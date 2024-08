C'è anche Eni nella lista delle azioni petrolifere da acquistare - BorsaInside

Tra le varie modalità per investire sul petrolio, il trading online sulle azioni petrolifere è uno dei più diffusi. A differenza dell’investimento diretto sul greggio (attraverso i CFD petrolio oppure con gli ETF che hanno esposizione su questa materia prima), comprare azioni petrolifere significa inserire in portafoglio asset che sono condizionati dall’andamento della quotazione petrolio ma al tempo stesso risentono anche di altri catalizzatori.

Proprio perchè le azioni petrolifere sono influenzate da driver diversi, il loro livello di rischio è più contenuto e al tempo stesso le occasioni di ingresso possono essere più numerose. La pubblicazione dei conti di una quotata oil oppure una nuova scoperta di giacimenti, condizionano l’andamento in borsa del titolo interessato. Viceversa i CFD petrolio non sono influenzati dai conti di una quotata del settore petrolifero ma solo dall’andamento della materia prima.

E’ proprio per questi motivi se le azioni petrolifere sono sempre più presenti nei portafogli trading orientati alla diversificazione. Molto spesso i titoli oil sono affiancati ai CFD petrolio o anche agli ETF che investono sul greggio. Strumenti molto diversi tra loro che hanno lo stesso minimo comun denominare: l’influenza (in modo più o meno marcato) delle quotazioni petrolifere.

Le 8 migliori azioni petrolifere del 2024

Sono 8 le migliori azioni petrolifere del 2024. Una recente indagine realizzata su Forbes dal giornalista Jeff Reeves ne indica una in più ma, avendo noi adattato un criterio più stringente sulla capitalizzazione di mercato, riduciamo la classifica a un titolo di meno.

La lista è in ordine di importanza. I primi titoli possono essere ritenuti i migliori tra i migliori del 2024. Per farla breve se l’obiettivo è quello di comprare azioni petrolifere, allora i primi nomi della classica non possono mancare nel portafoglio trading.

Shell

British Petroleum

Equinor

Valero Energy

Eni

Suncor Energy

Diamondback Energy

Coretta Energy

In mezzo a tante quotate straniere, c’è un nome noto a tutti gli italiani: è Eni. Le azioni del Cane a Sei Zampe sono tra le più amate dagli investitori italiani e non solo.

Nella tabella in basso, per ognuno di questi 8 titoli sono riportate le caratteristiche più importanti dalla market cap al dividend yield. A fine tabella spieghiamo invece perchè ci piacciono queste azioni.

Azioni Market Cap Dividend Yield Shell 235 mld 3,8% British Petroleum 111 mld 4,4% Equinor 79 mld 4,8% Valero Energy 52 mld 2,7% Eni 51 mld 6,4% Suncor Energy 49 mld 4,2% Diamondback Energy 35 mld 4,7% Coterra Energy 20 mld 3,1%

Alcune curiosità sulle 8 migliori azioni petrolifere segnalate nell’elenco.

Tanto per iniziare non ci sono né Exxon e né Chevron. Questa assenza non è causale. Come spiegato dall’analista di Forbes, questi due colossi hanno un P/E troppo alto (9,91 nel caso di Exxon e addirittura 10,9 nel caso di Chevron) e quindi non sono convenienti. Grazie all’alta market cap e al fatto che il P/E di Shell sia pari a 6,13, sono queste azioni ad essere le più convenienti in assoluto di tutta la classifica.

Viceversa potrebbe essere la presenza delle azioni BP a stupire visto che la quotata ha chiuso il terzo trimestre sotto le attese degli analisti. In realtà questa performance sotto le stime passa in secondo piano, visto che il titolo offre un rendimento da dividendo che arriva a quasi tre volte quello medio dell’indice S&P 500. Le azioni BP non possono quindi mancare in questa classifica.

