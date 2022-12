Beni rifugio: cosa sono e come investire con il CFD Trading

In questi giorni resi roventi dall’emergenza coronavirus, abbiamo insistito sulla necessità di investire sui beni rifugio poichè solo essi possono offrire un argine all’incertezza dominante. Ovviamente il nostro consiglio era solo retorico poichè già da un mese sono solo le quotazioni dei beni rifugio ad essere stabilmente al ribasso. La fuga dai settori più incerti, a partire dal petrolio o dall’azionario, ha determinato e continua a determinare il rally dei beni rifugio. Quando si parla di questi asset, il pensiero, nella quasi totalità dei casi, va all’oro. Infatti il prezzo dell’oro è sulla cresta dell’onda oramai da tempo e le ultime previsioni insistono su un possibile ulteriore rafforzamento delle quotazioni nel caso in cui l’emergenza coronavirus dovesse estendersi ancora di più.

Tali stime confermano che i beni rifugio continueranno ad essere l’asset preferito (o il mercato di ripiego) ancora per lungo tempo. Proprio perchè la questione beni di rifugio continuerà ad essere di attualità, abbiamo deciso di redigere questa guida sull’argomento.

Nel report troverai informazioni su cosa sono i beni rifugio, su quali sono gli asset consigliati e suo modi a tua disposizione per investire.

Su questo punto riteniamo che sia necessario un chiarimento: nessuno vi dirà di comprare oro fisico. Tutti i consigli sui beni rifugio migliori presenti nella guida, comunque fanno riferimento ad un investimento finanziario, mai ad un acquisto fisico.

In pratica i consigli riguardano strumenti di tipo derivato che riflettono l’andamento del bene rifugio. Più nel dettaglio, come vedrai nella guida, faremo riferimento al CFD Trading sui principali beni rifugio. I Contratti per Differenza, infatti, replicano l’andamento del sottostante in tal caso rappresentato dallo specifico bene rifugio. Se non conosci questa modalità di investimento, ti consigliamo la lettura della guida per principanti su come diventare trader.

Beni rifugio cosa sono

I beni rifugio sono asset e titoli che, in momenti caratterizzati da una forte turbolenza dei mercati, rappresentano un approdo certo e sicuro. I beni rifugio hanno una caratteristica che contraddistingue: quella di attirare gli investitori che sono in fuga dagli altri asset non rifugio. Ovviamente questo forte appeal determina l’incremento delle quotazioni dei beni rifugio stessi. Questo è quanto sta avvenendo nel mese di febbraio 2020 a causa dell’emergenza coronavirus come puoi leggere da questo articolo: Borse mondiali a picco: azioni crollano dopo novità su coronaviris

Un bene rifugio per essere considerato tale deve vantare una liquidità elevata in modo tale da consentire l’assunzione di posizioni nel momento in cui il mercato richiede un comportamento di questo tipo.

A parte i casi più classici come l’oro, i beni rifugio possono anche mutare nel corso del tempo. Da ciò nè consegue un primo consiglio pratico: guarda sempre ai precedenti storici ma nella consapevolezza che asset in alcuni casi considerati beni rifugio potrebbero non esserlo in altre situazioni.

Questo è il primo rischio insito nei bene rifugio. Ve ne è poi un secondo. Alcune volte, infatti, i beni rifugio sono confusi con la copertura di un portafoglio ma mentre quest’ultima è un titolo il cui andamento non presenta correlazioni rispetto al portafoglio che deve essere oggetto di protezione, il bene rifugio è invece un titolo la cui valutazione è sempre non correlata a quel portafoglio ma solo in una determinata situazione di crisi.

Dal punto di vista operativo sapere cogliere questa differenza è essenziale. Infatti i beni rifugio non sono sempre attraenti ma lo sono solo nei momenti di crisi. Non solo. Nelle fasi di ottimismo, i beni rifugio diventano gli asset peggiori sui cui investire. Meglio il petrolio, meglio l’azionariato!

In sintesi quindi: investire sui beni rifugio nelle fasi di crisi conviene per almeno 4 motivi:

i beni rifugio proteggono le risorse investite

i beni rifugio permettono una diversificazione del portafoglio di investimenti

i beni rifugio si apprezzano quando gli altri asset crollano

i beni rifugio ti permettono di ottenere un rendimento positivo in situazioni di crisi economica

Beni rifugio quali sono

Visto che è dall’inizio del post che ripetiamo i beni rifugio non si esauriscono con l’oro, crediamo che sia arrivato il momento di elencare questi asset in cui conviene rifugiarsi nei momenti di turbolenza del mercato.

Accanto al già citato oro ci sono: il Forex Trading, i Buoni del Tesoro e le azioni dei Beni Rifugio. Considerando che il rendimento dei buoni del tesoro è molto basso (saranno anche beni rifugio ma rendono davvero poco), concentreremo la nostra attenzione solo su Oro, Forex e Azioni.

Investire sull’oro come bene rifugio

L’oro è il bene rifugio per eccellenza. Sia esso fisico oppure finanziario, ogni qual volta si verifica una crisi, il prezzo del gold vola. Investire sull’oro in una situazione di crisi implica due vantaggi:

proteggere il proprio patrimonio

salvaguardare la propria redditività infatti in caso di crisi consolidate, gli investitori tendono ad accumulare i loro fondi in oro e questo va ad impattare positivamente sui prezzi.

Vai a dare un occhio al livello raggiunto dalla quotazione oro in piena emergenza coronavirus oppure consulta il grafico in basso.

Storticamente l’oro è sempre stato il più classico dei beni rifugio. Ogni qualvolta si è presentato un problema di una certa gravità, l’uomo si è sempre rifugiato sull’oro. Non si sono ragioni per dubitare che in futuro possano esserci dei cambiamenti. E’ praticamente una convenzione il fatto che nei momento difficili conviene investire in oro.

Nel corso delle crisi economiche l’oro bene rifugio sale. Nel momento in cui l’economia si riprende, allora la quotazione del gold torna a scendere. Ovviamente quando parlo di crisi intendo lunghi momenti di difficoltà e non quello che può essere lo smarrimento di poche settimane. Nell’ultima crisi, quella precedente al coronavirus, è avvenuto appunto questo: durante il sell-off che ha affossato tutti i mercati, il prezzo dell’oro è salito di quasi il 25 per cento, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010 e, successivamente, ha poi perso il 22 per cento in appena un anno.

Investire sul Forex come bene rifugio

Accanto all’oro anche il Forex è un ottimo bene rifugio. Tra le varie coppie è il franco svizzero (grafico in basso) ad essere considerato un bene rifugio. Ovviamente questo non è un caso. La Svizzera, infatti, presenta un settore finanziario sicuro e stabile e può vantare un’economia brillante.

Investire sul Franco Svizzero nei momenti di crisi implica non pochi vantaggi:

Il Franco Svizzero è sicuro e stabile. Inoltre poichè la Svizzera non fa parte dell’Unione Europea, il Franco non risente delle turbolenze dell’area Euro.

Il Franco Svizzero è un investimento che genera reddito in caso di crisi consolidata. Nei momenti di turbolenza, infatti, il Franco Svizzero rappresenta un approdo sicuro grazie all’aumento della domanda estera che a sua volta determina un apprezzamento della valuta.

Restando in ambito Forex, accanto al Franco Svizzero, altro bene rifugio per eccellenza è il dollaro americano (quindi occhio al cambio Euro Dollaro).

Il biglietto verde nelle fasi di crisi è sempre rimasto stabile mentre le altre valute si sono deprezzate. Mai scordare che il Dollaro è usato come valuta di riferimento nel commercio estero.

Vero è che negli ultimi tempi la fama del dollaro come valuta rifugio si è ridotta ma la valuta americana continua a presentare tutte le caratteristiche del bene rifugio. Inoltre gli Stati Uniti continuano ad essere la prima potenza al mondo è questo rappresenta una grande garanzia di affidabilità per il dollaro.

Per investire sul Dollaro, la strada migliore è il Forex Trading.

Investire sulle azioni dei beni rifugio

Nella nostra ricerca sui migliori beni rifugio alternativi all’oro ci siamo imbattuti nelle azioni dei beni rifugio. Con questo termine si indicano quei titoli che sono meno inclini a subire le conseguenze delle fasi di turbolenza dei mercati. Si tratta di titoli che rientrano in settori essenziali come i servizi pubblici, i beni di consumo di base e la salute. Ovviamente non è un case questi comparti incrementano il loro appeal nei momento di turbolenza. Nessuno rinuncia ai servizi pubblici o alla salute anche se tutto il contesto di riferimento è negativo!

Le azioni di questi settori tendono quindi ad agire come veri e propri beni rifugio nei momenti di crisi. Queste azioni sono apprezzate anche per l’interesse che sono capaci di suscitare nelle fasi di turbolenza. Infatti nei momenti di crisi gli investitori tendono a trasferire il loro capitale in questi settori a discapito di quei titoli ciclici che sono più esposti a una diminuzione dell’attività economica come ad esempio il settore finanziario o quello immobiliare. Nei momenti di crisi finanza e edilizia, solitamente brillanti, sono i primi comparti a rimetterci.

Per una migliore conoscenza dell’argomento riportiamo la distinzione che può essere fatta tra le azioni dei beni rifugio:

Beni anticiclici, beni rifugio: Approvvigionamento idrico ed energetico, Beni di consumo di base, Salute

Beni ciclici e più vulnerabili a una crisi: Settore bancario, edilizia e tecnologia

Ricordiamo che conviene investire sulle azioni dei beni rifugio solo fino a quando la crisi dura. Nel momento si dovesse passare dalla turbolenza a una fase di calma, le azioni dei beni rifugio perderebbero di appeal e quindi subirebbero un deprezzamento. Quindi un bene rifugio cessa di essere tale nel momento in cui la fasa di tensione termina.

