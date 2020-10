Trimestrali Borsa Italiana: calendario conti terzo trimestre 2020 ottobre e novembre 2020

© Shutterstock

Le trimestrali di Borsa Italiana in uscita a ottobre e novembre: focus sui titoli del Ftse Mib

Inizia anche in Italia la stagione delle trimestrali. Nelle prossime settimane molte società quotate sul Ftse Mib renderanno noti i conti del terzo trimestre 2020, analogamente a quanto avvenuto nelle scorse settimane negli Stati Uniti è in altri paesi europei. Come e più di quanto avvenuto a luglio/agosto (mesi in cui molte quotate hanno pubblicato i conti del primo semestre 2020), anche questa tornata del calendario trimestrali (dedicata al terzo trimestre) si svolge in un momento molto particolare caratterizzato dal progressivo allargamento della pandemia di coronavirus.

A prescindere da questo, però, vale sempre lo stesso discorso per cui la pubblicazione dei conti trimestrali rappresenta un'occasione di visibilità per il titolo interessato all'evento.

Fatta questa premessa e prima di vedere il calendario trimestrali ottobre/novembre 2020, riportiamo di seguito una sintesi degli appuntamenti dei prossimi giorni. Nella settimana iniziata oggi 26 ottobre è prevista la riunione di numerosi consigli di amministrazione di società quotate. Oggi toccherà al CdA di Aedes e a quello della SS Lazio. Domani, ad essere al centro dell'interesse degli investitori saranno Mediobanca (quotata sul Ftse Mib) e Relatech SpA. Solo il prossimo mercoledì 28 ottobre, però, si inizerà a fare sul serio con i conti di Amplifon, Eni e Fiat Chrysler Automobiles. Scorrendo ancora il calendario settimanale delle trimestrali, il prossimo giovedì 29 ottobre sarà la volta dei conti di Autostrade Meridionali SpA, Banco Desio SpA, Basic Net, Davide Campari e ancora Italgas, Prysmian e Recordati. Tante anche le trimestrali in pubblicazione il prossimo venerdì quando in primo piano ci saranno i risultati trimestrali di Banca Sistema Spa, Biesse SpA, CIR SpA, Elica SpA e ancora Indel, Tesmec SpA e Piaggio.-

La stagione delle trimestrali di Borsa Italiana entrerà nel vivo la prossima settimana con la pubblicazione dei conti di una serie di big di primo piano come Ferrari, Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Unicredit, Saras, Snam, Creval, Avio, Inwit, Leonardo, Anima e Buzzi Unicem.

Ricordo che è possibile investire in azioni da casa operando attraverso i Contratti per Differenza.

Calendario trimestrali Borsa Italiana in uscita a ottobre 2020

Di seguito le società quotate che renderanno noti i conti del terzo trimestrale (in alcuni casi bilancio o semestrale) nel mese di ottobre.

26/10/2020 - AEDES

26/10/2020 - S.S. LAZIO (bilancio)

27/10/2020 - FABRICA IMMOBILIARE SGR

27/10/2020 - MEDIOBANCA

27/10/2020 - Relatech S.p.A.

27/10/2020 - SAIPEM

28/10/2020 - AMPLIFON

28/10/2020 - ENI

28/10/2020 - FCA

28/10/2020 - TECHNOGYM

29/10/2020 - AUTOSTRADE MERIDIONALI

29/10/2020 - BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

29/10/2020 - BASIC NET

29/10/2020 - DAVIDE CAMPARI - MILANO

29/10/2020 - DeA Capital Real Estate SGR

29/10/2020 - GEL S.P.A.

29/10/2020 - ITALGAS

29/10/2020 - PRYSMIAN

29/10/2020 - RECORDATI

29/10/2020 - SG COMPANY S.p.A. (semestrale)

30/10/2020 - BANCA SISTEMA

30/10/2020 - BIESSE

30/10/2020 - CIR

30/10/2020 - ELICA

30/10/2020 - INDEL B

30/10/2020 - PIAGGIO & C.

30/10/2020 - TESMEC

Calendario trimestrali Borsa Italiana in uscita a novembre 2020

Di seguito le società quotate che renderanno noti i conti del terzo trimestrale (in alcuni casi bilancio o semestrale) nel mese di novembre.

02/11/2020 - RISANAMENTO

03/11/2020 - FERRARI

03/11/2020 - SAFILO GROUP

03/11/2020 - TOSCANA AEROPORTI

04/11/2020 - BPER BANCA

04/11/2020 - INTESA SANPAOLO

04/11/2020 - RENO DE MEDICI

04/11/2020 - SARAS

04/11/2020 - SNAM

04/11/2020 - UNICREDIT

05/11/2020 - AVIO STAR

05/11/2020 - BANCA GENERALI

05/11/2020 - BANCA IFIS

05/11/2020 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA MPS

05/11/2020 - BANCA PROFILO

05/11/2020 - BANCO BPM

05/11/2020 - BE

05/11/2020 - CNH INDUSTRIAL

05/11/2020 - COIMA RES

05/11/2020 - CREDITO EMILIANO

05/11/2020 - CREDITO VALTELLINESE CREVAL

05/11/2020 - DOVALUE

05/11/2020 - EDISON

05/11/2020 - ENEL

05/11/2020 - GVS

05/11/2020 - IGD - Immobiliare Grande Distribuzione trimestrale

05/11/2020 - INWIT

05/11/2020 - ITALMOBILIARE

05/11/2020 - Intred S.p.A.

05/11/2020 - LEONARDO 05/11/2020

05/11/2020 - SIT S.p.A.

