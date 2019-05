Borsa Italiana: trimestrali in uscita nella settimana 6-10 maggio 2019

© iStockPhoto

Tante le trimestrali in uscita oggi 7 maggio e per tutta la settimana: titoli Ftse Mib in primo piano

Dopo l'asaggio della scorsa settimana e di ieri, a partire da oggi 7 maggio 2019 le trimestrali balzano in primo piano su Borsa Italiana. Per tutta la settimana compresa tra il 6 e il 10 maggio, infatti, i titoli alle prese con la pubblicazione dei conti del primo trimestre 2019 saranno davvero tanti. Ovviamente tra tutte le società della borsa di Milano che approveranno e pubblicheranno la rispettiva trimestrale, ad aver garantito il posto d'onore saranno le quotate del Ftse Mib.

Ogni giorno della settimana avrà quindi i suoi appuntamenti clou. Ad esempio le trimestrali più attese oggi 7 maggio saranno quelle di Intesa Sanpaolo, Ferrari e Poste Italiane. Domani 8 maggio, invece, l'attenzione sarà tutta per i conti del primo trimestre 2019 di Enel, Banco BPM, Unicredit e UBI Banca. Scorrendo il caledario giovedì 9 maggio in primo piano ci saranno i conti trimestrali di Unipol. UnipolSAI e BPER Banca. Per finire venerdì 10 maggio toccherà ai conti del primo trimestre 2019 di Atlantia. Questo in estrema sintesi.

Si ricorda che per fare trading sulle azioni impegnate con la pubblicazione dei conti trimestrali, sarà necesario non solo conoscere la data di pubblicazione del risultati (questo calendario è quindi fondamentale per quei lettori che già da giorni chiedono quando la società X pubblicherà i conti del primo trimestre 2019) ma anche quelle che sono le previsioni degli analisti. Solitamente a trimestrali migliori delle previsioni corrispondono apprezzamenti delle azioni mentre a conti più bassi delle attese fanno poi seguito vendite delle azioni coinvolte.

Trimestrali Lunedì 6 maggio

Altri indici: M&C, Risamento, Tesmec, Intred

Trimestrali Martedì 7 maggio

Ftse Mib: Amplifon, Campari, CNH Industrial, Ferrari, FinecoBank, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane

Altri indici: Cerved, Elica, IGD, Piaggio

Mercoledì 8 maggio

Ftse Mib: Banca Generali, Banco BPM, Enel, Leonardo, Recordati, Terna, Unicredit, UBI Banca

Altri indici: Brunello Cucinelli, Creval, Fiera Milano, Unieuro, Aedes, Banco di Sardegna, ItaliaOnline

Giovedì 9 maggio

Ftse Mib: Azimut, BPER Banca, Buzzi Unicem, Diasorin, Moncler, Unipol, UnipolSAI, Mediobanca (terzo trimestre esercizio fiscale 2018/2019)

Altri indici: Anima Holding, Banca Popolare di Sondrio, Banca MPS, Brembo, Cattolica Assicurazioni, Credem de Longhi, doBank, Fincantieri, Italmobiliare, RCS, Tod's, Maite Tecnimont, Banca IFIS, Be, Cementir, d'Amico, DeA Capital, Equita, Falck Renewables, Massimo Zanetti BG, AlerionCleanpower, Banca Profilo, Banco di Desio e Brianza, IndelB, Safilo Group,

Venerdì 10 maggio

Ftse Mib: Atlantia

Altri indici: Geox, SOL, Banca Farmafactoring, Banca Sistema, Interpump, Poligrafica, Retelit. Calefifi, NEXI, SIT, Toscana Aeroporti, AMM

La prossima settimana pubblicheremo il nuovo calendario delle trimestrali.