Borsa Italiana previsioni 2021: lista migliori azioni da comprare

© iStockPhoto

L'elenco delle migliori azioni italiane su cui investire nel 2021. I motivi per cui comprare azioni sarà conveniente anche il prossimo anno

Nel 2020 su Borsa Italiana è successo di tutto. A causa della pandemia di covid19, tantissimi titoli hanno dovuto fare i conto con una violenta volatilità. Dopo il crollo dei valori avvenuto in primavera e il successivo recupero dell'estate, il bilancio finale vede la presenza di tante luci ma anche di molte ombre. Soprattutto le incertezze sull'effettiva capacità del vaccino di riuscire a tenere sotto controllo la pandemia, inducono ad assumere un approccio prudente anche nel 2021.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

L'anno comunque sta per finire e il desiderio maggiore di molti investitori è quelllo di avere idee su come investire in borsa nel 2021. Questo post nasce proprio con l'intento di fornire una lista delle possibili migliori azioni italiane 2021 per permettere così a tutti di un'avere un'idea sull'aria che tirerà sul mercato azionario il prossimo anno.

Previsioni Borsa Italiana 2021 in primo piano, quindi, ma anche alcune dritte su come scegliere le migliori azioni da comprare. Esperienza insegna, infatti, che al di là delle singole quotate, la cosa importante è avere un metodo che permetta di individuare le occasioni di acquisto.

Borsa Italiana previsioni 2021 analisi tecnica

L'andamento della borsa di Milano il prossimo anno non potrà non fare i conti con quello che sarà il trend delle principali piazze globali. Tenere conto delle previsioni mercati azionario 2021, è quindi, fondamentale per poi scendere alla specificità della situazione italiana.

Le probabilità che il valore del Ftse Mib continui a salire sono alte. A prescindere dalle condizioni specifiche, infatti, la view sempre prevalente è quella che vede il trend degli ultimi mesi in prosecuzione perlomeno nei primi mesi del nuovo anno. Insomma le previsioni 2021 di Borsa Italiana sono positive poichè è più facile che la tendenza al rialzo possa proseguire e non che ci possa invece essere una inversione di trend. Una questione tecnica, quindi.

Parlando di numeri, un primo target che l'indice Ftse All Share potrebbe mettere nel mirino è quello collocato a quota 27680 punti, area dove stazionano anche i massimi di febbraio. Se gli acquisti dovessero prevalere, è possibile che l'indice possa salire almeno fino a 29mila punti, 50 per cento di ritracciamento del ribasso dal top del 2007. Nel caso di discese sotto la media mobile esponenziale a 20 settimane, che passa in area 22400 punti, ci potrebbero essere evoluzioni fortemente ribassiste.

Prima di chiederci perchè conviene ancora investire su Borsa Italiana nel 2021, ricordiamo che per operare non è necessario comprare azioni. Come messo in evidenza nella guida su come fare trading online da zero, il modo più semplice e alla portata di tutti per speculare in borsa è il CFD Trading. I Contratti per Differenza sono uno strumento derivato che replica l'andamento del sottostante (singole azioni ma anche il Ftse Mib che assumere la denominazione di Italia 40).

Per imparare ad investire in borsa attraverso i CFD è possibile fare pratica con la demo gratuita messa a disposizione da broker autorizzati come eToro (leggi qui la recensione completa).

Trading CFD sulle azioni: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Perchè investire su Borsa Italiana nel 2021 conviene ancora

Sono essenzialmente tre i motivi per cui investire su Borsa Italiana nel 2021 può essere ancora conveniente:

l'azione continua di supporto che la BCE fornisce ai titoli di stato italiani

l'imminente arrivo dei primi finanziamenti concessi dall'Europa nell'ambito del Recovery Fund

l'avvio della vaccinazione contro il Covid19 che potrebbe aiutare a convivere finalmente con il virus.

Insomma la questione non è solo che lo scenario più semplice è quello della prosecuzione del trend degli ultimi mesi. A sostenere le previsioni 2021 di Borsa Italiana e quindi a suggerire che, anche in futuro, conviene investire sull'azionariato, sono tre potentissimi elementi.

