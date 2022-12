Migliori azioni del mese da comprare: dicembre 2022

Il mese di novembre è oramai archiviato e l’attenzione dei trader che operano sull’azionario è già rivolta a dicembre. Le aspettative sono molto incoraggianti perlomeno nel confronto con i mesi passati. Se negli ultimi tempi l’andamento ribassista delle borse era scontato, dal prossimo mese si potrebbero aprire spiragli molto interessanti per investire in azioni.

In questo articolo andremo alla ricerca delle migliori azioni da comprare a dicembre 2022. La nostra analisi riguarderà Borsa Italiana (con focus sul Ftse Mib) e successivamente Wall Street (principali indici). I titoli riportati sono delle idee di investimento in borsa che i lettori possono tenere in considerazione nella composizione dei loro portafogli. La scelta dei titoli su cui investire a dicembre 2022 da noi eseguita non è basata sul caso ma tiene conto di almeno due elementi fondamentali: il livello dei prezzi e le prospettive del settore di riferimento.

A scanso di equivoci evidenziamo come la lista sulle migliori azioni del mese da comprare sia in costante aggiornamento.

PARTI DALLE BASI>>> Comprare azioni: una guida rapida su come investire

Come investire in azioni a dicembre 2022

Fino ad ottobre il 2022 è stato un anno difficilissimo per le borse di tutto il mondo. L’illusione di una ripresa robusta dopo la pandemia di covid19 si è scontrata con una durissima situazione avversa. Se ad inizio anno le prospettive peggiori parlavano un incremento transitorio dell’inflazione, nel giro di pochi mesi ai mercati non è rimasto da fare altro che prendere atto del repentino peggioramento delle stime di inflazione.

Si così passati dalla tutto sommato tranquilla prospettiva di un rialzo dei prezzi al consumo limitato, ad uno scenario caratterizzato da alta inflazione per un lungo periodo di tempo. Le banche centrali hanno iniziato ad incrementare i tassi di riferimento ponendo la lotta al rally dell’inflazione al primo posto della loro agenda. Ciò ha causato il crollo delle borse e il forte deprezzamento di molti titoli.

Purtroppo il quadro si è ulteriormente aggravato a causa dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Il successivo scontro tra Mosca e l’Occidente ha causa il rally dei prezzi delle materie prime e il conseguente aumento esponenziale dei costi energetici. Le ricadute su una inflazione già in forte ascesa sono state inevitabili.

In questo contesto capire come comportarsi sui mercati azionari non è semplice. Se fino ad ottobre la tesi prevalente era di tipo attendista, quindi non comprare azioni perlomeno fino a quando non ci sarebbero stati chiari segnali di una possibile inversione di tendenza da parte dei mercati; novembre è stato quel mese di passaggio da tempo atteso. E a dicembre cosa avverrà?

Attenzione: anche nei mesi passati ci sono state fasi di rimbalzo da parte delle borse di tutto il mondo, con titoli che dopo aver fatto i conti con forti deprezzamenti, sono riusciti a risalire. Ebbene questi momenti di recupero non vanno confusi con una inversione di tendenza da parte dei mercati. Occhio quindi a non commettere questo errore quando si decide di investire in azioni. Per il trader che agisce in ottica investimento non è sufficiente fare trading sui rimbalzi momentanei (attività tra l’altro molto rischiosa) ma è necessario comprare azioni nel preciso momento in cui i loro prezzi iniziano a cambiare trend.

Ebbene se è vero che anche a dicembre il clima sui mercati non sarà privo di tensioni, è altrettanto vero che sia su Borsa Italiana che a Wall Street si intravedono azioni che conviene comprare.

Elementi da considerare prima di comprare azioni a dicembre 2022

La capacità dei mercati di lasciarsi alle spalle il sentiment fortemente negativo dei mesi scorsi dipenderà dal peso di almeno 5 fattori:

andamento dell’inflazione>>> l’inflazione ha raggiunto o no il suo picco massimo?

politiche monetarie>>>le banche centrali continueranno ad alzare i tassi di riferimento? Per quanto tempo

costi delle materie prime>>>il prezzo del petrolio salirà dopo il maxi taglio OPEC+?

rischio recessione>>>quali saranno i paesi che faranno i conti con un calo della loro economica (ecco le azioni da comprare durante una recessione)

guerra tra Russia e Ucraina>>> ci saranno spiragli di pace o no?

Questi 5 elementi condizioneranno le borse anche a dicembre 2022. Questi 5 fattori sono da tenere in considerazione per scegliere le migliori azioni da comprare il prossimo mese.

Mercato azionario dicembre 2022: novità & tendenze

Pur muovendosi in linea con continuità con il mese di novembre, dicembre si è aperto con interessanti indicazioni in arrivo dalla FED.

L’ultimo summit del Fomc della Federal Reserve ha confermato il previsto rialzo di 75 punti base dei tassi di riferimento ma ha anche aperto la porta ad una possibile riduzione del ritmo degli aumenti già a partire dal prossimo board in agenda proprio a dicembre. A seguito della mossa della banca centrale Usa, ora le attese sono per un incremento dei tassi di soli 50 punti base a meno che non si dovessero creare situazioni eccezionali che richiedono un intervento più deciso sul fronte dei tassi.