05/11/2020 - TXT e-SOLUTIONS

06/11/2020 - ANIMA HOLDING

06/11/2020 - BUZZI UNICEM

06/11/2020 - CAREL INDUSTRIES

06/11/2020 - POLIGRAFICA S. FAUSTINO

06/11/2020 - ZIGNAGO VETRO

09/11/2020 - ASCOPIAVE

09/11/2020 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO

09/11/2020 - BREMBO

09/11/2020 - CEMENTIR HOLDING

09/11/2020 - FINECO BANK

09/11/2020 - MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP

09/11/2020 - PRIMA INDUSTRIE

09/11/2020 - RCS MEDIAGROUP

09/11/2020 - SANLORENZO

10/11/2020 - ACEA

10/11/2020 - ARNOLDO MONDADORI EDITORE

10/11/2020 - BANCA FARMAFACTORING

10/11/2020 - BANCA INTERMOBILIARE

10/11/2020 - BANCA MEDIOLANUM

10/11/2020 - CATTOLICA ASSICURAZIONI

10/11/2020 - CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA

10/11/2020 - CERVED GROUP SPA

10/11/2020 - DE’ LONGHI

10/11/2020 - DEA CAPITAL

10/11/2020 - ERG

10/11/2020 - FIERA MILANO

10/11/2020 - ILLIMITY BANK

10/11/2020 - INTERPUMP GROUP

10/11/2020 - IREN

10/11/2020 - MEDIASET

10/11/2020 - MailUp S.p.A

10/11/2020 - SABAF

10/11/2020 - SALVATORE FERRAGAMO

10/11/2020 - TELECOM ITALIA

11/11/2020 - ACSM AGAM

11/11/2020 - AEFFE

11/11/2020 - ASSICURAZIONI GENERALI

11/11/2020 - CELLULARLINE

11/11/2020 - DIASORIN

11/11/2020 - DOMINION HOSTING

11/11/2020 - EMAK

11/11/2020 - FALCK RENEWABLES

11/11/2020 - GUALA CLOSURES

11/11/2020 - HERA

11/11/2020 - INVESTIRE SGR

11/11/2020 - INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI

11/11/2020 - LVENTURE GROUP

11/11/2020 - MAIRE TECNIMONT

11/11/2020 - NEXI

11/11/2020 - PIERREL

11/11/2020 - PIOVAN

11/11/2020 - PIRELLI

11/11/2020 - POSTE ITALIANE

11/11/2020 - RETELIT

11/11/2020 - SAES GETTERS

11/11/2020 - SERI INDUSTRIAL

11/11/2020 - TERNA

11/11/2020 - TOD’S

11/11/2020 - Unidata S.p.A.

11/11/2020 - WEBUILD

12/11/2020 - A2A

12/11/2020 - AZIMUT HOLDING

12/11/2020 - BANCA FINNAT EURAMERICA

12/11/2020 - BIALETTI INDUSTRIE

12/11/2020 - CAIRO COMMUNICATION

12/11/2020 - CEMBRE

12/11/2020 - CONAFI

12/11/2020 - D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING

12/11/2020 - DATALOGIC

12/11/2020 - DIGITAL BROS

12/11/2020 - ENAV

12/11/2020 - ENERVIT

12/11/2020 - ESPRINET

12/11/2020 - Equita Group S.p.A.

12/11/2020 - FINCANTIERI

12/11/2020 - FNM

12/11/2020 - FULLSIX

12/11/2020 - GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

12/11/2020 - GEFRAN

12/11/2020 - GEOX

12/11/2020 - Giglio Group S.p.A.

12/11/2020 - IL SOLE 24ORE

12/11/2020 - IMA

12/11/2020 - IMMSI

12/11/2020 - ISAGRO

12/11/2020 - ITALIAN EXHIBITION GROUP

12/11/2020 - IVS GROUP

12/11/2020 - LA DORIA

12/11/2020 - MONRIF

12/11/2020 - Orsero SpA

12/11/2020 - RAI WAY

12/11/2020 - REPLY

12/11/2020 - SOL

12/11/2020 - TAMBURI

12/11/2020 - TAS

12/11/2020 - TINEXTA

12/11/2020 - UNIEURO (semestrale)

12/11/2020 - UNIPOL

12/11/2020 - UNIPOLSAI

12/11/2020 - VALSOIA

12/11/2020 - WIIT S.p.A.

12/11/2020 - ZUCCHI

13/11/2020 - AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI

13/11/2020 - ALERION CLEAN POWER

13/11/2020 - AQUAFIL

13/11/2020 - ASTM

13/11/2020 - ATLANTIA

13/11/2020 - Alkemy S.p.A.

13/11/2020 - B&C SPEAKERS

13/11/2020 - CLASS EDITORI

13/11/2020 - COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA

13/11/2020 - EUKEDOS

13/11/2020 - EUROTECH

13/11/2020 - EXPRIVIA

13/11/2020 - El.En.

13/11/2020 - FIDIA

13/11/2020 - FILA

13/11/2020 - GRUPPO MUTUIONLINE

13/11/2020 - IRCE

13/11/2020 - IT WAY

13/11/2020 - LANDI RENZO

13/11/2020 - MARR

13/11/2020 - MONDO TV

13/11/2020 - MASI AGRICOLA

13/11/2020 - NEWLAT FOOD

13/11/2020 - OPENJOBMETIS

13/11/2020 - PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE

13/11/2020 - PININFARINA

13/11/2020 - RATTI

13/11/2020 - SERVIZI ITALIA

13/11/2020 - SICIT GROUP

16/11/2020 - GAROFALO HEALTH CARE

17/11/2020 - CALEFFI

19/11/2020 - BRUNELLO CUCINELLI

19/11/2020 - SALCEF GROUP

24/11/2020 - SOLUTIOS

25/11/2020 - PIQUADRO (semestrale)

©RIPRODUZIONE RISERVATA