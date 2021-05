Dividendi 2021 Ftse Mib: stacchi oggi 24 maggio 2021 e dividend yield più alti

© Shutterstock

Oggi è il Dividend Day di Borsa Italiana: le quotate che staccano la cedola (con relativo ammontare) e i dividend yield più alti sulla base della chiusura del 20 maggio

Il gran giorno è arrivato: è oggi 24 maggio 2021 il Dividend Day del Ftse Mib vale a dire la seduta in cui numerose quotate del principale indice azionario di Borsa Italiana staccheranno il rispettivo dividendo 2021, relativo all'esercizio 2020. Nelle ultime settimane, i dividendi in stacco a Piazza Affari erano stati molto pochi ma soprattutto erano riferiti a società degli indici secondari (MTA, Star). Oggi saranno le grandi quotate del Ftse Mib a riprendersi la scena.

Anzitutto i nomi delle quotate del Ftse Mib che oggi 24 maggio 2021 sono alle prese con lo stacco del dividendo 2021. Ovviamente l'ammontare della cedola ma anche il relativo dividend yield. Per finire sarà anche indicato un link dove è possibile reperire informazioni più specifiche.

Secondo un calcolo elaborato da Borsa Italiana, l'impatto dello stacco dei dividendi in apertura di contrattazioni sul Ftse Mib sarà pari allo 0,89 per cento.

Dividendi 2021: stacchi lunedì 21 maggio 2021

Quali sono le quotate che oggi staccano la rispettiva cedola? Come abbiamo già accennato in precedenza, i titoli interessati alla stacco del dividendo 2021, relativo all'esercizio 2021, sono 18. A questi si aggiungono poi tanti altri titoli degli altri indici per un totale complessivo di 45 quotate di Borsa Italiana che oggi 24 maggio 2021 saranno alle prese con lo stacco della cedola. Insomma una buona notizia per tanti azionisti.

Un'ottima azionista soprattutto per i possessori di azioni del settore bancario. Le banche, infatti, dopo lo stop del 2020 a causa delle disposizioni BCE, tornano a distribuire il dividendo. In particolare, a staccare la cedola oggi sono Intesa Sanpaolo e BPER Banca.

Molto forte anche il dividendo di Eni e di Generali. Il colosso del settore oil staccherà il saldo della cedola dell'esercizio 2020 (l'acconto venne staccato e pagato a settembre 2020), mentre la compagnia assicurativa friulana staccherà oggi la prima tranche di un dividendo totale di 1,47 euro.

Ecco il dettaglio degli stacchi sul Ftse Mib di oggi 24 maggio 2021:

Tutti i 18 i dividendi del Ftse Mib in stacco oggi 24 maggio saranno poi messi in pagamento dal successivo 26 maggio.

Stacchi dividendi oggi 24 maggio 2021: i dividend yield più alti

Chi è solito investire in borsa lo sa molto bene: per individuare quali sono i migliori dividendi, più che all'ammontare della cedola è necessario andare ad analizzare il dividend yield ovvero il rendimento del dividendo.

Premesso questo, tra i dividendi in stacco oggi 24 maggio 2021, ad offrire un rendimento molto interessante sono Generali, A2A, Unipol e Azimut. Ecco il dettaglio completo