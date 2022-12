Come investire soldi: come investire 100 euro o 100.000 euro

L’ennesima guida su come investire soldi? La domanda è del tutto spontanea se si considera che l’argomento è profondamente inflazionato già da tempo. Sul web sono presenti tantissimi articoli su come investire denaro per riuscire a guadagnare soldi. Ogni sito sembra avere la sua ricetta magica. Non sono rari gli articoli che promettono metodi all’avanguardia per investire soldi che, una volta testati, si rivelano invece, nella migliore delle ipotesi, delle inutili perdite di tempo.

Dico nella migliore delle ipotesi perchè, nei casi peggiori, molti siti che promettono di svelarti come investire soldi, si rivelano delle vere e proprie truffe. Purtroppo raggiri legati agli investimenti in soldi sono sempre esistiti ma ultimamente c’è stato un boom che è appunto favorito dalla diffusione del canale digitale e dal crescente interesse verso le criptovalute. A tal riguardo ti consiglio di leggere le nostre guide sulle truffe sulle criptovalute e sui casi di Bitcoin truffa.

Voglio quindi subito tranquillizzarti: in questa guida non ci sarà spazio per strani metodi e strani trucchi su come investire soldi e guadagnare tanto denaro. Nessuno ti regala nulla e se il tuo obiettivo è quello di guadagnare soldi con gli investimenti, allora devi metterti in testa che dovrai studiare ed analizzare. La fortuna, quando si parla di investimenti, ha un peso scarso.

Se sei un aspirante investitore alle primissime armi potresti essere ora pensare qualcosa del tipo: “ma se devo imparare ad investire, non corro il rischio di perdere soldi ancora prima di iniziare?“.

Questo dubbio è legittimo ed è naturale. Tuttavia, come metterò in evidenza nella guida, esistono dei modi per imparare ad investire soldi senza correre il rischio di perdere denaro reale. Ad esempio puoi usare un conto demo trading che ti permette di imparare ad investire attraverso i CFD senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Mi porto già avanti con il lavoro ti segnalo subito uno dei migliori broker Forex e CFD che ti permette di investire soldi virtuali senza correre il rischio di perdere nulla: eToro. Questo broker ti offre ben 100.000 euro virtuali per imparare ad investire soldi.

Come investire i soldi oggi

Può sembrare un dettaglio ma a te non interessa solo una guida teorica su come investire soldi in generale ma anche un report che analizzi come investire denaro oggi ossia nell’ambito di quello che è il contesto attuale.

Una guida teorica che non tiene conto del contesto può essere anche completa e dettagliata ma sarebbe comunque inutile se non mettesse in risalto i migliori modi per investire soldi in questo preciso contesto.

Conoscere il contesto significa studiare l’andamento dei mercati.

Faccio un esempio per chiarire questo punto: sicuramente tra i modi per investire soldi ci sono i titoli di stato. Oggi, però, i rendimenti dei bond governativi sono ai minimi termini e allora investire soldi su questo mercato è si corretto ma è poco profittevole oggi.

Quindi per investire soldi oggi non solo devi essere informato ma dovrai essere anche furbo. Ci sono talmente tanti strumenti a tua disposizione per investire che orientarsi non è affatto facile. Alcuni mercati vanno bene oggi ma potrebbero non essere l’ideale domani a causa di un cambio delle condizioni generali del mercato.

Giusto per avere un'idea dell'ampiezza delle opzioni a tua disposizione, ti invito a considerare il numero degli asset disponibili per investire soldi su un broker affidabile come IQ Option. Ebbene questo operatore ti consente di investire attraverso i CFD in almeno 2000 asset. La scelta del mercato dove vuoi investire è tua personale, il broker non può suggerirti nulla.

Investire soldi nell’immobiliare conviene?

Visto che fino ad ora ho solo fatto riferimento ad investimenti su beni immateriali, penso che sia corretto spendere qualche parola sul bene più materiale che ci sia: l’immobile.

Per tanti italiani chiedersi come investire soldi significa cercare solo le case più convenienti da comprare. E’ dura a dirlo ma per tanti italiani il mattone è una specie di divinità da veneare.

