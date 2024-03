Con l’oro ai massimi storici, quanto rende investire (senza comprare lingotti)?

Nei giorni scorsi il prezzo dell’oro ha tagliato un nuovo traguardo agganciando i massimi storici. Le quotazioni si sono spinte fino a 2222 dollari l’oncia prima di ritracciare leggermente. Si tratta di un livello che fino a pochi anni fa era impensabile. Inutile dire che il balzo in avanti dell’oro ha accesso l’entusiasmo degli investitori anche di chi in oro non ha mai investito. Ciò è avvenuto (e per la cronaca continua ad avvenire) perchè per speculare sull’oro non è più necessario comprare il metallo giallo ad esempio sotto forma di lingotti oppure di monete.

Oramai da tempo esistono strumenti di tipo derivato come i CFD che permettono di fare trading sull’oro sia al rialzo che al ribasso e tutto questo senza che sia necessario possedere oro fisico. Ad offrire questa possibilità sono broker affidabili come ad esempio FP Markets che ha anche il vantaggio di garantire una rapida esecuzione degli ordini (e per questo motivo sono molto apprezzati dagli investitori).

Ma torniamo al record che il prezzo dell’oro ha messo a segno. E’ normale che dinanzi ad un rally simile chiunque si interroghi sui driver responsabili. Conoscendo i motivi alla base della corsa a comprare oro è possibile capire se investire su questo asset sarà conveniente anche nel prossimo futuro oppure se dopo il rally ci sarà un periodo di ritracciamento. E inoltre quanto rende investire in oro con il boom delle quotazioni?

Cosa ha spinto il prezzo dell’oro ai massimi storici

Il fatto che nei giorni scorsi il prezzo dell’oro sia salito ai massimi storici avrà destato un certo clamore ma è un dato di fatto che gli investitori più sul pezzo già avevano messo in conto una simile evoluzione. Le previsioni oro 2024 infatti sono tutte improntate all’ottimismo e questo non da ora.

Premesso ciò i motivi alla base del rally dell’oro sono palesemente correlati alle mosse della Federal Reserve e alla situazione in Cina.

La FED nel FOMC di marzo ha confermato i tassi di interesse ai livelli attuali. Nessuno se ne è stupito. Il vero catalizzatore per il prezzo dell’oro è stato il fatto che il braccio operativo abbia ribadito che nel corso del 2024 ci saranno 4 tagli del costo del denaro. Le dichiarazioni in merito hanno impatto sul valore del Dollaro che, a sua volta, ha influenzato in positivo il prezzo dell’oro. Confermata la dinamica di correlazione inverse che esiste tassi di interesse e oro. Man mano che il costo del denaro scende, l’oro diventa più attraente rispetto ad altre asset class come ad esempio le obbligazioni. Queste ultime, infatti, in un contesto caratterizzato da tassi più bassi, genererebbero rendimenti inferiori mentre l’oro con i tassi bassi rende di più.

Secondo Kyle Rodda, analista del mercato finanziario presso Capital.com, si sta delineando una situazione molto favorevole al prezzo dell’oro. Infatti le aspettative di inflazione leggermente più alte (annunciate da Powell durante la conference call di presentazione delle decisioni del FOMC) si affiancano a tassi nominali più bassi e creano le condizioni per rendimenti reali inferiori.

Se il prezzo dell’oro è salito ai massimi storici semplicemente con l’annuncio FED sui tre aumenti del costo del denaro nel 2024, figuriamoci quello che potrebbe accadere quando i tassi inizieranno a calare. Nel momento in cui i tassi caleranno, infatti, gli ETF garantiti da lingotti incrementeranno le loro partecipazioni dopo mesi di deflussi. E’ questa la previsione di UBS Group AG.

Oltre alla FED è anche la Cina a spingere in avanti il prezzo dell’oro. Pechino da tempo è il più importante motore della domanda di gold ed è altamente probabile che continuerà ad esserlo.

Non è solo un discorso di consumatori ma soprattutto di banche centrali. La Banca Popolare Cinese ha svettato nella classifica mondiali degli acquirenti di oro fisico nel 2023. Non solo ma come messo in evidenza dal World Gold Council a causa dell’incertezza economica che caratterizza la Cina, molti investitori hanno iniziato a comprare oro inteso come bene rifugio.

I numeri non lasciano spazio a dubbi: nel 2023 la Cina è stata il più grande acquirente al mondo di gioielli superando l’India che fino all’anno prima deteneva il primato. Solo nel 2023 i cinesi hanno comprato qualcosa come 603 tonnellate di gioielli, il 10 per cento in più rispetto all’anno prima.

Quando rende investire in oro?

Se tanti investitori si sono buttati a capofitto sul gold è perchè l’investimento in oro è certamente conveniente. Il gold si è sempre più apprezzato nell’ultimo anno a causa dei tantissimi segnali di insicurezza che aleggiano su mercati, famiglie, politica. Non c’è mai stata tanta insicurezza come in questa fase storica e la percezione è che potrebbe essercene ancora di più nei prossimi mesi.

L’inflazione è stato il grande detonatore ma adesso è soprattutto lo scenario geopolitico a fare paura. E così tante nazioni hanno iniziato a comprare oro con un ritmo frenetico. Della Cina e dell’India abbiamo già detto ma pure la Turchia ha comprato oro. Stando ai dati del WGC nel 2023 la domanda di gold in Turchia è stata il doppio di quella del 2022.

Altra banca centrale che acquista oro in porzioni massicce è la Banca Centrale Polacca che nel 2023 ha messo in cassaforte 130 tonnellate di lingotti collocandosi al secondo posto della classifica globale dei consumatori. Nel caso della Polonia la correlazione con la guerra tra Russia e Ucraina è palese.

Come investire in oro con FP Markets

Visto che investire in oro rende, come fare per operare senza andarsi ad impelagare nella questione della custodia di lingotti e monete? Come anticipato in precedenza un modo alla portata di tutti c’é: il trading sui CFD oro.

Nel link indicato in alto sono riportate tutte le caratteristiche di questo tipo di investimento. Di seguito è fondamentale mettere a fuoco solo due concetti.

Con il trading cui CFD oro si può speculare al rialzo (long) o (short) e inoltre si può amplificare la portata dell’investimento con la leva finanziaria (che aumenta però il rischio).

Per fare CFD trading sull’oro sfruttando la fase di forte visibilità del metallo giallo è fondamentale operare solo con i migliori broker CFD. Un esempio è appunto il già citato FP Markets (qui la recensione).

Con questo broker si può fare trading sul prezzo spot di vari metalli, inclusi oro e argento contro il dollaro statunitense o australiano, adoperando una leva fino a 500:1. Si può operare in ogni direzione andando corti a lunghi e massimizzando le opportunità di trading. Molto vista la scelta delle piattaforme essendo disponibili sia la MT4 che la MT5 e la Iress sempre con notizie e grafici in tempo reale dell’oro e dell’argento.

Accanto alla rapidità di esecuzione degli ordini di cui abbiamo già detto altro vantaggio di FP Markets sono gli spread molto bassi.

