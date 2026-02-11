Andamento quotazione platino - Borsainside

Il platino è un metallo prezioso. Essendo caratterizzato da un’elevata resistenza alla corrosione, è particolarmente richiesto per la produzione di oggetti di gioielleria, apparecchiature da laboratorio e impianti dentali. È inoltre largamente utilizzato nell’industria automobilistica quale componente dei catalizzatori. Il platino è il più importante di un gruppo di sei metalli, chiamati platinoidi, che include anche iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio.

Il platino è uno dei metalli più rari al mondo. Il suo processo di estrazione e produzione è inoltre molto complesso. Il platino è perciò più costoso dell’oro e dell’argento.

Il prezzo del platino ha raggiunto un record storico nel marzo del 2008 a $2.301,50 all’oncia.

I futures sul platino sono quotati al NYMEX (New York Mercantile Exchange) e al TOCOM (Tokyo Commodity Exchange).

Approfondimento: Etimologia e storia del platino

Borsainside pubblica in questa pagina la quotazione del platino in tempo reale all’oncia. I prezzi sono espressi nel primo grafico in dollari americani e nel secondo in euro.

Quotazione platino, grafico in tempo reale

Tra le materie prime sulle quale si orientano le scelte di investimento di molti traders c’è anche il platino. Questo metallo è uno dei più preziosi esistenti in natura. Come nel caso degli altri metalli preziosi, anche per quello che riguarda il platino non ci interessa stabilire come guadagnare con il possesso fisico dello stesso ma solo come investire sull’andamento della sua quotazione. Per trarre profitto dalle oscillazioni del prezzo del platino è necessario guardare al grafico in tempo reale di questo metallo.

Attualmente la quotazione del platino si sta muovendo in area 940 dollari all’oncia. Quando si decide di investire in platino è necessario partire proprio da questo livello. Se si passa dal prezzo attuale del platino al valore di circa 3 anni fa, è possibile rendersi conto come questo asset abbiamo subito un vero e proprio deprezzamento. Tre anni fa, infatti, la quotazione del platino si muoveva in area 1400 dollari all’oncia. In tre anni, chi ha puntato su un apprezzamento del platino, ha rimediato una perdita non indifferente.

Prezzo platino, quotazione platino oggi live

Quotazione platino oggi live e prezzo platino oggi sono tra le parole chiave più ricercate su internet quando si cercano informazioni su questo asset. Un tempo per avere informazioni su tali argomenti era necessario consultare riviste specializzate, oggi invece è tutto molto più semplice. Ogni investitore può infatti conoscere la quotazione del platino oggi live, semplicemente andando su un sito specializzato come è il caso di Borsainside.

Questa possibilità si traduce anche in una opportunità. Investire oggi sul prezzo del platino è diventato semplicissimo grazie ad una serie di strumenti finanziari come ad esempio il trading di Cfd.

Quotazione platino, il grafico

Il grafico è il mezzo principale per investire in platino oggi. Le informazioni sull’argomento “quotazione platino” che possono essere ricavate andando a guardare al grafico sono in effetti tantissime. Grazie alle tante funzionalità presenti, infatti, non solo è possibile allargare l’orizzonte dalla quotazione platino in tempo reale allo storico, ma è possibile anche ottenere molte altre informazioni di tipo grafico. Solo per fare un esempio, grazie alle candele si può andare a caccia dei minimi e dei massimi e quindi impostare una strategia trading che possa portare dei frutti. In ogni caso quando si parla di quotazione platino non bisogna mai pensare che il suo andamento sia dovuto al caso. Al di là di quelle che sono le notizie che possono avere influenza sull’andamento di questo metallo prezioso, ci sono anche tutta una serie di motivi di tipo grafico che orientano il prezzo del platino in senso rialzista o in senso ribassista.

Grafico platino in tempo reale

Quotazione platino usato

Accanto alla già citate parole chiave, molti utenti cercano spesso informazioni anche su “quotazione platino usato”. Questo argomento è certamente interessante ma esula dal nostro discorso. Quotazione platino usato fa infatti riferimento ai negozi compro oro che sono spesso anche dei compro platino. Ovviamente le attività che operano in questo settore sono molto di meno rispetto ai compro Oro ma comunque ci sono.

Cosa influisce sul prezzo del platino

Accanto ai fattori di tipo prettamente grafico, come, ad esempio, la rottura di una resistenza o di un supporto, ad influire sul prezzo del platino sono anche elementi più concreti. Chi sceglie di investire su questo asset sa perfettamente che individuare quelli che sono i fattori che influiscono sul prezzo del platino, significa a disposizione elementi aggiuntivi per fare previsioni sull’andamento della quotazione di questo metallo.

Quando ci chiediamo cosa influisce sul prezzo del platino è necessario sempre tenere ben in mente che il platino è più raro dell’oro e che quindi la sua quotazione non può che essere più alta.

In generale due sono i fattori alla base dell’andamento del prezzo del platino: lo stato di salute dell’industria automotive e le performance dell’industria estrattiva. Per quello che riguarda il primo ambito è necessario tenere in considerazione che il platino è molto utilizzato nella produzione di motori diesel e in particolare di marmitte catalitiche. Se quindi c’è una crescita di questi settori, allora un aumento del prezzo del platino diventa probabili. Per quello che riguarda invece la questione “estrattiva” solitamente la scoperta di nuovi ricchi giacimenti, per un bene che è di per se raro, procura un calo della sua quotazione.