In tanti continuano ad investire soldi sul mercato immobiliare nonostante il rendimento di questo investimento sia davvero basso.

Io mi chiedo se non è il caso di provare altro ossia di investire su mercati che consentano di avere un reale guadagno.

Purtroppo il culto del mercato immobiliare è una specie di fissazione tutta italiana che, soprattutto negli ultimi tempi, si è tradotto nella rinuncia ad importanti e vere occasioni di profitto.

Mi chiedo, quindi, se non è il caso di cambiare. Anche se non te la senti di investire soldi veri (magari perchè sei sempre stato abituato al culto del mattone) puoi darti una possibilità e usare il conto demo per capire quali sono i mercati che davvero possono rappresentare un'occassione di profitto senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Come investire 100 euro: sui mercati finanziari ?

A prescindere da come decidi di investire soldi, una cosa deve essere chiara: se vuoi allargare i tuoi orizzonti, devi guardare ai mercati finanziari e non al mattone.

Molte persone hanno paura solo al pensiero di dover investire sui mercati finanziari. Per alcuni maleinformati, i mercati sono il male, quasi un luogo di perdizione in balia della speculazione.

Ma la realtà non è affatto questa. Non avere quindi timore dei mercati finanziari perchè essi altro non sono che la naturale evoluzione delle vecchie piazze dove domanda e offerta si incontravano. Oggi avviene tutto online ed è li che devi guardare per investire soldi.

Investire 100.000 euro di soldi in azioni è una buona idea?

Per un’opinione pubblica poco permeabile alle novità, investire soldi sui mercati significa solo ed esclusivamente investire in borsa. L’unico mercato che molti conoscono è la borsa. Questo non è ovviamente vero come metterò in evidenza nei prossimi paragrafi.

Non è vera neppure la concezione che in tanti hanno dell’investimento sul mercato azionario. Per molti investire in borsa significa solo comprare azioni e quindi diventare azionisti.

Il problema sta nel fatto che a molti aspiranti investitori, di diventare azionista di una certa società, non va proprio.

E allora, cosa conviene fare? E’ meglio lasciar perdere la possibilità di investire soldi in azioni? Assolutamente no perchè così facendo si perderebbero grandi occasioni di profitto.

La soluzione sta nell’investire in azioni attraverso il CFD Trading. Scegliendo questa strada non diventerai azionista ma guadagnare con lo spostamento dei prezzi del titolo.

LEGGI ANCHE – Perchè comprare azioni attraverso i CFD? Vantaggi e migliori titoli

Tra l'altro investire soldi in azioni attraverso i CFD è molto vantaggioso e conviene. Proprio il broker che ti ho citato in precedenza, eToro, ti consente di fare trading sulle azioni senza commissioni.

Come investire soldi senza correre rischi

Inutile girarci attorno: investire soldi senza correre rischi è utopico. I rischi, del resto, sono proporzionali ai guadagni che si vogliono ottenere.

Se vuoi sapere come investire soldi correndo rischi bassi puoi leggere la nostra guida completa sugli investimenti sicuri 2020. Troverai tante utili dritte per investire correndo pochi rischi.

Poichè però il tema di questa guida è come investire soldi per guadagnare, è ovvio che va dato per scontato il fatto che sarà comunque necessario correre qualche rischio se si vuole ottenere un profitto.

Quello che voglio dire è che ci sono investimenti più rischiosi rispetto a quelli più sicuri che potrebbero però riservati occasioni di profitto.

Esempi di questi investimenti sono le criptovalute ma anche le materie prime. Nei prossimi paragrafi ti dimosterà come investire soldi in questi asset.

Come investire soldi in criptovalute

Se vuoi investire soldi in criptovalute, la cosa più semplice da fare è comprare Bitcoin. Se però non sei un appassionato del settore dei crypto-asset, l’acquisto di Bitcoin potrebbe rivelarsi inutile se non addirittura scocciate. Comprare Bitcoin, infatti, significa anche pensare a come custodire i BTC e questo non è affatto facile visto che un principiante corre il rischio di imbattersi in exchange truffa.

