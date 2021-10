Borsa Italiana calendario trimestrali: conti terzo trimestre 2021 in pubblicazione a ottobre e novembre

© Shutterstock

Anche in Italia ha inizio la stagione delle trimestrali. Il debutto è oggi 26 ottobre 2021 con la trimestrale Campari. A seguire tutte le altre big

A partire da oggi 26 ottobre 2021 ha inizio anche su Borsa Italiana la stagione delle trimestrali. Come da tradizione nel periodo compreso tra questo mese e il prossimo verranno diffusi i conti del terzo trimestre 2021 di tutte le quotate del Ftse Mib. In realtà, nella quasi totalità dei casi, più che parlare di conti del terzo trimestre, si avrà a che fare con i risultati dei primi nove mesi dell'esercizio in corso.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Nel nostro calendario è possibile trovare i giorni precisi in cui è prevista la riunione dei vari consigli di amministrazione con all'ordine del giorno l'approvazione dei conti trimestrali. Perchè è importante conoscere queste informazioni? Anzitutto per una ragione prettamente informativa e in secondo luogo per un motivo più pratico che ha a che fare con le strategie di investimento.

Avere ben fisso dinanzi agli occhi il calendario trimestrali di Borsa Italiana, infatti, significa conoscere, giorno per giorno, quali sono le quotate che potrebbero registrare le variazioni di prezzo più consistenti. In linea di tendenza, infatti, nel momento in cui un titolo pubblica i suoi risultati trimestrali, l'appeal cresce e di conseguenza crescono anche le conseguenze sui prezzi che possono crescere (se la trimestrale è migliore delle attese) oppure calare (se i risultati sono invece più bassi delle stime). Entrambe le dinamiche possono essere sfruttate per fare trading sui titoli interessati.

Fondamentale, però, è usare solo broker online autorizzati per operare. Un esempio è eToro (qui la nostra recensione), la piattaforma di social trading che mette a disposizione dei clienti il conto demo gratuito da 100 mila euro con il quale fare pratica senza rischi.

Impara a fare trading sulle azioni con il conto demo eToro da 100 mila euro virtuali>>>clicca qui per attivarlo

Calendario trimestrali Borsa Italiana: conti terzo trimestre 2021 in uscita a ottobre 2021

Ad inaugurare la stagione delle trimestrali su Borsa Italiana è stata oggi 26 ottobre Campari. Tra domani e dopodomani è poi prevista la pubblicazione dei risultato di Saipem, Italgas ma anche Unicredit e Eni. Come si può vedere dall'elenco in basso, quindi, nel giro di pochi giorni saranno rilasciate le trimestrali di numerosi big del Ftse Mib.

Ecco comunque l'elenco delle trimestrali in pubblicazione nel mese di ottobre 2021.

26 ottobre 2021:

Campari

Italgas

27 ottobre 2021:

Amplifon

Mediobanca

Saipem

Unicredit

28 ottobre 2021:

Eni

Moncler

Recordati

Stellantis

STM

Ricordiamo che è possibile investire su tutti i titoli citati attraverso il trading online. Scegliendo il broker eToro per operare non si dovranno neppure pagare commissioni.

Con eToro puoi fare trading sulle azioni senza commissioni>>>attiva da qui la demo gratuita da 100 mila euro virtuali

Calendario trimestrali Borsa Italiana: conti terzo trimestre 2021 in uscita a novembre 2021

Le quotate del Ftse Mib che non hanno pubblicato i conti del terzo trimestre a ottobre, convocheranno in novembre i rispettivi consigli di amministrazione. All'ordine del giorno sempre i conti trimestrali. Ecco i titoli coinvolti:

2 novembre 2021:

3 novembre 2021:

4 novembre 2021:

Banco BPM

CNH Industrial

Enel

Leonardo

5 novembre 2021:

9 novembre 2021:

Fineco Bank

Brembo

10 novembre 2021:

11 novembre 2021:

Buon trading sulle trimestrali a tutti!