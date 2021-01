Borsa Italiana Oggi 5 gennaio 2021: Ftse Mib rosso, Hera e Pirelli sul fondo

© Shutterstock

Azioni FCA in primo piano a Piazza Affari. Ieri è arrivato il via libera alla fusione con il gruppo PSA. Dal 18 gennaio Stellantis sul Ftse Mib

Discreta volatilità su Borsa Italiana nella prima parte della seduta. Il Ftse Mib oggi 5 gennaio ha aperto gli scambi in ribasso per poi recuperare e portarsi su un leggero verde e quindi tornare in rosso allargando le perdite rispetto all'apertura. A metà seduta, il paniere di riferimento di Piazza Affari segna un ribasso dello 0,55 per cento sotto i 22300 punti.

Tra le quotate in maggiore affanno ci sono Hera e Pirelli mentre tra titoli che invece sono in verde ci sono Eni e Recordati.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista delle azioni migliori della seduta (aggiornamento ore 13,30) comprende:

Eni: +1,46 per cento a 8,57 euro

Recordati: +1,23 per cento a 45,41 euro

Saipem: +1,17 per cento a 2,25 euro

Tra le quotate in maggiore affanno, invece, a fare peggio sono:

Hera: -2,56 per cento a 2,97 euro

Pirelli: -2,13 per cento a 4,26 euro

Banca Mediolanum: -1,76 per cento a 6,97 euro

Borsa Italiana Oggi 5 gennaio 2020: previsioni apertura

Le indicazioni che arrivano dal premarket sono molto chiare: Borsa Italiana Oggi 5 gennaio 2021 dovrebbe aprire gli scambi senza una direzione precisa. "Incertezza" potrebbe quindi tornare ad essere la parola d'ordine tra gli investitori.

Il contesto di riferimento non è dei migliori. Questa mattina, infatti, la borsa di Tokyo ha chiuso la seconda seduta della settimana con il Nikkei in ribasso dello 0,37 per cento a quota 27158,5 punti. Il calo della piazza giapponese è maturato in scia alla seduta fortemente ribassista della borsa di New York. Wall Street, infatti, ha inaugurato l'anno all'insegna delle vendite: indice Dow Jones in calo dell'1,25 per cento a 30.224 punti, indice S&P 500 in flessione dell'1,48 per cento a 3.701 punti e Nasdaq in ribasso dell'1,47 per cento a 12.698 punti.

Borsa Italiana Oggi 5 gennaio 2021: titoli più interessanti

Conoscere, già prima dell'avvio degli scambi, quelle che sono le quotate che potrebbero registrare variazioni di prezzo significative, significa avere tutto il tempo di cui si ha bisogno per capire come posizionarsi al meglio.

L'elenco dei titoli interessanti di oggi è decisamente breve limitandosi alla sola FCA. Ieri l'assemblea degli azionisti del Lingotto e quella del Gruppo PSA (Peugeot) hanno dato il loro via libera al progetto di fusione FCA Peugeot. A seguito di quest'atto è ufficialmente nata la nuova Stellantis che, a partire dal prossimo 18 gennaio, sarà quotata a Milano, Parigi e Wall Street.

Oltre al FCA, un'occhio di riguardo oggi dovrebbe essere dato anche ai titoli del settore petrolifero. Ieri è stata una giornata pesante per la quotazione petrolio. Il valore del future con scadenza febbraio 2021, infatti, è sceso sotto i 48 dollari al barile. Il forte ribasoso delle quotazioni petrolio è stato un effetto del mancato accordo in sede OPEC sulla produzione di greggio nelle prossime settimane. Il vertice, molto atteso dagli investitori, si è tradotto in un nulla di fatto a causa della sostanziale inconciliabilità delle posizioni di Russia e Arabia Saudita. La tensione tra i due paesi ha riportato la memoria a quando lo scontro tra sauditi e russi provocò il tracollo del valore del greggio. Allora, però, a fare da sottofondo c'era anche l'esplosione della pandemia di coronavirus e quindi il rischio che questa volta si possa verificare quanto avvenne in primavera è basso.

Il calo delle quotazioni petrolifere potrebbe avere conseguenze sull'andamento dei titoli oil quotati su Borsa Italiana e quindi Eni, Saipem e Tenaris.