Come investire in platino

Le strade a disposizione per investir e in platino sono essenzialmente due: futures e Cfd. I futures sono contratti a termine standardizzati che vengono scambiati in borsa. Il meccanismo di funzionamento dei futures sul platino è essenzialmente questo: compratore e venditore si impegnano a scambiarsi in una certa data una data quantità di platino.

Investire in platino attraverso i Cfd

Quello dei futures è un meccanismo che non è alla portata di tutti al contrario invece del trading di Cfd. Questo strumento permette di scommettere sull’andamento della quotazione dell’asset semplicemente attraverso una piattaforma broker. Se alla chiusura della posizione il prezzo del platino è aumentato (come previsto) ci sarà un guadagno da parte dell’investitore. Un profitto è anche possibile nel caso in cui il trader ha scommesso su un ribasso (short) che c’è poi effettivamente stato.

Trading sui CFD platino con eToro

eToro (qui la recensione completa) è il più importante broker di social trading. A differenza di tutti gli altri intermediari, con eToro non solo puoi fare trading di Cfd sul platino ma è possibile anche copiare le strategia degli altri investitori e avere a disposizione un ambiente di confronto e scambio di idee con gli altri traders. Tutto questo senza mai abbondonare la sezione trading. eToro offre quindi un solo ambiente di lavoro per funzionalità molto eterogenee tra loro.

Le caratteristiche dell’offerta di eToro per quello che riguarda il platino sono le seguenti:

Spread tipico: 1.07 Pips

Deposito minimo: 100 euro

Commissioni applicate all’apertura di una posizione poiché gli spread possono cambiare nel tempo

Piattaforma multi-funzionale e personalizzabile

Quantificazione del numero dei traders che hanno posizioni aperte sul platino

Quelle citate sono solo le caratteristiche principali del trading sul platino attraverso eToro. Va inserita a pieno titolo nell’elenco anche la funzioni Copy Trader che consente di copiare i migliori traders eToro che scelgono in investire sul platino. Proprio perché questo metallo non è conosciuto al pari dell’oro, la possibilità di copiare si può rilevare molto utile.

Per iniziare a fare trading di Cfd sul platino apri un conto demo eToro

Fineco trading CFD sul platino

Fineco è la banca italiana con la migliore piattaforma trading in Italia (accanto ai servizi di banking classico). Sono tantissimi i mercati disponibili nella sezione Fineco trading ma soprattutto la banca permette di fare trading in intraday o overnight su tantissime materie prime tra cui il platino.

6 i punti di forza dell’offerta di Fineco per quello che riguarda i CFD platino.

Grafici e analisi tecnica : a disposizione del trader ci sono tutti gli strumenti essenziali per l’analisi tecnica e lo studio dei grafici interattivi sulle varie materie prime

: a disposizione del trader ci sono tutti gli strumenti essenziali per l’analisi tecnica e lo studio dei grafici interattivi sulle varie materie prime Quotazioni in tempo reale : i trader hanno l’accesso costante a quotazioni gratuite, book in push e grafici dettagliati sulle materie prime preferite

: i trader hanno l’accesso costante a quotazioni gratuite, book in push e grafici dettagliati sulle materie prime preferite Notizie ed approfondimenti price sensitive : i trader ricevono news in continuo aggiornamento dai mercati finanziari e gli approfondimenti di trading più affidabili. E’ sufficiente selezionare l’argomento (in questo caso le materie prime)

: i trader ricevono news in continuo aggiornamento dai mercati finanziari e gli approfondimenti di trading più affidabili. E’ sufficiente selezionare l’argomento (in questo caso le materie prime) Ordini automatici e condizionati : i trader possono proteggere i loro investimenti con ordini automatici e condizionati, Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop.

: i trader possono proteggere i loro investimenti con ordini automatici e condizionati, Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop. Trading multipiattaforma : c’è il sito Fineco, c’è l’App e poi ci sono le piattaforme FinecoX (la più avanzata di sempre) e PowerDesk.

: c’è il sito Fineco, c’è l’App e poi ci sono le piattaforme FinecoX (la più avanzata di sempre) e PowerDesk. Spread chiari e lava potentissima : Fienco applica uno spread fisso per tutta la giornata nel CFD Trading e una leva che può arrivare fino a circa 28 volte per i clienti retail.

: Fienco applica uno spread fisso per tutta la giornata nel CFD Trading e una leva che può arrivare fino a circa 28 volte per i clienti retail. Zero impicci fiscali: in quanto banca con sede in Italia, Fineco è sostituto di imposta per i trader con residenza in Italia.

Per maggiori informazioni — Scopri i CFD Fineco

Per quello che riguarda le tipologie di conto, esse sono due: c’è il conto standard Fineco che comprende i servizi bancari (oltre a quelli di trading) e poi c’è il conto di solo trading che è l’ideale per i principianti o per chi è interessato solo ad investire. Il conto di solo trading non ha canone. Viceversa il conto standard presenta commissioni che si possono considerare piuttosto alte ma che in realtà calano all’aumentare del volume di trading in base ad un meccanismo che premia palesemente i trader con maggiore esperienza.