In questo contesto se è vero che nel breve termine l’andamento delle borse possa essere condizionato dall’impatto negativo delle mosse della FED, è altrettanto vero che già nelle prossime settimane ci potrebbe essere una ripartenza. Quali sono i titoli che a Milano (Borsa Italiana) e a Wall Street potrebbero beneficiare di questa situazione?

Quali azioni comprare a dicembre 2022?

Prima di andare alla ricerca di titoli specifici da acquistare a dicembre 2022, vediamo se è possibile tracciare delle direttrici generali utili per scegliere poi i titoli specifici.

Se c’è un insegnamento che l’attuale crisi ha dato ai trader è che oggi più che mai è il momento della concretezza. I titoli su cui puntare sono quelli che presentano solidi fondamentali e che sono capaci di generare redditività. Inoltre meglio preferire le quotate che hanno, alle spalle, una storia di dividendi solidi e costanti nel tempo.

A livello settoriale, il settore tech è in evidente difficoltà come evidenziato dalle trimestrali dei colossi web di Wall Street.

Soprattutto nella scelta delle migliori azioni da comprare a dicembre 2022 è fondamentale assumere un approccio selettivo grazie al quale è possibile diversificare il proprio portafoglio per renderlo più adatto alle turbolenze attuali.

I titoli deprezzati teoricamente sono interessati ma è necessario vedere praticamente se offrono o meno potenzialità di rialzo.

Migliori azioni italiane da comprare a dicembre 2022

Ecco alcune azioni quotate sul Ftse Mib che, secondo il nostro punto di vista, potrebbero offrire movimenti significativi nel nuovo mese.

Azioni Telecom Italia

Telecom Italia potrebbe essere una delle quotate più interessanti dell’azionariato italiano nel mese di dicembre. Il titolo dell’ex monopolista (grafico in alto) scambia in area 0,20 euro, nettamente sopra i minimi a 0,17 euro di metà ottobre. Nonostante il recupero messo a segno nel mese di ottobre, novembre si è rilevato molto problematico e così il titolo si è nuovamente deprezzato. Teoricamente, quindi, i prezzi delle azioni TIM hanno spazio per crescere.

Potrebbero averlo anche praticamente vista la presenza di due catalizzatori molto potenti che potrebbero tenere alto l’appeal sulla quotata per tutto novembre. Da un lato c’è la questione della rete unica della fibra (trattative in pieno svolgimento con il polo guidato dalla Cassa Depositi e Prestiti) e dall’altro che la possibile OPA sulla società (agevolata anche dalle basse attuali valutazioni di borsa).

Azioni Unicredit

Dal settore delle telecomunicazioni a quello bancario, altro titolo che a dicembre potrebbe essere molto interessante è Unicredit. La banca guidata da Orcel ha chiuso in modo molto positivo il terzo trimestre. Attualmente il titolo scambia sotto i 12,85 euro. Positivi tutti gli indicatori di performance: +0,45 per cento su base mensile e +0,5 per cento su base annua.

Unicredit oggi non è più sui massimi da febbraio ma questo non significa che non ci sia spazio per una ulteriore salita. Il consenso aggiornato raccolto da Bloomberg esprime un target medio a 15,94 euro, con potenziale di upside di oltre il 23 per cento rispetto alla quotazione attuale. Netto il predominio delle valutazioni di acquisto. Tra le varie banche d’affari che coprono il titolo ci sono infatti 22 rating buy, 7 neutral e nessun sell (vendere).

Recentemente la celebre banca d’affari americana Goldman Sachs ha deciso di effettuare un upgrade sul target price di Unicredit portandolo da 16,25 euro a 19,5 euro. Siamo decisamente sopra le valutazioni attuali di Piazza Gae Aulenti e questo perchè secondo le banca Usa i risultati trimestrale di Unicredit sono stati molto superiori alle attese del consensus. Non solo ma la guidance sugli utili per l’esercizio 2022 è stata alzata e ora ci sono migliori prospettive per il margine di interesse (oltre 9,7 miliardi di euro).

Azioni Leonardo

Leonardo è uno dei titoli che hanno performato meglio nel corso dell’ultimo anno. Il colosso della Difesa si è indubbiamente rafforzato con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina (i motivi possono essere facilmente intuiti). Attualmente le azioni Leonardo scambiano a 7,70 euro, in rialzo dell’8,7 per cento nell’ultimo mese e del 30 per cento su base annua.

Nonostante il rally, gli attuali prezzi delle azioni Leonardo esprimono comunque una forte sottovalutazione. Un dato su tutti: il rapporto tra prezzo e utili di Leonardo è più basso di circa il 70 per cento rispetto ai competitors a livello europeo. Al tempo stesso il colosso della difesa ha un livello mdi valutazione basso se si considera che il rapporto tra prezzo e fatturato è pari ad appena lo 0,3 per cento, livello tra i più bassi tra le quotate del Ftse Mib.

