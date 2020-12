Previsioni di borsa 2021: opinioni strategist e consigli di trading online

© iStockPhoto

Queste sono le previsioni degli economist e degli strategist di borsa per il 2021. I mercati più interessanti e le azioni migliori da comprare

Pensi di investire in borsa nel 2021 e sei alla ricerca di opinioni e consigli sulle scelte di portafoglio? In questo articolo troverai le previsioni di borsa 2021 redatte dai migliori strategist ed economisti presenti sulla piazza.

In questo periodo dell'anno, come da tradizione, non si fa altro che parlare di previsioni su borse e mercati globali, citando questo o quel report analitico. Proprio per consentirti di avere una view completa sull'argomento, abbiamo deciso di scrivere questo post che racchiude le opinioni delle banche d'affari e delle società di investimento più prestigiose al mondo. L'articolo è in aggiornamento.

Cosa troverai in questo post: certamente le previsioni di borsa 2021 e le stime sui mercati globali

Cosa non troverai in questo post: view convergenti che ti dicono, con chiarezza, cosa comprare e cosa vendere, su cosa investire e da cosa è meglio stare alla larga.

In fin dei conti quello delle previsioni di borsa 2021 non è un argomento unitario ma è piuttosto una babele di posizioni con ogni analista che riporta la sua analisi che non è detto sia uguale a quella di altri esperti.

Previsioni borse 2021: un giudizio condiviso

Pur nell'enorme eterogeneità delle previsioni, ci sono degli elementi in comune nei giudizi delle varie banche d'affari. La stragrande maggioranza degli stretegist, infatti, è convinta che il prossimo sarà possibile tenere sotto controllo la pandemia di covid19.

Questo permetterà al mercato azionario di salire anche se, ci potrebbero essere dei momenti di tensione e volatilità (qui la guida per sfruttarla) che potrebbero determinare un deprezzamento di alcuni titoli. Per gestire questa situazione sarà necessario assumere un approccio selettivo negli investimenti.

Semplice a dirsi ma molto meno a farsi. Sicuramente il modo migliore per investire in questa situazione non è quello di gettarsi a capofitto e comprare azioni. Molto meglio sarebbe andare con i piedi di piombo e testare prima di prendere posizioni.

Le borse guideranno l'economia: le opinioni di DZ Bank

Le prime opinioni sulle previsioni di borsa 2021 cui facciamo riferimento sono quelle di Christian Kahler, responsabile della strategia azionaria presso DZ Bank. Nell'outlook 2021 della banca si afferma che ci sono ancora almeno sei mesi di incertezza dinanzi agli investitori. Il consiglio che l'analista fornisce è quello di aspettare un pò per comprare più basso "seppure fra un anno i prezzi futuri saranno più alti di quelli attuali".

Secondo Kahler non è da escludere che possano esserci battute di arresto sui prezzi. L'esempio che l'analista di DZ Bank fa è quello del Dax tedesco che potrebbe registrare una perdita fino al 7 per cento (qui la demo eToro per fare short trading).

Ad ogni modo, l'esperto ritiene che i mercati azionari siano destinati a guidare l'economia ancora a lungo. Infatti i profitti aziendali potrebbero aumentare di circa un terzo in Germania e in Europa (un quinto in Usa) anche perchè, fino ad adesso, c'è sempre stato un "boom dopo ogni pandemia, che riflette il ritorno della gioia di vivere delle persone". Tuttavia i massimi pre-crisi del 2018 verranno raggiunti solo tra due o due anni e mezzo ossia nel 2022. Il 2021, quindi, come anno di transizione per lo strategist.

Nel 2021 un forte rimbalzo delle borse?

Vontobel fa parte di quel gruppo di analisti secondo i quali tutti i mercati sono destinati a rimbalzare nel 2021. Nonostante l'attuale situazione di lockdown in molti paesi europei, e il conseguente indebolimento delle prospettive di crescita per il 2021, Vontobel preferisce confermare l'attuale posizione di moderata propensione al rischio, poichè è possibile che già nel secondo trimestre 2021 possa esserci una crescita che poi proseguirebbe nel 2022.