Inutile correre questi rischi se non sei interessato al possesso fisico del Bitcoin. Se il tuo obiettivo è solo quelle di fare speculazione sui prezzi, allora puoi pensare di investire in criptovalute con un modo alternativo ossia attraverso il CFD Trading. I Contratti per Differenza ti permettono di scommettere sull’andamento dei prezzi di tante criptovalute (non solo quindi il Bitcoin) senza comprarle.

Dai un occhio a quante criptovalute per usare come sottostante per investire soldi attraverso i CFD.

C’è il Bitcoin ma ci sono anche XRP, Ethereum e tante altre.

Un segreto per investire soldi in criptovalute è quello di non investire tutta la liquidità di cui disponi nei crypto-asset. Le criptovalute sono un buon investimento solo se inserito nell’ambito di un portafoglio più diversificato.

Per investire soldi in criptovalute puoi prendere in considerazione la possibilità di usare il broker eToro che, oltre a permetterti di fare trading su tanti crypto-asset, ti consente anche di copiare dai traders più bravi attraverso il Copy Trading.

Come investire soldi in materie prime

Le materie prime sono asset molto volatili per natura. Se poi dobbiamo andare a guardare a quella che è la situazione attuale, possiamo dire che non ci sia in questo momento (aprile 2020) asset volatile quanto una materia prima. Per avere conferma di quello che dico ti basta andare a guardare all’andamento delel quotazione petrolio.

Per molti investitori alle prime armi la volatilità è come la speculazione sui mercati ossia il diavolo in terra. Io invece penso che la volatilità sia una buona occasione per investire.

LEGGI ANCHE – Come gestire la volatilità dei mercati con il CFD Trading

I fattori che condizionano l’andamento dei prezzi delle materie prime sono molteplici e quindi, mai come in questo ambito, analisi e studio sono necessari.

Giusto per darti un’idea del dinamismo che caratterizza il segmento delle materie prime, ti invito a leggere la tabella seguente sulle materie prime più negoziate.

Poichè investire soldi in materie prime presenta un livello di rischio più alto rispetto a quello standard, ti consiglio di inserire solo alcune materie in un portafoglio di investimento più ampio. Insomma, anche per quello che riguarda le materie prima, la parola d’ordine deve essere diversificazione.

Ideale sarebbe avere a disposizione uno strumento e una piattaforma che ti consentono di investire, allo stesso tempo, su azioni, indici, criptovalute e anche materie prime.

Se la tua esigenze è questa, allora il broker IQ Option fa al tuo caso in quano ti permette di investire soldi su più asset a partire da una sola videata.

Come investire soldi nel Forex

Sempre più persone scelgono di investire sul Forex ossia si scommettere sull’andamento delle valute. Ad esempio puoi investire sul cambio Euro Dollaro ma le valute a tua disposizione sono comunque tantissime tra principali, secondarie e esotiche.

In molti vedono nel Forex lo sbocco ideale per i proprio investimenti, poichè apprezzano l’alta liquidità che caratterizza questo mercato.

Personalmente penso che investire nel Forex sia tra le soluzioni in assoluto più rischiose e quindi consiglio di non investire tanti soldi sulle valute anche perchè, prima di aprire una posizione ci sono davvero tanti elementi da tenere in considerazione.

LEGGI ANCHE – Forex e dati macroeconomici: come sfruttare il legame nel trading

Ad ogni modo, prima di investire soldi veri, fai pratica con un conto demo scegliendo ad esempio eToro.

Per avere un’idea della complessità del Forex può esserti utile analizzare la tabella con le valute più scambiate.

Come iniziare ad investire soldi

Chi ben inizia è a metà dell’opera si suol dire e anche nel mondo degli investimenti vale questa regola. Nessuno può dire quali sono le regole da seguire per investire soldi e guadagnare al 100%. Ci sono dei suggerimenti, ci sono dei consigli ma non ci sono delle regole scritte anche perchè, se ci fossero, sarebbe troppo facile, non credi?