Leonardo è un titolo da dividendo ma al momento il suo dividend yield è sottotono essendo addirittura più basso del 2 per cento. Attenzione perchè con un payout inferiore al 20 per cento, con è da escludere che il dividend yield si possa gonfiare.

Per quello che riguarda le valutazioni degli azionisti, il giudizio sulle azioni Leonardo è molto interessante con un prezzo medio che implica un potenziale di upside di oltre il 50 per cento. C’è però un lato negativo rappresentato dalla forte dispersione del prezzo obiettivo medio (oltre il 25 per cento).

Migliori azioni da comprare a Wall Street a dicembre 2022

La borsa americana anche a dicembre farà i conti con l’intenzione della FED di proseguire con il rialzo dei tassi di riferimento. Fino ad ora questa dinamica sta penalizzando soprattutto i settore tech (cresciuto a dismisura negli anni del covid19). Tra i titoli più penalizzato in assoluto c’è Meta che, non a caso, è stata letteralmente travolta dopo l’ufficializzazione della trimestrale.

Se è vero che comprare azioni quando i prezzi sono bassi è sempre una strategia da prendere in considerazione, noi non riteniamo che a novembre possano arrivare grandi cambi di direzione dal comparto. La crisi che Meta sta attraversando è certamente più profonda di quello che appare oggi come pure il ribasso di Alphabet è una pericolosa avvisaglia degli effetti che avrebbe una recessione.

Un solo titolo titolo è da tenere d’occhio nel mese corrente: Amazon.

Azioni Amazon

Dicembre è il mese degli acquisti di Natale ed è quindi inevitabile che Amazon sia da tenere d’occhio. Il titolo oggi scambia a 87 dollari, il 42 per cento in meno da inizio anno ad oggi e il 9 per cento in meno mese su mese.

Le valutazioni sono ancora più a sconto dalla pubblicazione di una trimestrale con molte ombre. Amazon ha chiuso il trimestre con un utile per azione pari a 0,28 dollari per azione (ben 0,06 dollari in più rispetto alle stime degli analisti) e ricavi trimestrali che invece si sono fermati a 127,1 miliardi di dollari sotto le attese di 127,76 miliardi di dollari. Le prospettive non sono incoraggianti visto che il management vede i ricavi del quarto trimestre tra i 140 e i 148 miliardi di dollari, nettamente sotto il consensus di 155,1 miliardi di dollari.

Tuttavia Andy Jassy, CEO di Amazon.com Inc, ha dichiarato che gli eventi a sconto hanno ancora tantissima forza attrattiva. Le azioni Amazon sono quindi da considerare se l’obiettivo è quello di sfruttare l’effetto Black Friday.

Azioni Tesla

Le azioni Tesla presentano un profilo di rischio molto alto a causa della particolarità del settore in cui la quotata guidata da Musk operare. Come tanti altri titoli, anche Tesla ha dovuto fare i conti con il forte calo degli indici di borsa. Oggi Tesla scambia a 150 dollari, ben il 57 per cento in meno da inizio anno. Nell’ultimo mese il titolo dell’auto elettrica ha perso il 19 per cento. L’impressione è che il trend ribassista si sia allentato.

La quotata non ha brillato all’appuntamento con i conti trimestrali. In particolare il fatturato è stato inferiore alle attese degli analisti attestandosi a quota 21,45 miliardi di dollari (in rialzo del 56 per cento su base annua) rispetto ai 21,96 miliardi di dollari previsti alla vigilia. Nel terzo trimestre Tesla ha dovuto fare i conti con difficoltà ad assicurare il trasporto dei veicoli e con l’aumento dei costi logistici.

Nel mese di novembre, però, l’acquisizione di Twitter da parte di Musk e, più direttamente, le indiscrezioni di stampa in merito ad un possibile interesse ad acquisire una quota tra il 10 e il 20 per cento del capitale di Glencore potrebbero dare una certa visibilità al titolo.

Azioni PayPal

Un terzo titolo che nel mese di dicembre potrebbe fare bene è PayPal. La quotata ha ormai una posizione di forza nel segmento dei pagamenti digitali. Vero è che ci sono molti concorrenti ma chi prova PayPal difficilmente torna indietro e cambia. Come si può vedere dal grafico in basso, il titolo PayPal oggi scambia a quota 74 dollari con un calo del 18 per cento su base mensile e del 60 per cento da inizio anno. Stiamo quindi parlando di un titolo molto deprezzato (quindi disponibile a sconto) che però fa riferimento ad una quotata con solidi fondamentali.

Ad inizio novembre PayPal ha reso noti i conti del terzo trimestre 2022. Il secondo trimestre non è andato affatto bene essendosi chiuso con una perdita di 0,29 dollari per azione che si raffronta con il guadagno di 1,01 dollari messo a segno nel secondo trimestre 2021. Male anche i margini con quello operativo che ha segnato un ribasso del 7 per cento. Inutile dire che lo spettro di una recessione è un problema per la società nata dalla scissione con ebay.

Gli analisti sono freddi su PayPal ma, nel lungo termine, potrebbero non mancare spunti interessanti. Dal nostro punto di vista PayPal potrebbe essere tra le migliori azioni da comprare a novembre grazie al detonatore Black Friday.

