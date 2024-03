Quanto vale Bitcoin? Più di Visa e MasterCard insieme. Comprare ancora o rischio FOMO?

Quale è il valore del Bitcoin? Il recente rally del prezzo del BTC ha portato le quotazioni ad un passo dai massimi storici sopra quota 67mila dollari (l’ATH è collocato a 69.500 dollari e risale a novembre 2021). Come si può vedere dal grafico in basso il prezzo della criptovaluta è aumentato di oltre il 55 per cento in appena 30 giorni. Per avere un’idea più concreta del valore del Bitcoin è sufficiente considerare che oggi la sua capitalizzazione di mercato è pari a quella di Visa e MasterCard (i due colossi dei pagamenti a livello globale) messe assieme. Bitcoin infatti capitalizza 1.270 miliardi di dollari mentre la market cap dei due colossi dei pagamenti digitali è pari a 1.000 miliardi di dollari.

Un vero e proprio record che era inimmaginabile fino a pochi mesi fa. L’aspetto più interessante della dinamica in atto è che l’aumento del valore del BTC potrebbe non essere ancora finito. La forza esercitata dagli afflussi di capitale sui nuovi ETF Bitcoin da un lato e l’imminente halving (in programma per il mese di aprile) potrebbero far crescere ancora il valore del Bitcoin. Non è un mistero che da più parti si veda il prezzo del BTC a 100mila dollari già nel 2024.

Tutti i record del valore del Bitcoin

Il fatto che la capitalizzazione di mercato del Bitcoin superi quella di Visa e di MasterCard messe assieme è un primo record. In realtà però la recente fiammata della quotazioni BTC di record nè ha messi in fila un bel pò.

A dirlo sono le statistiche e lo storico. Tanto per iniziare la criptovaluta prima di questo nuovo ciclo bullish non era mai riuscita nella storia ad aggiornare i suoi massimi prima dell’halving. Il rally c’era sempre stato ma solo dopo il dimezzamento del numero di Bitcoin. Questa volta il rally sta avvenendo prima (e infatti sono in tanti ad affermare che, come logica del trading impone, il ritracciamento ci potrebbe essere dopo essendo l’effetto halving incorporato nelle valutazioni attuali). Ad ogni modo in tutti i dimezzamenti precedenti (ricordiamo che si tiene un halving ogni 4 anni), la bull run c’è stata nell’arco di tempo compreso tra ik 12 e i 18 mesi successivi.

Ma andiamo avanti con i record. Ad oggi Bitcoin ha messo in fila ben 7 mesi consecutivi tinti di verde. Se anche il mese di marzo dovesse chiudersi in rialzo, pure il record dei mesi consecutivi in verde andrebbe aggiornato. I precedenti storici insegnano che nelle fasi di pre-halving c’è sempre stata una una accelerazione dei valori ma spesso c’è stata anche una correzione. La vera sfida è capire se il mercato rispetterà o no questo consuetudine.

Un altro record riguarda poi la società MicroStrategy di Michael Saylor che, acquisto di Bitcoin dopo acquisto, ora si trova in pancia qualcosa come 193mila Bitcoin per un controvalore pari a 13 miliardi di dollari. Grazie a questo rally, MicroStrategy potrebbe ambire ad essere quotata addirittura sull’indice S&P 500 di Wall Street. Se ciò dovesse avvenire si creerebbe una situazione del tutto inedita: l’andamento del valore di Bitcoin sarebbe in grado di condizionare la prestazione di tutta Wall Street. Anche questa è una situazione che non era immaginabile fino a pochi mesi fa. Complimenti a MicroStrategy e a Saylor per avere avuto sempre molta fiducia nei confronti del Bitcoin anche quando il vento soffiava in modo contrario.

L’altro record di Bitcoin riguarda i nuovi ETF. Da neppure due mesi a Wall Street sono quotati 10 fondi a gestione passiva che replicano il prezzo della criptovaluta e che presentano commissioni davvero basse. Tutti questi ETF, a partire da quelli di BlackRock e di Fidelity stanno registrando afflussi superiori a quelle che erano le previsioni che sarebbero stati addirittura più ampi se non ci fossero stati 8 miliardi di deflussi da GrayScale.

I numeri comunque sono impressionanti: BlackRock in poco più di un mese è riuscito a raccogliere 10 miliardi di dollari. Il fatto è che l’aumento della domanda da parte degli investitori porta a gestori a comprare Bitcoin per mantenere il collaterale come previsto dal regolamento di questi fondi passivi. Più acquisti di Bitcoin reali causano l’incremento del valore del BTC.

Valore Bitcoin a rischio calo? Long o short Trading?

Assodato che il valore del Bitcoin è cresciuto tantissimo in pochi mesi, cosa potrebbe succedere adesso? Le previsioni Bitcoin 2024 sono tutte bullish, tuttavia è bene fare attenzione perchè è proprio nel corso di queste fasi che potrebbe scattare quella che tecnicamente viene definita FOMO (fear of missing out). In pratica per paura di perdere il treno del rally, tanti investitori anche con poca conoscenza dei meccanismi delle crypto si potrebbero riservare su questo mercato. Il punto è che quando si verifica questa sovrabbondanza di investitori, l’aria potrebbe essere pesante ossia i prezzi impossibili da reggere. A quel punto scatterebbe il sell-off. I

