Settembre è da sempre ritenuto un mese negativo per le borse mondiali. La fama che accompagna il passaggio dell’estate all’autunno si è consolidata lentamente nel corso del tempo. Come sempre quando si parla di previsioni sui mercati azionari, l’epicentro è Wall Street. In altre parole è la performance negativa che la borsa americana tende a mettere a segno nel mese di settembre ad influenzare l’andamento di tutte le altre borse mondiali.

La tradizione negativa che caratterizza il mese è oramai talmente solida da aver spinto i trader a coniare l’espressione “effetto settembre“. I più esperti lo sanno bene (o magari lo hanno imparato a loro spese): è impossibile impostare una qualsiasi strategia trading senza tener conto dell’effetto settembre. Detto in parole povere non si può investire in borsa a settembre senza considerare la stagionalità di questo mese.

Ma perchè settembre porta con sé una fama così negativa? Quali sono le ragioni di questa pessima nomea?

Settembre mese peggiore sul mercato azionario: dalla storia alle previsioni

Come è stato rilevato in molti studi, le borse hanno una loro stagionalità. Esistono dei mesi che tendenzialmente si chiudono in rialzo e mesi caratterizzati invece da un profondo rossa. La storia ha insegnato ai trader che settembre è il mese in assoluto peggiore per i mercati azionari globali.

I dati storici mensili dell’S&P 500 (grafico in alto) hanno evidenziato un ribasso mensile medio dell’1 per cento nel mese di settembre. Ma non è solo una “tradizione” del principale indice americano quella di chiudere il mese in negativo. Come hanno messo in evidenza molti analisti, settembre è il mese in cui tutti i più importanti indici mondiali hanno rimediato le prestazioni più negative.

Questa tradizione dell’S&P 500 (per la cronaca i peggiori mesi di settembre per il più importante indice americano sono stati quello del 2001 – a seguito dell’attentato alla Torri Gemelle) e quello del 2008 – a causa della crisi dei mutui subprime) si è leggermente offuscata negli ultimi anni. In altre parole sempre la storia insegna che negli ultimi mesi di settembre le prestazioni degli indici azionari non sono state così marcatamente ribassiste come in passato.

Negli ultimi 25 anni il rendimento medio dell’S&P 500 a settembre ha registrato un leggero miglioramento attestandosi a -0,4 per cento.

Alla luce di questi dati, quali sono le previsioni sui mercati azionari che possono essere fatte per settembre 2024? Il fatto che nelle prossime settimane siano calendarizzati numerosi market mover con le riunioni della FED e della BCC in primo piano, rende difficile azzardare delle stime neutralizzando anche l’effetto della stagionalità, peraltro oramai attenuato, cui abbiamo fatto riferimento in precedenza.

In altre parole tenendo conto della portata degli eventi macro in calendario (è assodato un aumento dei tassi di riferimento sia da parte della BCE che da parte della FED), diventa difficile dire se i mercati azionari rispetteranno o no la tradizione del settembre negativo.

Lo scenario più plausibile è che dopo la sorpresa di agosto (mese chiuso con i mercati azionari sui massimi nonostante il sell-off della prima decade), settembre possa registrare una forte volatilità. Si tratta di una situazione che per certi versi aumenta il livello di rischio mentre per altri offre a trader maggiori possibilità di ingresso. Per sfruttare questa maggiore dinamicità gli investitori possono ricorrere a strumenti di tipo derivato come i CFD. Nella tabella in basso sono indicati i migliori broker che permettono di tradare CFD azionari.

Piattaforme consigliate per fare trading CFD su azioni/indici

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Perchè settembre ha la fama di mese negativo?

Effetto settembre, quindi. Ma quali sono i motivi per cui proprio questo è sempre stato il mese peggiore dell’anno per il mercato azionario globale? Lasciando da parte quei grandi eventi ribassisti cui abbiamo fatto cenno in precedenza (ad esempio l’11 settembre), concentriamo l’attenzione sull’aspetto psicologico e comportamentale. Secondo alcuni grandi esperti di trading, l’effetto settembre sarebbe frutto di comportamentali stagionali a partire dal ritorno degli investitori dalle vacanze estive e dal conseguente adeguamento dei loro portafogli. In altre parole i trader che rientrano dalle ferie molto spesso eseguono un ribilanciamento dei loro portafogli e ciò va ad impattare sull’andamento dei mercato azionari.

Accanto a questa spiegazione, ve ne è poi un’altra che riguarda gli investitori istituzionali come i fondi comuni di investimento che proprio a settembre sono soliti vendere le loro partecipazioni per raccogliere le perdite fiscali alla fine del trimestre. Per finire alcuni analisti non escludono che la performance negativa che caratterizza settembre possa essere frutto dell’azione di tanti trader comuni che semplicemente chiudono le loro posizioni per affrontare le spese tipiche di questo periodo (a partire da quelle scolastiche).

I trader stanno reagendo all’effetto settembre dei mercati azionari

Se negli ultimi anni la fama di settembre mese peggiore dell’anno per il mercato azionario si è attenuata, è a causa dell’azione stessa dei trader. Questi ultimi sono diventati più consapevoli riuscendo a sviluppare delle strategie trading per contrastare l’effetto settembre. Considerando che il trend ribassista che ha sempre accompagnato il mese di è attenuato, verrebbe da pensare che la loro azione di contrasto stia avendo degli effetti.

Indipendentemente da tutto questo, comunque, un primo impatto il cambio di mentalità lo sta producendo. Tra gli economisti l’effetto settembre non viene più considerato come un comportamento prevedibile da parte del mercato ma come una semplice anomalia statistica. Il punto, non di poco conto, è che proprio questa anomalia statistica viola quello che è uno dei capisaldi della finanza e dell’economia: l’efficienza del mercato.

Altre guide correlate:

