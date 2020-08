Bitcoin Code: truffa o funziona davvero? Opinioni, recensioni e alternative sicure

Il Bitcoin Code funziona davvero oppure è solo una truffa? La guida completa e i modi per investire su BTC in modo sicuro

Il Bitcoin Code è una truffa oppure funziona davvero? E' questa la domanda che molti investitori si pongono. In effetti sul Bitcoin Code se ne sentono di tutti i colori e nel mondo delle criptovalute le truffe sono all'ordine del giorno. Il Bitcoin è spesso al centro di raggiri di ogni tipo che potrebbero portare ad avere dei dubbi sulla convenienza di tutto il settore dei crypto-asset. In questo post mi occuperò del Bitcoin Code citando le tante opinioni presenti sul web. L'argomento non è nuovissimo visto che già mesi fa si parlava del Bitcoin Code come truffa ma ora sono arrivati nuovi aggiornamenti. Lo schema che seguirò per dimostrare se il Bitcoin Code è una truffa o se funziona davvero è sempre il solito a partire delle basi.

Le domande a cui risponderò sono quindi: cosa è Bitcoin Code? Come funziona? E' gratis? Cosa centra Stefano Savarese con il Bitcoin Code? E Gianluca Vacchi? Ad ognuna di questa domande corrisponderà un paragrafo della recensione.

Bitcoin Code recensioni e opinioni

Su internet ci sono tantissime opinioni sul Bitcoin Code. La maggior parte dei giudizi non sono per nulla teneri. Molti utenti non le mandano certamente a dire quando affermano che il Bitcoin Code è solo una truffa. Per la stragrande maggioranza degli utenti il Bitcoin Code non funziona proprio e fa perdere soldi. Insomma nulla di diverso rispetto a quello che si dice in giro per il web a proposito del Bitcoin Trader truffa.

Io però ritengono che una guida non può essere basata solo sui giudizi personali. Le opinioni sono importanti ma servono anche i dati oggettivi per fare una recensione sul Bitcoin Code. E' per questo motivo che nei prossimi paragrafi troverete sia opinioni che dati oggettivi. L'obiettivo di fondo è sempre il solito: capire se il Bitcoin Code funziona o è una truffa.

Come funziona Bitcoin Code?

Sul sito del Bitcoin Code non è spiegato con chiarezza come funziona questo strumento. Ci sono tanti elogi sulle enormi possibilità di guadagnare ma non ci sono molte informazioni sul meccanismo di funzionamento. Leggendo con l'attenzione del principiante il sito del Bitcoin Code quello che resta è il seguente messaggio: il Bitcoin Code fa guadagnare soldi con molta facilità ma non è dato sapere come funziona.

Andando a logica il Bitcoin Code dovrebbe essere una sorta di algoritmo che, partendo dall'andamento del BTC/USD in tempo reale, dovrebbe permettere di generare profitti elevati, anzi elevatissimi. I promotori nel classico video più pubblicitario che informativo, affermano che, grazie alle oscillaziono del BTC/USD, è possibile guadagnare fino a 13mila euro al giorno! Francamente questa somma è fuori da ogni logica. Non c'è oggi uno strumento che permetta di guadagnare cifre così alte con il Bitcoin.

I migliori broker Forex e CFD sono legali e autorizzati e mettono sempre in evidenza che fare trading online sul BTC/USD significa assumersi dei rischi. Altro che principianti che guadagnano 13mila euro al giorno con Bitcoin Code.

Tra l'altro, broker sicuri e affidabili come eToro, proprio perchè consapevoli del ruolo della conoscenza e della competenza nel CFD Trading, invitano sempre a fare prima pratica con una demo gratuita. Questo è un broker serio e affidabile.

Conclusione: certamente Bitcoin Code funziona per chi lo ha ideato. E per tutti gli altri?

Bitcoin Code fa perdere soldi?