Le positive previsioni di borsa 2021 di Vontobel sono sostenute dalle notizie incoraggianti sui nuovi vaccini. Nonostante questo, però sussistono elementi di potenziale instabilità come ad esempio la Brexit. Economicamente un eventuale no deal peserebbe poco sul Pil dell'Europa che si ridurrebbe di appena lo 0,2 per cento. Il no deal sarebbe invece più impattante sull'economia del Regno Unito che perderebbe un punto percentuale. Ad ogni modo un eventuale pacchetto di stimolo fiscale Usa avrebbe più impatto di una Brexit No Deal sulle borse.

Vuoi sfruttare queste indicazioni per fare trading online attraverso i CFD?

Previsioni di borsa 2021: opinioni di Invesco

Di luce in fondo al tunnel hanno parlato gli analisti di Invesco nelle loro previsioni 2021. Secondo Paul Jakson, Global Head of Allocation Research di Invesco, il 2021 sarà l'anno dei titoli ciclici e soprattutto di quelli che regalano sovraperformance all'inizio di ogni ciclo di ripresa.

Nell'asset allocation 2021 di Invesco ci sono le azioni del Regno Unito, il Real Estate ma anche i bond governativi dei mercati emergenti e gli energetici.

Attenzione perchè Invesco non si attende grandi performance della restanti obbligazioni governative, dai bond investment grade e anche dall'oro che viene considerato costoso.

L'allocazione prospettata da Invesco per il 2021 punta ad adattarsi allo scenario base e si compone di azioni di tipo growth, servizi finanziari, REITs (società immobiliari quotate in Borsa) ma anche obbligazioni high yield, materie prime industriali. A livello regionale spazio invece ai mercati emergenti asiatici ma anche agli asset americani. Se a prevalere dovesse invece essere uno scenario negativo allora si può puntare su cash, titoli governativi e azioni difensive come healthcare e tech.

Insomma di roba sul fuoco ve ne è tanta ed è per questo che sfruttare al meglio le previsioni di borsa 2021 conviene sempre investire utilizzando le piattaforme di CFD Trading.

Previsioni di borsa 2021: BlueBay positiva ma ci sono ostacoli

Fiducia per il 2021 anche da parte degli analisti di BlueBay secondo i quali i settori più colpiti dal covid19 come viaggi, tempo libero e hospitality guideranno la ripresa. Per gli analisti è ovvio che i governi proseguiranno con le misure di stimolo monetario almeno fino a quando la ripresa non sarà completata. In particolare gli Stati Uniti potrebbero varare un pacchetto fiscale compreso tra i 750 miliardi e i 1000 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2021 in risposta alla terza ondata negli USA. Ci aspettiamo che le banche centrali resteranno molto accomodanti e continueranno ad allentare le politiche finché non si giungerà a una normalizzazione e a una ripresa economica completa.

Gli analisti si attendono che le riaperture e la conseguente ripresa economica possano impattare positivamente sui titoli ciclici. Come era già avvenuto nel 2017, espansione globale e diminuzione della volatilità dovrebbero supportare i mercati più rischiosi determinando una rotazione nella leadership di mercato.

Strategiacamente si tratta di passare dagli asset growth a lunga duration, come le azioni tech Usa, dai settori difensivi e dai crediti che vantano qualità più alta agli asset che sono più sensibili alla crescita come ad esempio le materie prime ma anche ciclici e mercati emergenti.

Una buona strategia CFD Trading può rispecchiare le opinioni di BlueBay.

Esprimendosi in termini generali sulle previsioni di borsa 2021, gli analisti di BlueBay si dicono positivi ma non soddisfatti. Il fatto è che a differenza di quanto avvenuto in passato, ora il ciclo economico è stato chiuso da una crisi sanitaria e questo significa che la ripresa non sarà rallentata dall'emergere di squilibri finanziari come invece avviene normalmente.

Per investire in borsa nel 2021 sarà necessaria un'allocazione attenta e tempestiva che venga guidata da una selezione basata sui fondamentali e da una gestione attiva dei rischi di mercato.