Per questo conviene già da oggi imparare a fare CFD Trading su indici e azioni di Borsa Italiana. Il conto demo gratuito che il broker Plus500 offre, può essere molto di aiuto per apprendere come operare in tutta tranquillità.

Demo gratis Plus500 per fare trading sulle azioni con i CFD>>>clicca qui

Come scegliere le migliori azioni da comprare su Borsa Italiana nel 2021

Adottare un metodo scientifico per selezionare le migliori azioni italiane da comprare nel 2021 è essenziale per riconoscere quelle che sono le vere occasioni. Tanto per iniziare è necessario individuare i titoli che sono stati più scambiati nelle ultime settimane. In questo modo è possibile individuare un campione pari a circa la metà di tutto il listino che è caratterizzato da una liquidità interessante.

Facendo questa selezione preliminare, è subito evidente che i 10 maggiori titoli hanno un peso pari al 60 per cento sul totale degli scambi medi dei 150 titoli più scambiati nell'ultima settimana.

Tutta la lista dei 150 deve essere poi analizzata sulla base di quattro diversi parametri:

Beta: indicatore che misura il rischio sistemico di un'attività finanziaria ossia la tendenza del rendimento di questa attività a variare alla luce delle variazioni dell'indice di riferimento

Correlazione: indicatore che rileva la capacità di un'azione di seguire il comportamento del benchmark.

Rapporto tra rendimento e rischio: indicatore che mette in evidenza la capacità di un titolo di apprezzarsi in concomitazione con la volatilità dei rendimenti.

Distanza dalla media mobile esponenziale a 200 giorni: la regola spesso presente è che una tendenza al rialzo si sviluppa nel momento in cui i prezzi vanno sopra la media mobile a 200 sedute.

Questi quattro parametri devono essere tenuti in considerazione per scegliere le migliori azioni italiane su cui investire nel 2021. Le previsioni per il prossimo anno, quindi, non sono campate in aria ma sono legate a precisi parametri. Suggeriamo di tenere conto di tali parametri anche nel CFD Trading sulle azioni. In questo caso la possibilità di avere un conto demo, riconosciuta ad esempio dal broker IG (leggi qui la recensione) è di aiuto.

CFD Trading sulle azioni con IG>>>prendi qui la demo gratuita

Migliori azioni italiane da comprare nel 2021: lista e previsioni

In considerazione di ognuno dei parametri che sono stati indicati nel paragrafo precedente, è possibile stilare una lista delle migliori azioni da comprare nel 2021 (quotate su Borsa Italiana). Su molti dei titoli che sono citati nei vari elenchi seguenti è anche possibile fare CFD Trading (qui la demo ufficiale eToro).

In relazione al parametro Beta, le migliori azioni italiane da comprare nel 2021 potrebbero essere: Leonardo, Autogrill, Tenaris, BPER Banca, Pirelli e Unicredit.

In relazione al secondo parametro, ossia quello della correlazione, la lista delle azioni a più alta correlazione comprende: Generali Assicurazioni, Exor, Intesa Sanpaolo, Azimut, CNH Industrial, Enel e Banca Mediolanum. Viceversa le azioni a più bassa correlazione e quindi i titoli su cui puntare in caso di mercato ribassista sono: Erg, Astaldi, Diasorin, Recordati, De Longhi e Acea.

Le azioni da tenere d'occhio in base al secondo parametro, quindi, sono tante ma niente paura perchè grazie al broker eToro è possibile comprare CFD Azioni senza commissioni come si può anche leggere in questa guida.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Tornando agli elenchi, e alle previsioni azioni 2021, nel caso del rapporto rischio rendimento, invece, la lista delle azioni migliori da comprare è (in ordine decrescente in base al rapporto): Esprinet, FCA, Moncler, Biesse e Interpump.

Per finire, alla luce del criterio delle medie mobili, le azioni migliori da comprare sono Credito Valtellinese, Esprinet e Sesa.

Come si può vedere da questi quattro elenchi, a seconda del criterio adotatto, le azioni migliori da comprare su Borsa Italiana nel 2021 cambiano. Per avere una visuale di insieme prima di investire è consigliabile fare un'analisi incrociata.