E allora solo tu puoi capire quando sei pronto per investire soldi sui mercati. Soprattutto se vieni da un ambiente tradizionale (per intendersi un contesto in un il solo investimento utile è quello sul mattone), devi prestare molta attenzione ai segnali che la mente ti invia.

Hai deciso di lasciar perdere il mattone e di investire soldi sui mercati finanziari? Bene, sono contento della tua decisione ma solo tu puoi capire quando iniziare.

Un valido aiuto può arrivati dal conto demo che ti permette di imparare ad usare la piattaforma scelta senza correre il rischio di perdere soldi veri.

I passaggi obbligati per iniziare ad investire soldi sono i seguenti:

Definisci quanto sei disposto ad investire . Ricorda sempre che devi investire solo le somme di cui puoi fare a meno. Non investire mai soldi che possono servirti per gestire un imprevisto. Lascia perdere tutti quei siti che promettono guadagni facili perchè nella totalità dei casi sono truffe.

. Ricorda sempre che devi investire solo le somme di cui puoi fare a meno. Non investire mai soldi che possono servirti per gestire un imprevisto. Lascia perdere tutti quei siti che promettono guadagni facili perchè nella totalità dei casi sono truffe. Scegli i mercati dove investire . Le possibilità sono tantissime. Puoi investire soldi in azioni oppure sul Forex o sulle materie prime. Non hai che l’imbarazzo della scelta.

Scegli il miglior broker per investire. Con questo terzo punto, torno a parlarti dell'importanza del conto demo. Senza il conto virtuale potresti ritrovarti ad operare con un broker che, alla lunga, potrebbe rivelarsi non al caso tuo. Questa situazione può succedere tranquillamente e allora il solo modo che hai per evitare di ritrovarti con un broker affidabile, sicuro ma non adatto alle tue caratteristiche, è di provarne più di uno in modalità demo.

Come investire con pochi soldi

La maggior parte degli investitori non ha grandi somme da investire. Inoltre molti aspiranti investitori preferiscono procedere con prudenza destinando all’attività di investimento solo quei soldi che si ritrovano in più (scelta giustissima).

Ebbene anche se hai a disposizione pochi soldi puoi comunque investire sui mercati di tutto il mondo grazie alla leva finanziaria che ti permette di movimentare una somma più consistente rispetto a quella effettivamente investita. In questo articolo potrai trovare delle ultimi informazioni su come funziona la leva nel trading.

Mentre fino a prima dello sviluppo di internet, il mondo degli investimenti era prerogativa di pochi, adesso tutto è cambiato. Il merito è del CFD Trading che ti permette di investire su mercati nominalmente molto costosi.

Bastano anche 100 euro per iniziare a fare trading su tanti mercati attraverso i CFD. Tutti i migliori broker ti permettono di operare con poche decine di euro. Questo non significa che non corri rischi, anzi. Proprio perchè la leva è uno strumento a doppio taglio (ti permette di aumentare i guadagni ma anche le perdite) ti consiglio sempre di partire dal conto demo.

Come investire soldi e guadagnare: conclusioni

Voglio concludere questa guida con un messaggio ben preciso: puoi investire soldi sui mercati (qualsiasi mercato) e puntare a guadagnare solo se sai come fare. Per saperlo non ti serve la fortuna ma bensì studio e esperienza.

Il miglior metodo per investire soldi è quello tuo personale, non è nè quello che utilizzo io nè tantomeno quello che siti poco affidabili ti incitano ad usare (per poi farti perdere tutto).

Potrai imparare ad investire soldi solo studiando e facendo tesoro dell’esperienza. Altre strade non ce ne sono.

Se ritieni che l'orizzonte degli investimenti non si limiti al mattone o alla Posta, allora inizia a prendere in considerazione la possibilità di investire soldi sui mercati per guadagnare ben oltre che i rendimenti risicati che Poste e immobiliare offrono. Il cammino per imparare ad investire soldi può partire da un conto demo di un broker sicuro come eToro.

