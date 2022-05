Stacchi dividendi lunedì 23 maggio 2022: sarà dividend yield, ecco i migliori rendimenti

L’appuntamento tanto atteso è finalmente arrivato: il prossimo lunedì 23 maggio 2022 sarà il dividend yield di Borsa Italiana. Giorno dei dividendi perchè ben 19 società del Ftse Mib saranno impegnate con lo stacco della cedola. A questi titoli si devono poi sommare altre 46 quotate di altri indici di Piazza Affari (Mid Cap, Star, Euronext Milan, Euronext Growth Milan) che porteranno il totale delle società alle prese con lo stacco del rispettivo dividendo a ben 65!

Premesso questo, cosa è possibile trovare in questo articolo dedicato agli stacchi dei dividendi in programma lunedì 23 maggio 2022? Ovviamente sia i nomi dei titoli del Ftse Mib alle prese con questo appuntamento che l’ammontare delle rispettive cedole. Nell’articolo, però, sono anche riportati i vari dividend yield ossia i rendimenti dei dividendi. E’ questa, infatti, l’informazione più importante dal punto di vista dell’investitore e infatti focalizzeremo la nostra attenzione sui migliori dividend yield. Per finire, ove presente, è anche riportato un link che può essere consultato per avere maggiori informazioni.

Stacchi dividendi Ftse Mib lunedì 23 maggio 2022: ecco cosa attendersi

Quali saranno le caratteristiche più importanti del dividend yield in programma il prossimo lunedì? Tanto per iniziare il numero consistente di quotate impegnate con lo stacco della cedola. In occasione del dividend yield di un anno fa furono 18 le società del Ftse Mib che staccarono il dividendo. Ebbene il prossimo lunedì saranno 19, una in più. Questa non può che essere una buona notizia.

Ovviamente un numero così imponente di quotate alle prese con la cedola non potrà non avere un impatto, anche importante, sull’andamento del paniere di riferimento di Piazza Affari. Considerando ciò che avviene sempre in occasione dello stacco dei dividendi, è logico attendersi un avvio di scambi tinto di rosso sul Ftse Mib.

Allargando l’orizzonte a tutti i 65 dividendi di Borsa Italiana in stacco il prossimo lunedì si può fare una valutazione uguale a quella fatta in relazione al solo Ftse Mib. Un anno fa, infatti, in occasione del dividend yield furono solo 45 le quotate che staccarono la cedola.

Insomma il giorno dei dividendi edizione 2022 sarà molto più ricco di quello del 2021.

Migliori rendimenti dividendi in stacco lunedì 23 maggio 2022

Quali saranno i migliori dividend yield del prossimo lunedì 23 maggio 2022? Se consideriamo il prezzo dei vari titoli al termine della seduta di borsa di ieri 19 maggio, i rendimenti più interessanti sono quelli di Azimut Holding e di Unipol, pari, rispettivamente, al 6,49 per cento e al 5,97 per cento.

Va tenuto anche conto che in ben 5 casi, lo stacco di lunedì riguarda saldi di dividendi (che quindi devono essere sommati agli acconti per poter avere il dividend yield complessivo). Se si considera il rendimento totale, quindi, a spiccare sono le cedole di Intesa Sanpaolo (dividend yield del 7,60 per cento) e di Eni (rendimento totale del 6,24 per cento).

Elenco dividendi in stacco lunedì 23 maggio e dividend yield

Nella tabella seguente sono riportati i nomi delle società che staccano la cedola, l’ammontare del dividendo (saldo e acconto), il dividend yield e il link su cui cliccare per avere più informazioni dettagliate.

Buon dividend day a tutti!