Ti ricordo che per investire in borsa non è per forza necessario comprare azioni. Una valida alternativa da tenere seriamente in considerazione è il CFD Trading di cui parlerò nel prossimo paragrafo.

Come usare i beni rifugio nel trading

Come già anticipato l’ultima parte di questa guida dedicata ai beni rifugio riguarda il CFD Trading.

Tutti i migliori broker Forex e CFD ti permettono di fare trading su oro, valute e azioni legate ai beni rifugio. L’accesso avviene da una sola piattaforma e questo è certamente un grande vantaggio.

A prescindere dal broker scelto (di seguito troverai alcuni suggerimenti e posso già dirti che si tratta solo di operatori affidabili) comunque non dovrai comprare il bene rifugio per operare. I CFD, infatti, ti consentono di ottenere un guadagno a seconda di quello che è il trend dell’asset. Hai capito bene: con il CFD Trading puoi anche investire sul ribasso del prezzo del bene rifugio scelto ossia fare short trading.

Investire sui beni rifugi con eToro

eToro è un broker affidabile e sicuro che ti permette di investire su tutti i beni rifugio e ti offre anche importanti strumenti di analisi come ad esempio il Copy Trading grazie al quale puoi copiare dai traders più bravi. Su eToro, inoltre, puoi trovare anche analisi molto dettagliate che ti possono aiutare a capire quando è il momento di investire sui beni rifugio.

Investire sui beni rifugio con Plus500

Altro broker cui ho fatto spesso riferimento in questa guida su come investire sui beni rifugio è Plus500. Questo broker ti permette di fare trading attraverso i CFD su tantissimi mercati: dall’oro, al forex fino alle azioni legate al prezzo del gold. Puoi operare da una sola piattaforma e questo è un indiscutibile grande vantaggio. Inoltre Plus500 ti mette anche a disposizione tanti utili strumenti di analisi.

Investire sui beni rifugio con IQ Option

Grazie al broker IQ Option puoi fare trading sui migliori beni rifugio a costi accessibili. IQ Optionè un broker affidabile e sicuro che ti mette a disposizione tante utili funzionalità. Su eToro troverai le più importanti valutre rifugio oltre all’oro e alle azioni rifugio. Su tutti questi asset puoi investire attraverso il CFD Trading scommettendo sia su un rialzo che su un ribasso.

Aggiornamento: il Bitcoin è un bene rifugio?

A causa del sell-off che ha interessato i mercati di tutto il mondo, molti analisti hanno iniziato a chiedersi se il Bitcoin (grafico in alto) è un bene rifugio oppure no. La discussione è ancora aperta e non ci sono risposte convergenti a questo interrogativo. In molti ritengono che ci sia una forte correlazione tra oro e Bitcoin ma, ad oggi, non esistono certezze di alcun tipo.

E’ verosimile che nel prossimo futuro ci possa essere un forte spostamento di capitale verso il Bitcoin ma ad oggi, anche a causa dell’assenza di un quadro normativo preciso, questo fenomeno è marginale.

Secondo alcuni traders nel momento in cui è avvenuto il crollo delle borse, tanti traders hanno ripiegato verso il Bitcoin ma questo non basta certamente per poter parlare di una tendenza in atto.

Per molti analisti investire in criptovalute resta un’attività fortemente speculativa e quindi non è ancora possibile parlare di Bitcoin come il nuovo oro. E’ per questo motivo che il BTC va e non va nell’elendo dei migliori beni rifugio.

Come già fatto parlando dei precedenti asset, anche per quello che riguarda il Bitcoin è possibile investire attraverso i Contratti per Differenza. Con i CFD non dovrai comprare Bitcoin in senso fisico e quindi non avrai nuppure quei problemi di gestione della sicurezza che sono tipici delle criptovalute. Per investire in bitcoin con i CFD puoi scegliere un broker affidabile come eToro che, oltre ad offrirti la demo gratuita, ti permette anche di copiare dai migliori traders grazie al Copy Trading. Prova questa utilissima funzionalità partendo dal conto demo in basso.

Quando investire in beni rifugio: conclusioni

In questa lunga guida ho analizzato i beni rifugio da tante angolazioni diverse. Una sola domanda non ho posto: quando è il momento giusto per investire in beni rifugio? Capire quando scendere in campo diventa essenziale. Detta in questi termini può sembrare facile ma individuare il timing corretto per aprire una posizione non lo è.

Fermo restando che le crisi fanno parte del sistema (ci sono sempre state e sempre ci saranno), solo l’esperienza può aiutare a capire quando scendere in campo. Non esiste un momento ideale per investire nei beni rifugio ma solo un’attenta analisi può aiutare ad arrivare preparati.

Buon trading a tutti.

