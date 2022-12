Perchè comprare azioni con Avatrade attraverso i CFD? Vantaggi e migliori titoli

Vuoi investire in azioni e non sai da dove iniziare? Ti spaventa l’idea che per comprare azioni devi per forza di cose diventare azionista di quella società con tutti gli obblighi annessi e connessi? In questo post ti spiegherò come investire in azioni senza assumere il possesso fisico del titolo ossia senza diventare azionista.

Fino ad alcuni anni fa, investire in azioni e comprare azioni erano due concetti che si sovrapponevano. In pratica il solo modo a disposizione per guadagnare con l’andamento dei prezzi di un titolo era comprarlo fisicamente. Proprio per questo motivo la stragrande maggioranza degli italiani era esclusa dall’investimento in azioni proprio perchè erano in pochi a poter comprare titoli. Oggi la prospettiva è cambiata grazie all’avvento di alcuni strumenti di tipo derivato come ad esempio il CFD Trading (Contratti per Differenza).

In questo post parlerò proprio delle due modalità di investimento in azioni che sono oggi a tua disposizione. Nel post verranno confrontati investimento tradizionale e trading. Nella seconda parte della guida, invece, ti spiegherò perchè per investire in azioni attraverso i CFD è importante affidarsi solo ai migliori broker Forex e CFD come ad esempio Avatrade.

Per finire ti elencherò quelli che secondo il broker Avatrade saranno le migliori azioni da comprare nel 2020.

Modi per investire in azioni

Le modalità per investire in azioni sono due: acquisto tradizionale e CFD Trading. Tutto questo è fantastico poichè per scommettere sull’andamento di un titolo non devi per forza di cose compralo. L’acquisto di per se non sarebbe un problema se non fosse connesso ad una serie di obblighi a tuo carico. E’ vero che comprando azioni si diventa anche titolari di diritti ma essi sono poi più che compensati da tanti doveri.

In effetti se sei interessato solo a guadagnare con l’andamento dei prezzi, perchè comprare azioni e diventare azionista? Non c’è un metodo più semplice? Nel prossimo paragrafo ti indicherò quale è questo modo più immediato e alla portata di tutti per investire in azioni.

Comprare azioni in modo tradizionale

Investire in azioni in modo tradizionale significa comprare direttamente azioni sul mercato azionario attraverso sottoscrizioni oppure ricorrendo ad una piattaforma di home banking. Se decidi di comprare azioni dovrai mantenere le tue quote azionarie per un periodo di tempo che può oscillare dal medio al lungo termine. Di conseguenza non sei interessato a quelle che sono le oscillazioni giornaliere del titolo. Investire in azioni ion modo tradizionale significa darsi degli obiettivi di profitto da conseguire entro un periodo di tempo che può essere più o meno lungo.

Per approfondire ulteriormente leggi la guida su come comprare azioni.

Comprare azioni attraverso una piattaforma bancaria tradizionale è sicuro ma implica alcuni svantaggi come:

il pagamento di commissioni aggiuntive

l’impossibilità di investire al ribasso con lo Short Selling

l’impossibilità di realizzare quelle che tecnicamente vengono definite operazioni al volo

l’assenza di leva finanziaria e quindi l’obbligo di disporre dell’intera cifra per comprare azioni (se un titolo costa 100 euro e vuoi comprare 10 azioni, dovra sborsare 100 X 10)

Per i grandi investitori, ossia per chi muove ogni giorno milioni di euro, questi svantaggi non sono un prolema. Lo sono invece per i tanti piccoli traders. Sono soprattutto questi ultimi che dovrebbero leggere il seguente paragrafo.

Investire in azioni con il CFD Trading

Con il termine trading indichiamo le compravendite effettuate attraverso una piattaforma online che hanno ad oggetto non azioni ma Contratti per Differenza (CFD) sulle azioni. Attraverso il CFD trading, quindi, non possiederai direttamente i titoli e quindi non diventerai azionista.

Per imparare a fare trading sulle azioni attraverso i CFD, consiglio di leggere la guida su come diventare trader di successo.

Se invece vuoi affincare alla teoria anche la pratica allora è consigliabile esecitarsi con un conto demo gratuito. Ad esempio puoi scegliere che viene fornito dal broker Avatrade (clicca qui per leggere la recensione) e avrai 100.000 euro virtuali da investire in azioni attraverso i CFD.

Sicurezza al primo posto: fai trading sul Forex con la garanzia di sei autorità di regolamentazione Tantissimi asset disponibili: azioni italiane e estere Usa gli strumenti di trading per prevedere l’andamento delle azioni Posizioni lunghe e posizioni corte per guadagnare con il ribasso dei prezzi delle azioni Trading sul Forex 24 ore su 24, 5 giorni su 7 con servizio assistenza non stop h24 e in 14 lingue.



Comprare azioni VS tradare azioni con i CFD

Ci sono importanti differenze tra comprare azioni e fare trading sulle azioni attraverso i CFD.

Con i CFD puoi vendere direttamente le azioni (ossia i CFD sui titoli) senza prima averle comprate. Questo ti permette anche di guadagnare al ribasso grazie allo short trading.

