Trimestrali Borsa Italiana: calendario conti terzo trimestre in uscita dal 4 all'8 novembre 2019

© Shutterstock

Tutte le trimestrali in pubblicazione nella settimana dal 4 all'8 novembre 2019

CONDIVIDI

Trimestrali in primo piano su Borsa Italiana nella settimana compresa tra il 4 e l'8 novembre 2019. Dopo le avvisaglie di ottobre, a piazza affari si inizia a fare sul serio con i conti del terzo trimestre 2019 e dei primi nove mesi dell'esercizio in corso.

Conto Demo gratuito sul miglior broker Trading ? – Il broker 24Option sponsor della Juventus FC offre conto demo gratuito e illimitato, puoi investire e guadagnare da casa con un PC o Smartphone con la massima comodità e senza rischio di perdere i tuoi soldi – 100.000€ virtuali saranno accreditati subito sul tuo demo… Vai al sito >>

A partire da oggi lunedì 4 novembre e fino al prossimo venerdì, saranno le grandi banche quotate sul Ftse Mib le indiscusse protagoniste dell'azionariato. Il calendario trimestrali di Borsa Italiana, infatti, prevede l'Ottava in corso la pubblicazione dei conti di alcune big del settore come Intesa Sanpaolo, Unicredit, BPER Banca e ancora Unipol, UnipolSAI e UBI Banca.

La pubblicazione dei conti trimestrali delle grandi banche italiane si potrebbe tradurre in forti movimenti sul prezzo dei titoli interessati. Solitamente i prezzi delle azioni delle società che pubblicano i conti trimestrali tendono a registrare apprezzamenti nel caso in cui le previsioni della vigilia vengano battute. Viceversa se i conti trimestrali sono peggiori delle attese, allora non è esclusa la prevalenza delle vendite sulla quotata che ha reso noti i risultati. Tenendo ben in mente questo principio che è cardine del trading online, vediamo adesso quale è, giorno per giorno, il calendario trimestrali di Borsa Italiana per la settimana dal 4 all'8 novembre 2019.

Trimestrali lunedì 4 novembre 2019

Ferrari previsioni sulla trimestrale Ferrari e alcuni consigli su come investire)

previsioni sulla trimestrale Ferrari e alcuni consigli su come investire) Reno de Medici

Risanamento

Trimestrali martedì 5 novembre 2019

Azimut Holding

Intesa Sanpaolo

Fineco Bank

Poste Italiane

Inwit

Intred

Trimestrali mercoledì 6 novembre 2019

Giovedì 7 novembre 2019

BPER Banca+

Buzzi Unicem

Italgas

Leonardo

Telecom Italia

Unipol

UnipolSAI

Banca Mediolanum

Brembo

Brunello Cucinelli

Cattolica Assicurazioni

Credem

De Longhi

Italmobiliare

Iren

Fincantieri

Avio

Banca Ifis

Dea Capital

Falck Renewables

Immobiliare Grande Distribuzione

Massimo Zanetti

TXT e-solutions

Banca Profilo

Coima RES

Ratti

Toscana Aeroporti

Venerdi 8 novembre 2019

Atlantia

NEXI

UBI Banca

Anima Holding

Banca Popolare di Sondrio

illimity Bank

RCS Mediagroup

Interpump

Landi Renzo

Zignago Vetro

Banca Intermobiliare

Basicnet

Come si può notare dai tanti conti in uscita, sarà proprio la settimana compresa tra il 4 e l'8 novembre quella più calda sul fronte trimestrali a piazza affari. Il consiglio è di approfittare del driver offerti dalla pubblicazione dei conti trimestrali per provare a guadagnare con il trading online.