaris? Mediobanca non è così ottimista

Le azioni Tenaris fanno parte del settore petrolifero di Borsa Italiana e da inizio anno non sono riuscite più di tanto a catalizzare l’attenzione degli investitori a differenza di altre quotate delle stesso comparto come ad esempio Saipem. Come si può vedere dal grafico in basso, infatti, le quotazioni di Tenaris da inizio anno sono praticamente sulla parità. Restringendo il range temporale solo all’ultimo mese, emerge addirittura un ribasso di quasi 10 punti percentuali. Il discorso cambia se come prospettiva si adotta quella di lungo termine: rispetto ad un anno fa i prezzi di Tenaris risultano in crescita di ben il 31 per cento.

Insomma quella che si va a delineare dal punto di vista grafico è la classica situazione a doppia faccia dove ad una forte progressione su base annua, fa da contraltare un andamento sottotono nell’ultimo mese.

Dinanzi ad una evoluzione di questo tipo, viene spontaneo chiedersi fin dove possono arrivare i prezzi della quotata. C’è spazio per un rialzo oppure lo scenario prevalente è quello di una conferma dei livelli attuali?

Per rispondere a questa domanda può essere utile affidarsi alle rilevazioni degli analisti. Su Tenaris sono recentemente intervenuti gli esperti di Mediobanca. Vediamo quindi quale è il loro punto di vista.

Azioni Tenaris solo neutral secondo Mediobanca

Gli analisti di Piazzetta Cuccia non sono stati molto generosi con Tenaris. Gli esperti in un recente report dedicato alla quotata si sono limitati a confermare il rating neutral con rivedendo al ribasso il target price a 16,5 euro. Più precisamente il prezzo obiettivo di Tenaris è stato ridotto del 3 per cento rispetto a quello precedente. Inutile dire che questa non è una buona notizia poichè prezzo target più basso si traduce in minore potenziale di upside.

Stando alla valutazione di Piazzetta Cuccia, quindi, le azioni Tenaris hanno spazio per crescere di appena 50 cent rispetto a quelle che sono le valutazioni attuali. Oggettivamente sul Ftse Mib ci sono quotate che presentano un potenziale di upside molto più ampio, addirittura il 50 per cento nel caso delle azioni Telecom Italia!

Ma come mai Piazzetta Cuccia è stata così fredda nella sua valutazione su Tenaris? Nel report degli analisti si fa riferimento ad una revisione al ribasso delle stime di Ebitda che sono state tagliate del 3 per cento per quello che riguarda il triennio 2024-2026. La riduzione delle previsioni di Ebitda è stata decisa da Mediobanca per tenere conto del calo dei prezzi dei tubi che risultano essere in ribasso di ben il 50 per cento rispetto ai massimi che erano stati toccati a ottobre 2022.

I prezzi dei tubi calano, si abbassano le stime di Ebitda e quindi giù anche il target price con conseguente riduzione del potenziale di upside. In questo contesto la raccomandazione non può andare oltre il neutral.

Quali sono i livelli tecnici di Tenaris?

Le valutazioni degli analisti su un titolo per quanto importanti sono solo uno degli aspetti che i trader devono considerare quando effettuano una valutazione. Altro fattore di cui tenere sempre conto è il quadro tecnico. Ebbene si può ipotizzare che Tenaris stia provando ad effettuare un rimbalzo dai minimi che erano raggiunti nei giorni scorsi a quota 15,7/15,5 euro.

Bisogna però vedere se il titolo ha la forza (e i trader la voglia) per spingere la quotata avanti. Ad ogni modo fino a quanto non ci sarà il superamento di quota 16,5 euro, è decisamente difficile che Tenaris possa imboccare un deciso trend al rialzo. Possibili, quindi, inversioni anche significative. In tal caso i prezzi si potrebbero portare anche fino a quota 4,9 euro.

Tenaris paga il saldo sul dividendo 2024: ecco quanto rende

Lunedì 20 maggio a Piazza Affari c’è stato il dividend day con ben 21 quotate del paniere di riferimento che hanno staccato la cedola. Tra i titoli alle prese con questo appuntamento c’è stato proprio Tenaris che ha staccato la rata di acconto pari a 0,3704 dollari. La cedola, tenendo conto di quelli che sono stati i prezzi delle azioni Tenaris alla chiusura di borsa del 16 maggio scorso ha un rendimento del 2,3 per cento. Come previsto dalla società, il saldo dividendo Tenaris 2024 sarà ora messo in pagamento il 22 maggio.

Per dovere di cronaca ricordiamo che Tenaris aveva già staccato un acconto sul dividendo 2024 pari a 0,1856 euro e quindi la cedola complessiva ammonta a 0,556 euro. Tenendo sempre conto dei prezzi del titolo alla chiusura di borsa, il dividend yield ammonta al 3,46 per cento.

Per sfruttare tutte le indicazioni contenute in questo articolo in ottica speculativa ci sono due strade: comprare azioni Tenaris reali oppure fare trading con i CFD. Broker come ad esempio eToro e banche con piattaforme trading come Fineco permettono di operare in entrambi i modi.

eToro: broker con cui comprare azioni reali e sempre dalla stessa piattaforma fare trading con i CFD operando a leva sia al rialzo (long) che al ribasso (short). eToro propone il copy trading con cui copiare le strategie dei trader più bravi.

Unisciti alla community di eToro Prova Demo Gratuita Sul sito di Etoro Piattaforma N.1 al mondo per il Social Trading

ETF - CRYPTO - CFD

Licenza: CySEC - FCA - ASIC

Guadagna fino al 5,3% di interessi annui Avviso: il tuo capitale è a rischio

Fineco: si considera la banca con la migliore piattaforma trading in Italia. Tre le funzionalità: acquisto di azioni reali, trading con i CFD e trading con i super CFD. Di recente Fineco ha lanciato il conto di solo trading senza costi fissi che è ideale per i principianti.

La qualità del trading N.1 SCOPRI DI PIÙ Sul sito di Fineco 100% trading, senza compromessi

N.1 in Italia

Regime Fiscale Amministrato

0% CANONE MENSILE DI GESTIONE Avviso: il tuo capitale è a rischio

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Siamo su Telegram Rimani aggiornato con le ultime novità su investimenti e trading!