Calendario settimanale trimestrali (2-6 novembre 2020): tocca a Intesa Sanpaolo e Unicredit

Settimana clou sul fronte trimestrali a Piazza Affari: tra il 4 e il 5 novembre a pubblicare i conti saranno le big Intesa Sanpaolo, Snam , Tenaris, Unicredit, Banco BPM, Enel e CNH Industrial.

Vuoi sfruttare le trimestrali in uscita per fare trading sui titoli alle prese con la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi 2020? In questo post troverai alcune informazioni che ti possono essere molto di aiuto per programmare la tua strategia trading sulle azioni. Sto parlando del calendario settimanale delle trimestrali in uscita su Borsa Italiana. Il periodo di riferimento del calendario va da lunedì 2 novembre al prossimo venerdì 6.

Prima di elencare le quotate che questa settimana saranno alle prese con la pubblicazione dei conti riferiti ai primi nove mesi 2020 ti ricordo che per investire in borsa non è per forza necessario comprare titoli e quindi diventare azionisti. Un'alternativa da prendere in considerazione è il CFD Trading.

Quali sono le migliori azioni su cui fare trading attraverso i CFD questa settimana sfruttando la pubblicazione dei conti trimestrali? Come potrai vedere nel calendario seguente, i nomi illustri sono davvero tanti: Intesa Sanpaolo, Unicredit, BPER Banca, Banco BPM, CNH industrial, Leonardo, Enel, Banca Generali, Inwit, oltre a tante altre quotate dei segmenti Star e Mid Cap.

Ricorda, però, che solo sulle azioni del Ftse Mib puoi fare trading attraverso i CFD. Per tutte le altre quotate (indici secondari) il solo modo per sfruttare la pubblicazione dei conti è quello di comprare azioni.

Un broker che ti permette di investrie sulle azioni del Ftse Mib attraverso i CFD è possibile trovarlo tra le varie piattaforme disponibili.

Calendario trimestrali lunedì 2 novembre 2020

Risanamento

Calendario trimestrali martedì 3 novembre 2020

Ferrari

Safilo

Toscana Aeroporti

Calendario trimestrali mercoledì 4 novembre 2020

BPER Banca

Intesa Sanpaolo

Snam

Tenaris

Unicredit

Saras

Reno de Medici

Calendario trimestrali giovedì 5 novembre 2020

Banca Generali

Banco BPM

CNH Industrial

Enel

Inwit

Leonardo

Banca MPS

Credem

Creval

DoValue

AVIO

Banca Ifis

BE Think

IGD (Immobiliare Grande Distribuzione)

Italmobiliare

TXT e-solutions

Banca Profilo

Coima RES

Edison

SIT

Intred

Calendario trimestrali venerdì 6 novembre 2020

Buzzi Unicem

Anima Holding

Carel Industries

Poligrafica San Faustino

Prima Industrie

Zignano Vetro

