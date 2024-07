In alcuni casi bastano anche poche decine di euro per iniziare a fare trading online - BorsaInside

C’è una domanda che avrai sentito ripetere centinaia di volte da tanti aspiranti investitori: quanto ti serve per iniziare a fare trading? Sono necessarie somme alte oppure si può perlomeno iniziare ad operare anche con piccole somme? Sull’argomento i pareri sono discordati ed è proprio per questo motivo che è bene fare chiarezza una volta per tutte.

Anzitutto a chiedersi quanti soldi sono necessari per iniziare a fare trading non sono investitori esperti ma persone interessate al mondo del trading online ma che fino ad oggi non hanno mai tradotto il loro interesse in atti concreti ossia non hanno mai operato.

Praticamente siamo su un livello che viene prima del principiante (se vogliamo essere pignoli). Ebbene se non hai mai fatto trading online in vita tua, è inutile domandarsi quanto di serve per investire poichè la prima cosa che dovrai fare è imparare a fare trading. Se pensi che investire sia una questione di fortuna, non ti basteranno tutti i soldi in tuo possesso (e non solo quelli) per fare trading poichè quello che rimedierai saranno solo perdite su perdite.

Ti suggerisco quindi di leggere la nostra guida su come imparare a fare trading online da zero prima di pensare al budget che puoi impiegare in questa attività.

Servono molti soldi per fare trading online?

E’ innegabile che fino una decina di anni fa, per fare trading online servisse un certo capitale. Tra spese operative e commissioni per il consulente, i costi del trading erano così alti da rendere questa attività alla portata di pochi. L’avvento del CFD Trading ossia il trading attraverso i Contratti per Differenza ha cambiato tutto aprendo le porte di questo mondo anche a tanti appassionati che non avrebbe potuto mai azzardarsi ad investire in borsa.

Quale la differenza sostanziale rispetto al passato? Se fino a ieri per comprare azioni era necessario pagare l’intero prezzo dell’asset (il che non sarebbe un problema per titoli prezzati a pochi euro ma immaginiamo quello che succedeva con asset prezzati) grazie ai Contratti per Differenza non è necessario pagare tutto il prezzo dell’azione poichè il titolo (ma il discorso vale per tutti gli asset) non viene comprato e quindi non sarà mai posseduto fisicamente. I CFD consentono di speculare semplicemente sull’andamento dei prezzi.

Per rispondere quindi alla domanda iniziale: per fare trading online non servono tanti soldi ma solo se si scelgono i migliori broker Forex e CFD.

Quanto denaro serve per iniziare fare trading online?

Avendo appurato che i broker CFD permettono di iniziare ad investire senza spendere tanti soldi, cerchiamo adesso di capire quanto è necessario impegnare. Non c’è una risposta precisa che si può dare a questo interrogativo poichè tutto dipende da quelle che sono le condizioni applicate dal broker.

Ci sono operatori che permettono di fare trading anche con un deposito iniziale di 100 euro e poi ve ne sono altri che invece richiedono un investimento iniziale di almeno 3,400 euro. Addirittura ci sono anche broker che non richiedono alcun deposito per iniziare ad investire e che quindi, almeno teoricamente, consentirebbero di investire anche con importi attorno ai 10 euro.

In generale investire piccole somme per fare trading può essere utile all’inizio ma pensare di fare soldi continuando ad investire sempre importi molto ridotti non porterà ad alcun profitto significativo.

Con questo non vogliamo assolutamente spingerti ad investire tanti soldi nel trading online ma semplicemente esortarti ad applicare il principio della gradualità.

Se sei alle prime armi, adottare un approccio prudente investendo somme di denaro proporzionalmente all’incremento delle tue conoscenze, significa progettere il tuo capitale da passi più lunghi della gamba. E ricorda sempre che anche un trader principiante può guadagnare evitando di fare errori.

A proposito, lo sai che prima ancora di investire anche solo pochi euro puoi fare trading senza soldi? Nel prossimo paragrafo ti spiegherò come fare.

Fare trading online senza soldi

Si chiama paper trading lo strumento attraverso il quale puoi fare trading senza investire neppure un euro. Logicamente se non investi nulla non guadagnerai nulla (in caso di profitto) ma non perderai neppure nulla (in caso di perdite). E allora a cosa serve il paper trading? Semplicemente ad imparare ad operare senza correre il rischio di perdere denaro reale. Lo strumento che ti permette di fare tutto questo è il conto demo trading.

Tutti i broker autorizzati offrono questo strumento molto importante per imparare a fare trading. Ad esempio il broker eToro mette a disposizione ben 100.000 euro in modalità demo per imparare a comprare e vendere CFD su tanti asset.

Unisciti alla community di eToro Prova Demo Gratuita

Ecco una delle grandi novità che il CFD Trading ha apportato la mondo degli investimenti: la possibilità di esercitarsi ad operare in modalità demo senza correre il rischio di perdere soldi reali.

Per rispondere alla domanda che dà il titolo a questo paragrafo: oggi è possibile fare trading senza soldi e per farlo basta aprire un conto demo (paper trading).

Come definire il trading budget

Questo è probabilmente il paragrafo in assoluto più personale di questa guida sui soldi necessari per fare trading. Siamo già in uno step successivo rispetto a quello inziale ossia (presumiamo) che tu abbia assunto una certa dimestichezza per fare trading. Ebbene: quanto puoi investire? Quale è il tuo trading budget?

Anche in questo caso non c’è una risposta precisa a questa domanda poichè tutto dipende dal tipo di trader che sei. Se ad esempio sei un day trader ossia apri e chiudi posizioni nel giro di una giornata, avrai bisogno di mettere sul piatto una somma decisamente diversa rispetto a quella che necessita lo swing trading ossia investimenti caratterizzati dall’apertura di posizioni che vengono poi lasciate attive per settimane se non per mesi.