Nel momento in cui avviene l'iscrizione a Bitcoin Code, il sistema richiede l'apertura di un conto per investire. Il conto è molto semplice da aprire e non è certamente questo il problema. L'incognita è la fine che fanno poi i soldi versati. Secondo molte opinioni su Bitcoin Code, i soldi versati per operare sono persi. Avete capito bene: non solo non si fanno soldi con Bitcoin Code ma si perdono anche quelli depositati. Del resto non c'è assolutamente nulla di cui meravigliarsi visto che comprare Bitcoin è una cosa seria.

Il fatto che su Bitcoin Code si perdono solo soldi è stato riportato da molti utenti scettici. Io, francamente, non ho verificato se Bitcoin Code fa perdere soldi. Non mi piace mettere anche un solo euro nella mani di broker e strumenti non autorizzati. Se devo investire sull'andamento della quotazione BTC preferisco usare intermediati affidabili e sicuri come eToro.

Bitcoin code opinioni positive

Poichè questa guida punta ad essere una oggettiva recensione sul Bitcoin Code, credo sia giusto dare anche spazio ai giudizi positivi su questo algoritmo per investire sul BTC/USD. È inutile girarci attorno: ci sono opinioni positive sul Bitcoin Code. Certamente i giudizi positivi non sono tantissimi (sono di meno di quelli negativi) ma comunque ci sono. Come regolarsi quindi? Stando alle opinioni il Bitcoin è truffa o no?

Io penso che sia necessario non aver alcun dubbio nel tirare le conclusioni. Tutte le opinioni positive sul Bitcoin Code sono pubblicizzate nello stesso sito dello strumento. Non solo ma sono giudizi molto euforici e pompati secondo me. Non si può pensare altro leggendo frasi come questa:

"Mia moglie deve darmi un pizzicotto tutte le mattine quando guardo il conto in banca e dirmi che non sto sognando. Cifre del genere sul MIO conto non ci sono mai state. Il bello è che aumentano in continuazione…un sogno. Adesso so cosa significa non avere un capo e guadagnare decine di migliaia di euro ogni settimana!"

Francamente mi sembra tutto campato in aria e organico ad una precisa scelta: far passare il Bitcoin Code come il grande strumento che ti permette di diventare ricco. In pratica secondo me, nella migliore delle ipotesi, le opinioni positive sul Bitoin Code sono ingigantite.

Cos'è Bitcoin Code?

E vengo adesso al cuore di questa guida. Dando una risposta alla domanda cosa è Bitcoin Code fornierò elementi definitivi per aiutare a capire se sia una truffa o no.

Prima di scendere nel dettaglio una precisazione: non puoi cogliere nel modo corretto la natura del Bitcoin Code senza essere prima informato in modo corretto sulle criptovalute. Per approfondire questo aspetto ti rimando alla guida su come investire in criptovalute.

Una risposta alla domanda su cosa è il Bitcoin Code può essere trovata sul sito TheBitcoinCode. Qui si parla del BTC Code come di un robot automatico che consente di investire in modo autonomo sul BTCUSD. Un robot automatico e miracoloso aggiungo io poichè il Bitcoin Code, secondo i suoi ideatori, sarebbe capace di anticipare quello che poi avverrà sul mercato e quindi investire di consenguenza.

È proprio per la sua natura di robot automatico che il Bitcoin Code permette di guadagnare molti soldi. La realtà è però del tutto diversa perchè i robot automatici nel trading perfettamente funzionanti non esistono neppure per i grandi traders. Figuriamoci per quelli piccoli. Su questo punto voglio però fornire altre indicazioni per meglio completare la recensione su Bitcoin Code.

Bitcoin Code robot automatico

Il Bitcoin Code non può essere considerato un robot automatico. Su questo non ci sono dubbi perchè i robot automatici per fare trading sono ancora in fase di sviluppo. I grandi traders usano i robot automatici per fare trading ma sempre in affiancamento a decisioni che sono e restano umane. Se quindi i più grandi traders al mondo non utilizzano solo robot automatici, possiamo pensare che un sito, accessibile a tutti, possa permettere di usare robot automatici per il trading sul BTCUSD.

