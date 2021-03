Migliori App di Trading Online Android e iOS da Mobile

Cos'è il trading mobile per Android e iOS e quali sono le Migliori App di Trading Online? Scopri come provarle gratuitamente

Un fenomeno che vale la pena approfondire è il trading mobile e per questo motivo oggi dedichiamo un approfondimento sulle migliori app di trading online. Infatti sono ormai molti i broker che ti permettono di accedere al tuo conto dal tuo smartphone o tablet direttamente tramite un’app e senza passare dal browser.

Negli ultimi anni gli intermediari hanno leggermente cambiato volto, infatti non solo le banche ti consentono di investire sui mercati finanziari, ma devi sapere che è possibile fare trading anche attraverso i broker online.

Con i broker non devi recarti presso alcuno sportello e non devi aprire un nuovo conto corrente. Puoi aprire il tuo conto di trading depositando denaro dal conto o da una carta che già possiedi.

Rispetto alle banche, i broker offrono l’opportunità di negoziare moltissimi asset finanziari a un costo inferiore e spesso senza commissioni fisse. Questi broker ti permettono dunque di investire non solo comodamente da casa tua tramite il computer, ma anche dal tuo smartphone, ovunque, basta che ci sia una connessione a internet.

Cos’è un app di trading online Android o iOS?

Un’app di trading è semplicemente un’applicazione che scarichi e installi sul tuo smartphone. Entrando in questa app puoi accedere al tuo conto di trading facendo login con le stesse credenziali che usi dal computer o dal tablet.

Le app per trading online solitamente sono disponibili sia per chi usa un dispositivo Android, scaricandole da Google Play Store; sia per chi utilizza un dispositivo iOS, quindi scaricandole dall’App Store.

Queste app trading online si adattano al tuo smartphone, dunque potrai vedere in maniera ottimale i grafici, se previsti, le quotazioni e puoi monitorare l’andamento dei tuoi investimenti, aprire e chiudere nuovi trade direttamente dal tuo cellulare.

Ovviamente il tuo smartphone deve avere una tecnologia adatta per avviare l’app di trading online, oltre ad avere una sufficiente connessione internet.

Perché fare trading mobile da un’app?

È meglio fare trading dal PC o dallo smartphone? Iniziamo col dire che puoi liberamente investire sia dall’uno che dall’altro dispositivo. Le credenziali sono le stesse, dove fare trading dipende solo da te.

A differenza della postazione sul computer fisso, con un’app di trading mobile puoi avere le seguenti opportunità:

investire anche lontano da casa;

monitorare i tuoi investimenti anche dallo smartphone;

aprire e chiudere operazioni direttamente dal telefono, senza accendere il PC.

Il trading mobile ha i suoi vantaggi, ma il messaggio che deve passare è che esso non sostituisce al 100% il trading dal PC di casa. Puoi infatti operare da entrambi i dispositivi tutte le volte che vuoi.

Migliori app Trading Online dallo Smartphone

Vediamo ora quali sono secondo noi le migliori app per trading online, parleremo di eToro e Plus500. Si tratta di due broker regolamentati che offrono un’’app di trading all’avanguardia e compatibile con moltissimi dispositivi.

Dedicheremo a entrambi i broker un paragrafo apposito, dove ti spiegheremo le loro principali caratteristiche, che li rendono i migliori broker Forex e CFD sul mercato.

1 - eToro

eToro è uno dei migliori broker di trading online sul mercato e da diversi anni è in totale espansione. I trader iscritti hanno superato i 20 milioni in tutto il mondo, rendendo il broker un punto di riferimento degli investitori soprattutto retail.

La piattaforma di eToro è un vero e proprio social network. Infatti il social trading è il vero punto di forza del broker, che l’ha reso celebre in tutto il mondo, specialmente in Europa e in Italia.

L’app di trading mobile è gratuita, puoi scaricarla e accedere al tuo conto con le stesse credenziali con cui effettui il login sul PC. Avrai pertanto a disposizione gli stessi mercati, sostanzialmente cambia il device, ma tutto il resto rimane assolutamente identico.

Regolamentazione : CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia).

Piattaforma : possibilità di negoziare con un’app mobile.

Deposito minimo : 200$.

Vantaggi : Social trading e copy trading.

Conto demo : gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione.

Puoi provare eToro con un conto demo gratuito da 100.000$ virtuali. Infatti non appena lo avrai aperto non devi depositare denaro reale, ma puoi usare la cifra di denaro virtuale messa a disposizione dal broker e utilizzarla per tutte le tue simulazioni su tutti gli asset presenti sulla piattaforma!

2 - Plus500

Il secondo broker che ti presentiamo è Plus500, ma non per importanza. I due broker sono di altissimo livello, ma hanno caratteristiche diverse. Plus500 non offre formazione o il social trading, ma presenta caratteristiche altrettanto interessanti.

Innanzitutto gli asset presenti sono tantissimi, soprattutto le azioni, che provengono da quasi tutte le principali borse mondiali. Inoltre Plus500 è un broker esclusivamente CFD, quindi non avrai il possesso del bene negoziato, ma investirai solo sulla variazione di prezzo.

Regolamentazione : CySEC (Cipro) , FCA (Regno Unito) , FMA (Nuova Zelanda), FSCA (Sudafrica), FSA (Seychelles), IE (Singapore) e ASIC (Australia).

Piattaforma : possibilità di investire con i CFD con un’app di trading mobile.

Deposito minimo : 100€.

Vantaggi : piattaforma di facile utilizzo e spread bassi.

Conto demo : gratuito e 50.000€ virtuali a disposizione.

Plus500 è famoso anche per via delle sponsorizzazioni. Una delle più famose in Italia è quella dell’Atalanta, infatti il logo di Plus500 è presente sulle maglie della società calcistica. Inoltre da diversi anni è lo sponsor sulle maglie anche dell’Atletico Madrid.

Puoi testare l’app mobile di Plus500 con un conto demo gratuito. Il broker ti mette a disposizione ben 40.000€ virtuali, che puoi usare su tutta la piattaforma liberamente e senza rischi!

Migliori app simulazione trading

Come abbiamo visto entrambi i broker offrono un conto demo gratuito, dunque con le app di trading puoi fare simulazioni sui mercati finanziari.

Non ti senti ancora sicuro e vuoi prima testare le tue abilità o la piattaforma stessa? Con il conto demo puoi provare senza rischi il funzionamento dell’app mobile e puoi scoprire se sei pronto a fare investimenti o se necessiti di maggiore studio.

Aprendo un conto demo puoi usare gratuitamente l’app e avrai a disposizione del denaro virtuale, che ti sarà utile proprio per fare le tue simulazioni. Come abbiamo visto i due broker offrono due cifre diverse, che possiamo riassumere di seguito:

eToro: 100.000$ virtuali Plus500: 40.000€ virtuali

Migliori app per criptovalute

Molti trader si stanno affacciando al mondo delle criptovalute, che negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare e sempre meno di nicchia. Ormai quasi tutti i broker di successo offrono l’opportunità di negoziare valute digitali, fra questi ci sono ovviamente anche Plus500 ed eToro, che te lo consentono anche tramite le app di trading.

La differenza fra loro sta nella negoziazione delle criptovalute. Se da una parte Plus500 permette il solo trading coi CFD, quindi l’investimento sulla variazione di prezzo senza possedere criptovalute; eToro offre invece anche l’acquisto diretto di Bitcoin e le altre valute digitali.

Sulle criptovalute possiamo quindi affermare che eToro è più completo di Plus500, ma li riteniamo entrambi due ottimi broker per criptovalute e su molti altri asset finanziari.