La domanda che dovrai assolutamente porti riguarda il ruolo nel trading nella tua vita: punti a maturare un’entrata significativa oppure il tuo obiettivo è quello di aumentare il tuo conto di trading? A te la risposta e a te la definizione del trading budget (che è personale).

Con quanto iniziare a fare trading online: il ruolo della leva finanziaria

Come ho già accennato in precedenza, se scegli di fare trading attraverso i CFD usando i migliori broker, non avrai necessità di grandi somme per operare. Questo è possibile grazie alla leva finanziaria che ti permette di incrementare la dimensione di ogni operazione usando un capitale ridotto e alla portata di tutti (trading democratico).

Tenicamente il costo di apertura di una operazione si chiama margine. Ebbene è proprio questo margine ad indicare, concretamente, la somma che tu investi.

Fare trading in marginazione incrementa, anche in modo notevole, l’importo che puoi guadagnare o perdere in relazione a quello che hai investito.

La leva finanziaria non è un gioco ed espone il tuo capitale a rischio. Per questo, prima di iniziare ad operare con soldi veri, ti suggerisco di leggere la guida su come funziona la leva nel trading e di fare pratica con un conto demo proprio come quello di eToro.

Unisciti alla community di eToro Prova Demo Gratuita

Budget trading esempio

Per aiutarti a capire quanti soldi servono per fare trading, ecco di seguito un esempio di budget trading. Ammettiano che tu abbia 5000 euro a disposizione. Se hai seguito i consigli fin qui dati, avrai capito che è inutile investire soldi reali se prima non si ha una certa padronanza con gli strumenti delle piattaforme.

Se sei sicuro di te puoi passare alla pratica. Con un budget pari a 5000 euro puoi aprire operazioni di trading più ampie e, elemento ancora più importante, puoi entrare sui mercati a prescindere da quella che è la loro volatilità (qui la guida per imparare a gestirla).

Questo ti permetterà di mantenere le posizioni aperte più a lungo anche se i preziz si muovono in direzione opposta rispetto alla tua. In questo modo potrai trarre un profitto dai cambi di rotta che non avresti se il budget trading a tua disposizione fosse più contenuto.

Quindi con margini più alti puoi attendere che i mercati si riprendano e puoi permetterti di entrare con livelli più vantaggiosi.

La demo gratuita ti permette di capire quale è il tuo budget trading.

Con quanto iniziare a fare trading con eToro

In precedenza abbiamo spesso fatto riferimento al broker eToro che, tra l’altro, è uno dei più usati al mondo. Per iniziare a fare trading con eToro in modalità simulata non è necessario neppure 1 euro! Con eToro, infatti, la demo è gratuita e in più ha una dotazione di 100.000 euro (ovviamente virtuali) che, in caso di necessità possono essere addirittura ricaricati. Demo gratuita non solo per imparare a fare trading online ma anche per testare le strategie operative. Ad esempio se il tuo obiettivo è quello di strutturare una nuova strategia su un certo asset, allora, per evitare di mettere a rischio soldi veri, ti può convenire fare trading simulato. eToro, infatti, ti permette sempre di passare dal conto reale a quello dimostrativo per qualsiasi esigenza. Fin qui il trading virtuale.

Per iniziare a fare trading reale con eToro, invece, ti servono 100 euro. A tanto ammonta il deposito minimo di partenza richiesto dal broker. In precedenza il deposito minimo richiesto per l’Italia era di 50 dollari ma negli ultimi mesi l’importo è stato alzato. Attenzione perchè i 100 euro fanno riferimento solo agli investimenti tradizionali. Se invece scegli di investire sui nuovi smart portfolios eToro il deposito minimo sale a 500 euro.

Unisciti alla community di eToro Prova Demo Gratuita

Con quanto iniziare a fare trading con Fineco

Cambiamo completamente ambito e passiamo da un broker come appunto eToro a una banca come Fineco.

Tanto per iniziare fare trading simulato con Fineco non è proprio possibile. Nonostante quella di Fineco sia la migliore piattaforma trading tra quelle delle banche italiane, non è disponibile il conto. Nessun trading simulato è quindi ammesso. A compensazione di questo “limite” c’è la contestuale assenza di deposito minimo. A differenza di quello che avviene con i broker, Fineco non richiede di depositare alcun importo minimo per iniziare a fare trading. Teoricamente si potrebbe pure partire da 10 euro. Mettiamo l’accento sull’avverbio perchè, nella pratica, è preferibile iniziare a fare trading online con Fineco con almeno alcune centinaia di euro. Puoi operare sia su asset singoli (i mercati presenti sono tantissimi) che con il Piano Replay (solo ETF) grazie al quale investi una somma costante in modo automatico ogni mese.

La qualità del trading N.1 SCOPRI DI PIÙ

Quanto denaro serve per fare trading online: consigli finali

In conclusione di questa guida, voglio darti alcuni consigli per definire il tuo budget trading in modo che esso sia in linea con quelle che sono le tue caratterstiche:

Non investire mai soldi che non ti puoi permettere. Fai trading solo con denaro al quale puoi rinunciare senza impatto sulla tua vita

Parti sempre dal conto demo ( qui il link ufficiale al sito eToro )

) Utilizza tutti gli strumenti che i broker ti offrono per incrementare la tua preparazione

Risparmia quello che ti serve per tenere un conto sostanzioso poichè per trarre profitto servono capitali e gli obiettivi non possono essere raggiunti con 25 euro!

Buon trading!

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.