La verità è che investire sul Bitcoin è un'attività legata solo a decisioni personali. Serve tanta analisi e studio per capire come posizionarsi sul BTCUSD...altro che il trading automatico enfatizzato da Bitcoin Code.

Trading sicuro sul Bitcoin: broker seri e affidabili

La paura che incappare in truffe sul Bitcoin potrebbe spingerti a dubitare di qualsiasi investimento su tutte le criptovalute. Questo, secondo me, sarebbe comunque un grave errore perchè significa, in parole povere gettare il bambino con tutta l'acqua sporca ed è un vero peccato. Accanto a poche trugge (ma sono sempre troppe) ci sono molti modi per investire in modo sicuro e certo sul Bitcoin. Uno di questi modi è il CFD Trading ossia il trading online attraverso i contratti per differenza.

LEGGI ANCHE - Come e dove comprare criptovalute, guida pratica su acquisto Bitcoin

Mediante il CFD Trading, tra l'altro, non compri direttamente Bitcoin ma bensì fai una scommessa su un contratto derivato che replica l'andamento del BTC. In poche parole il cambio Bitcoin Dollaro si muove su un terreno che non può essere influenzato dai CFD e questo vale come garanzia di massima trasparenza.

I broker seri sono quelli che mettono subito in chiaro condizioni e costi dell'investimento. Diciamo la verità: noj troverai mai un broker affidabile che ti parlerà di guadagni per 13mila euro in un solo giorno! Ma le tutele per l'investitore non si fermano qui, anzi.

Una recente normativa dell'ESMA, infatti, impone a tutti i broker autorizzati e legali di mettere ben in evidenza quella che è la percentuale di traders che guadagnano per quel singolo asset.

Ad esempio, andando sul sito di eToro, si può leggere che:

"Il 75% degli investitori retail perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti valutare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi".

(il dato viene aggiornato sul sito di eToro ogni 3 mesi, a prova della loro serietà).

Solo un broker serio non ha difficoltà a rendere pubblici a tutti questi dati. Se quindi vuoi investire sul prezzo del Bitcoin, perchè non provare eToro?

A proposito di eToro ricordo che questo broker non solo permette di fare trading in modo tradizionale sul prezzo del Bitcoin ma consente anche di copiare le mosse dei traders più bravi. In pratica se non ti senti sicuro delle tue capacità o se lo sei e comuque vuoi provare il social trading, non devi far altro che cercare i traders più bravi e inziare a copiare da loro. Questo è uno strumento davvero utile per guadagnare con il Bitcoin. Ovviamente può anche essere che il guru da cui copi vada in perdita per quel trade che stai replicando e quindi anche per quello che riguarda il Copy Trading eToro è necessaria molta attenzione. Il Copy Trading non è un gioco.

Accanto al Copy Trading, eToro ha poi lanciato anche i Copy Portfolio dedicati alle criptovalute. Pur nella loro eterogenietà anche questi sono un modo sicuro per investire sulla quotazione Bitcoin.

Bitcoin Code Stefano Savarese

Cercando informazioni e opinioni sul Bitcoin Code su internet ci si può imbattere in una strana combinazione di parole spesso usate da molti utenti Google: Bitcoin Code Stefano Savarese. Chi è questa persona? Chi è Stefano Savarese? Alcuni siti lo definiscono come il miliardario creatore del Bitcoin Code ma è vero? E' il signor Stefano Savarese, ex sviluppatore di software per una grande azienda di cui preferisce non fare il nome, l'uomo che ha fondato il Bitcoin Code? Le storie troppo enfatizzate non mi piacciono e non ci ho messo molto a verificare che il signor Stefano Savarese non esiste. Quando cercate Stefano Savarese Bitcoin Code, quindi, non state cercando praticamente nulla.

