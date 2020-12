Borsa Italiana Oggi (7 dicembre 2020): quattro titoli interessanti sul Ftse Mib

© Shutterstock

Previsto un avvio cauto per la borsa di Milano nella prima seduta della settimana. Unicredit e Leonardo tra le azioni da tenere d'occhio

Previsioni prudenti in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 7 dicembre 2020. Dopo la scontata decisione dell'agenzia di rating Fitch di confermare il giudizio sull'Italia a BBB- con outlook sui prossimi trimestri a stabile, non ci dovrebbero essere significative variazioni di prezzo sul Ftse Mib.

Per la cronaca l'agenzia di valutazione internazionale ha rilevato come il rating della Repubblica Italiana continui a fare i conti con l'elevato debito pubblico e con la strutturale debolezza dell'economia. Viceversa segnali positivi arrivano dal programma di Quantitative Easing della BCE e dal noto basso livello del debito pubblico.

Il contesto di riferimento in cui Borsa Italiana Oggi 7 dicembre si muoverà non è tra i più definiti. Mentre la borsa di Tokyo ha infatti chiuso la prima seduta della settimana con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,76 per cento a quota 26.547,5 punti, Wall Street aveva archiviato la seduta dello scorso venerdì con gli indici al rialzo. Nel dettaglio la borsa americana ha chiuso con il Dow Jones in rialzo dello 0,83 per cento a quota 30.218 punti (nuovo massimo storico9, l'S&P 500 in progressione dello 0,88 per cento a quota 3.699 punti (nuovo massimo storico) e il paniere tech Nasdaq che ha chiuso avanti dello 0,7 per cento raggiungendo il nuovo massimo storico a quota 12.464 punti.

Borsa Italiana Oggi 7 dicembre 2020: titoli più interessanti

Nonostante il Ftse Mib oggi sia proiettato da aprire la seduta senza grandi variazioni di prezzo, si farebbe un errore se si pensasse che non ci siano titoli da tenere d'occhio. La verità è che oggi ci sono be quattro diverse quotate che potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo anche di un certo spessore. Si tratta di Unicredit, Leonardo, Telecom Italia e Moncler.

Nel caso di Unicredit a tenere banco è la questione della nomina del nuovo amministratore delegato al posto di Mustier. Il titolo della big del settore bancario ha registrato la scorsa settimana una pesante contrazione del suo valore. Stando ad alcune indiscrezioni che sono state riportate dal Sole 24 Ore, il consiglio di amministrazione della banca sarebbe già al lavoro con l'obiettivo di riuscire a trovare entro fine del mese il sostituto di Jean-Pierre Mustier alla carica di CEO della banca.

Possibili variazioni di prezzo anche per le azioni Leonardo. In questo caso a fare da driver potrebbe essere la notizia dell'attacco informativo che la società ha subito tra fine 2015 e inizio 2017. Il colosso della Difesa ha fatto sapere che l'indagine interna è scattata a seguito di una denuncia che la stessa sicurezza aveva presentato.

Altri titoli quotati sul Ftse Mib e da tenere d'occhio nella seduta di oggi sono: Moncler e Telecom Italia. La quotata dei piumini ha reso noto di aver siglato un accordo per l'acquisizione di Sportswear Company, società titolare del marchio Stone Island. L'intesa che è stata raggiunta prevede che Moncler rilevi il 70 per cento del capitale della società detenuto da Rivetex e altri soci di Sportswear Company riconducibili alla famiglia Rivetti.

Nel caso di Telecom Italia, invece, a dare visibilità al titolo potrebbe essere la notizia dell'avvenuto perfezionamento della cessione dell'1,8 per cento circa del capitale di Inwit, per un controvalore pari a circa 161 milioni di euro. La vendita è scattata a seguito dell'esercizio dell'opzione di acquisto da parte del veicolo costituito da Canson Capital Partners.