(ossia i CFD sui titoli) senza prima averle comprate. Questo ti permette anche di guadagnare al ribasso grazie allo short trading. Scegliendo i CFD puoi usare la leva finanziaria e quindi puoi moltiplicare per il parametro della leva l’ammontare del capitale spostato. Usare la leva finanziaria significa avere possibilità di realizzare più profitti. Anche il livello di rischio, però, è più alto.

e quindi puoi moltiplicare per il parametro della leva l’ammontare del capitale spostato. Usare la leva finanziaria significa avere possibilità di realizzare più profitti. Anche il livello di rischio, però, è più alto. Con i CFD puoi comprare azioni in modo immediato . Grazie poi alla leva puoi anche sfruttare le oscillazioni giornaliere e orarie. Tutto questo è impossibile con la compravendita tradizionale. Grazie ai CFD puoi investire in azioni anche attraverso il cosiddetto scalping

. Grazie poi alla leva puoi anche sfruttare le oscillazioni giornaliere e orarie. Tutto questo è impossibile con la compravendita tradizionale. Grazie ai CFD puoi investire in azioni anche attraverso il cosiddetto Solo il CFD Trading ti permette di investire in azioni in modalità demo senza correre il rischio di perdere denaro reale. Il conto demo è uno strumento fantastico in quanto ti permette di esercitarti senza limiti di tempo. Per imparare a fare trading attraverso i CFD puoi ad esempio usare il conto demo fornito dal broker eToro che ti offre 100.000 euro virtuali per operare.

Migliori azioni da comprare da inizio 2020

Come già anticipato nella premessa, credo sia giusto dedicare un paragrafo alle migliori azioni da inizio anno 2020. Consigliare azioni da comprare è essenziale per poterti pertettere di passare subito alla pratica con il CFD Trading.

Secondo uno studio condotto da Avatrade, le migliori azioni estere da inizio 2020 sono:

Azioni NVIDIA : beneficiano del boom del settore dei videogiochi. Nel 2019 le azioni Nvidia hanno segnato un aumento del valore del 150%

: beneficiano del boom del settore dei videogiochi. Nel 2019 le azioni Nvidia hanno segnato un aumento del valore del 150% Azioni Microsoft : il loro valore è cresciuto del 50%. Oggi Microsoft è sempre di più un partner strategico nelle trasformazioni digitali delle aziende. Secondo gli analisti le azioni Microsoft hanno ancora possibilità di apprezzarsi.

: il loro valore è cresciuto del 50%. Oggi Microsoft è sempre di più un partner strategico nelle trasformazioni digitali delle aziende. Secondo gli analisti le azioni Microsoft hanno ancora possibilità di apprezzarsi. Azioni Walt Disney : grazie al rally dello scorso anno il titolo è arrivato a 150 dollari, con un +50% nel 2019. Il driver 2020 può essere rappresentato da Disney+

: grazie al rally dello scorso anno il titolo è arrivato a 150 dollari, con un +50% nel 2019. Il driver 2020 può essere rappresentato da Disney+ Azioni NETFLIX : puntando sulla diversificazione dei contenuti e sull’originalità, Netflix si è garantita prospettive di crescita incoraggianti anche per il 2020. Le previsioni parlano di un miglioramento dei ricavi previsto attorno al 25%.

: puntando sulla diversificazione dei contenuti e sull’originalità, Netflix si è garantita prospettive di crescita incoraggianti anche per il 2020. Le previsioni parlano di un miglioramento dei ricavi previsto attorno al 25%. Azioni WALMART: stando alle previsioni nel 2020 il fatturato dalle operazioni standard di Walmart dovrebbe aumentare del 3% mentre quello delle operazioni online dovrebbe segnare un +35%.

Ti ricordo che puoi investire su tutte le azioni citate attraverso i CFD Trading. Per operare puoi utilizzare il già citato broker Avatrade che ti mette a disposizione 100mila euro virtuali.

Accanto alle migliori azioni estere da comprare nel 2020 ci sono poi anche quelle italiane. Tre i titoli più interessanti nel 2020:

Azioni FCA : il gruppo Fiat Chrysler presenta ottime prospettive di crescita e può sfruttare un mix di innovazione, diversificazione sui mercati internazionali e solidi fondamentali

: il gruppo Fiat Chrysler presenta ottime prospettive di crescita e può sfruttare un mix di innovazione, diversificazione sui mercati internazionali e solidi fondamentali Azioni UNICREDIT : grazie all’ottima ristrutturazione realizzata negli scorsi anni, la banca guidata da Mustier è ora pronta a raccogliere i frutti del lavoro svolto.

: grazie all’ottima ristrutturazione realizzata negli scorsi anni, la banca guidata da Mustier è ora pronta a raccogliere i frutti del lavoro svolto. Azioni GENERALI: le previsioni per il 2020 sono positive anche alla luce di un contesto globale di rallentamento. Soprattutto in ottima medio termine, le azioni Generali

Comprare azioni attraverso i CFD con Avatrade

Avatrade è uno dei migliori broker Forex e CFD ed è per questo che ho scelto Avatrade per questa rapida simulazione su come investire in azioni attraverso i CFD.

Il primo passo che devi fare è aprire un conto demo Avatrade.

. Se non vuoi perdere tempo a cercare il link di riferimento per farlo, puoi usare il link sottostante: Successivamente devi accedere al sito del broker con i tuoi dati di accesso e selezionare i mercati su cui vuoi investire.

Scegli quindi l’intervallo temporale e clicca su buy o sell (short trading)

Con pochi click potrai investire nelle azioni di tua scelta usando un broker affidabile e sicuro.

Ti ricordo che con Avatrade puoi fare anche Forex Trading e puoi investire sulle criptovalute.