Vi dirò di più: la foto di Stefano Savarese, con tanto di biglietto da visita, che ho deciso di allegare a questo parafrafo è falsa. Anche la questione di Stefamo Savarese induce a pensare che il Bitcoin Code non funziona.

Bitcoin Code Gianluca Vacchi

Bitcoin Code Gianluca Vacchi è un'altra combinazione di parole spesso cercate su internet. Mi viene subito da dire che ogni qualvolta si parla di software per fare soldi con il Bitcoin, il nome del povero Gianluca Vacchi viene sempre tirato in mezzo. La verità è che il noto imprenditore molto social del Bitcoin Code non sa nulla. Si tratta dell'ennesimo tentativo di usare un volto noto per provare a convincere investitori poco esperti ad aprire un conto sul Bitcoin Code.

Bitcoin Code gratis

Entrando sulla videata principale del sito del Bitcoin Code, ti imbatti subito in uno di quei messaggi che vanno dritti alla voglia di fare soldi presente in ognuno di noi: Bitcoin Code gratis recita questo messaggio. Ma, concreramente parlando, che significa che il Bitcoin Code è gratis? Assolutamente nulla. Ad intuito si può può essere indotti a pensare che non ci sono spese a titolo di commissione e quant'altro ma poi, da un esame più approfondito, emerge che la questione spese è del tutto irrilevante. Se il sistama Bitcoin Code non funziona (migliore delle ipotesi) o è una truffa bella e buona (peggiore, secondo le opinioni) pensare alle spese e alle commissioni diventa del tutto inutile.

Come hanno messo in evidenza molte recensioni su Bitcoin Code, lo strumento non è neppure gratuito. Al momento del login su Bitcoin Code viene richiesto un deposito minimo iniziale per iniziare ad investire sul BTCUSD pari a 250 euro. Ebbene, come mettono in evidenza tutte le testimonianze, quei soldi sono persi. Altro che Bitcoin Code gratis!

Ti ricordo che, al di là del deposito minimo iniziale, per fare trading sul Bitcoin attraverso i CFD, è necessario sempre sostenere delle spese. Tali spese dovute a titolo di commissione possono essere più o meno alte, ma ci sono sempre. Ci possono essere delle offerte, ma le spese ci sono sempre e con esse anche le tasse. I broker affidabili e sicuri, come eToro, dicono sempre quanto è l'ammontare di spese e spread. Non esiste un caso eToro gratis poichè è impensabile.

Bitcoin Code vero o falso? Conclusioni

Dopo aver esaminato la questione da tutti i punti di vista, ci sono ora gli elementi per poter arrivare alle conclusioni. Il Bitcoin Code è una truffa o funziona davvero? Io non sono un avvocato, ne tantomeno un giudice, ed è per questo motivo che non me la sento di dare giudizi frettolosi. Su internet ci sono tantissime opinioni che possono essere consultate per farsi un'idea di fondo. Anche io ho la mia opinione e posso dire che è quasi inevitabile pensare certe cose in considerazione degli elementi citati.

Un consiglio: se non volete dare retta alle tante opinioni scettiche sul Bitcoin Code, non date retta neppure a tutta la propaganda da che arriva dal sito TheBitcoinCode. Ci sono infatti tanti video e tante mail promozionali che enfatizzano la possibilità di guadagnare tantissimo con il Bitcoin Code. Ebbene il ricorso a questi strumenti ha lo stesso valore che ha l'accostamento al nome dell'ignaro Gianluca Vacchi ossia pura propaganda e tantativo di dare rispettabilità a qualcosa che, evidentemente, tanto rispettabile non lo è.

I video sul Bitcoin Code, le email, la pubblicità contestuale, le strane domande sui forum sul Bitcoin Code sono tutte parte di un solo disegno: quello di farvi entrare sul sito.