Per quello che riguarda Eni, il giornalista di Forbes apprezza molto l’impegno nella transizione energetica. Obiettivo di lungi termine è l’abbandono dei combustibili fossili. I target sono molto ambiziosi: tagliare dell’80 per cento le emissioni di anidride carbonica entro il 2040. Non avevamo dubbi sull’inserimento del Cane a Sei Zampe nella classifica delle migliori azioni petrolifere 2024 anche perchè il dividend yield Eni è molto attraente.

Infine una nota sulla quotata che chiude la lista delle migliori azioni petrolifere 2024: Coterra Energy. La società avrà una market cap di appena 20 miliardi di dollari che è imparagonabile rispetto a quella di Shell, tuttavia la sua stabilità in un contesto di alta volatilità dei prezzi dell’energia nell’ultimo quinquennio è un grande valore aggiunto.

Conviene investire nelle migliori azioni petrolio 2024?

Da inizio 2024 l’S&P 500 è salito del 13 per cento. I titolo del settore energetico, però, non si sono mossi in linea con il paniere di riferimento ma hanno invece proseguito con il trend incerto già emerso nel 2023. Come giustamente evidenziato dall’esperto di Forbes, sono solo due le quotate del settore energetico in rialzo nell’anno in corso. Per il resto è tutto un lungo elenco di flessioni.

Ciò implica due cose. tanto per iniziare ci sono tante azioni se non a sconto perlomeno a prezzi più bassi che, teoricamente, sarebbe pure conveniente comprare. In secondo luogo la scelta dei titoli petrolifere su cui rivolgere l’attenzione diventa molto complessa. Proprio per questo motivo diventa necessario introdurre altri criteri. Un esempio è proprio il rendimento da dividendo visto che gli investitori stanno mostrando di preferire sempre di più le quotate che garantiscono una rendita da cedola nel corso del tempo. Quindi per rispondere alla domanda iniziale, sicuramente investire in azioni petrolifere nel 2024 conviene solo che è necessario essere molto attenti nella ricerca e nella valutazione. Basta acquisti a scatola chiusa.

Come trovare le migliori azioni petrolifere nel 2024

Le azioni petrolifere listate sulle varie borse sono tantissime ed orientarsi è sempre meno facile. Come fare per trovare le migliori? Quali sono i criteri da seguire per ottenere una buona selezione?

Logicamente il metodo di ricerca varia da investitore ad investitore, tuttavia ci sono alcuni criteri generali che dovrebbero essere seguiti a prescindere da quella che è la propria strategia trading.

Tanto per iniziare c’è la questione capitalizzazione di borsa. Meglio lasciar perdere le quotate con bassa market cap anche se esse si sono messe in evidenza con forti rialzi. Se il livello di capitalizzazione è basso, allora anche la liquidità è contenuta. Una barriera minima può essere fissata in 20 miliardi di dollari. Sotto è meglio lasciar perdere.

Per quanto importante, la market cap non può essere il solo criterio per scegliere le migliori azioni petrolifere da comprare. Altri due fattori sono il dividend yield e il free cash flow. Per quello che riguarda il rendimento da dividendo uno sbarramento si può fissare al 3 per cento. Sotto questo livello, la redditività andrebbe a calare in modo eccessivo. Per quanto concerne il free cash flow è bene che esso sia pari o superiore a 1 miliardo di dollari poichè solo un valore pari ad almeno questo livello può consentire alla società di mantenere un buon margine per il pagamento dei dividendi.

Nella scelta delle migliori azioni petrolifere da comprare nell’anno in corso, concorrono poi due altri criteri che riguardano entrambi i rapporti: quello tra prezzo e flusso e quello tra prezzo e utili. Il rapporto prezzo-flusso di cassa per un titolo petrolifero è bene che sia più basso di 5 ossia un valore inferiore alla media. Il rapporto tra prezzo e utili attesi, invece, dovrebbe essere più basso di 10 perchè attualmente il rapporto P/E medio dei titoli energetici dell’S&P 500 è pari a 10.

Tenendo conto di questi fattori (come minimo) è possibile selezionare da soli le migliori azioni petrolifere e stabilire di volta in volta il peso da dare a ognuno di questi titoli.