Dopo aver guardato il video sul Bitcoin Code si è portati a fare click per aprire subito un conto e iniziare a investire sul Bitcoin. Chi non vorrebbe guadagnare tanti soldi in poco tempo come afferma la pubblicità del Bitcoin Code. Fare la prima volta login significa investire subito 250 euro (la somma chiesta come deposito minimo) e avventurarsi in un terreno inesplorato.

Altri broker seri per fare trading sul Bitcoin

In questa guida ho spesso citato eToro come esempio di broker serio e affidabile per investire sulle criptovalute. Ovvimente non c'è solo eToro tra le alternative che hai a disposizione se vuoi andare sul sicuro scegliendo un operatore affidabile.

Un broker che si presta molto bene al trading sul Bitcoin attarverso i CFD è, ad esempio, IQ Option. Ma c'è anche IG che può essere molto di aiuto se l'obiettivo è quello di fare trading in modo sicuro e affidabile senza correre il rischio di perdere denaro reale. Se sei interessato ad investire sul Bitcoin con i broker affidabili ti consiglio di leggere i due brevi paragrafi seguenti (di eToro ho già parlato nel post).

Investire in Bitcoin con IQ Option

IQ Option è un buon broker che puoi prendere in considerazione se vuoi fare trading sulle criptovalute in modo sicuro. Questo operatore ti offre molti strumenti di analisi che possono esserti decisamente di aiuto per meglio definire la tua strategia.

Non solo Bitcoin: su IQ Option puoi scegliere tra 12 criptovalute per fare trading. La leva finanziaria che puoi usare, a seguito delle recenti disposizioni Esma, arriva a 1:2, in linea con quella che è l'offerta degli altri broker. A differenza della stragrande maggioranza degli operatori, invece, IQ Option ti permette di investire con un solo euro (1 euro). Insomma se vuoi fare trading sulle criptovalute in modo sicuro, IQ Option è il broker che fa decisamente al tuo caso.

Per conoscere le piattorme disponibili puoi iniziare ad operare in modalità demo. Avrai subito una guida pratica e un conto demo ricaricabile da 10.000 euro. Non c'è bisogno che esci dal sito: per avere il tuo conto virtuale devi solo cliccare il link sottostante.

Investire in Bitcoin con IG

IG oggi è uno dei broker più famosi e conosciuti al mondo. A parlare per IG è la sua fama e i milioni di clienti presenti in tutto il mondo. Rispetto a molti altri broker, l'offerta di criptovalute presente su IG è più limitata. Gli asset a disposizione sono 8 (tra cui ovviamente il Bitcoin).

Puoi operare ossia scommettere su un rialzo o un ribasso delle quotazioni (short) senza comprare il sottostante ma attraverso i CFD. Inoltre puoi avere più esposizione se scegli di investire con l'indice Crypto10 attraverso il quale puoi fare trading sulle 10 criptovalute più importanti in una singola operazione.

Anche IG ti mette a disposizione il conto demo per imparare a fare trading in modo corretto. Attiva subito la tua demo IG dal link sottostante e scopri i vantaggi di un broker serio.

Bitcoin truffe: la nostra guida

Ogni giorno ci sono tante segnalazioni di truffe che riguardano il Bitcoin e tutte le criptovalute. Stare dietro a tutte i casi di truffa non è facile ma noi di BorsaInside ci proviamo ugualmente. Di seguito tutte le vicende di cui ci siamo occupati.

Con l'occasione ribadiamo il nostro invito ad usare broker affidabili e legali per investire sulle criptovalute e l'esortazione a stare alla larga da tutti quei siti che promettono guadagni facili. Investire sul BTC non è affatto semplice e richiede preparazione. Chi non lo dice ma parla invece di come fare soldi facili, non ha un comportamento corretto.

Scopri anche le altre truffe sul trading

Concludo la recensione affermando che stabilire se Bitcoin Code è vero o falso, è secondario: è meglio prevenire del tutto e usare solo broker affidabili per investire sulla quotazione BTC oggi.