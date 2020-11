Borsa Italiana Oggi (16 novembre 2020): Leonardo e BPER Banca in vetta, Ftse Mib verde

© Shutterstock

Il Ftse Mib rafforza il trend rialzista e si porta sopra i 21100 punti ma Diasorin e Prysmian sono in ribasso

La attese della vigilia sono state rispettate e Borsa Italiana oggi 16 novembre 2020 ha aperto gli scambi in rialzo. Grazie agli acquisti consistenti che stanno interessando alcuni titoli come Leonardo e BPER Banca, il paniere di riferimento di Piazza Affari si è portato sopra i 21100 punti. Ovviamente non mancano le quotate che invece si muovono in controtendenza e registrano un calo.

E' questo il caso di Diasorin e di Prysmian che, comunque, segnando flessioni al massimo di poco superiori al punto percentuale.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista delle azioni migliori della seduta aggiornata alle ore 10,30 comprende:

Leonardo: +4,67 per cento a 5,81 euro

BPER Banca: +4,16 per cento a 1,29 euro

Tenaris: +3,28 per cento a 5,91 euro

Tra le azioni maggiormente in difficoltà, invece, ci sono:

Diasorin: -1,09 per cento a 171,9 euro

Prysmian: -0,93 per cento a 25,45 euro

Snam: -0,59 per cento a 4,51 euro

Borsa Italiana Oggi 16 novembre 2020: previsioni apertura

Previsioni positive in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari oggi 16 novembre 2020. Le indicazioni in arrivo dai futures sui principali indici di Borsa Italiana sono positive come pure il contesto di riferimento. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street, infatti, hanno mandato in archivio le contrattazioni con un netto segno verde. Parliamo dall'azionariato nipponico. La borsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana con il Nikkei in rialzo del 2,05 per cento a quota 25907 punti. A spingere in alto il paniere di riferimento nipponico è stato il dato sul PIL giapponese migliore delle attese.

Indicazioni positive anche dalla borsa americana con l'indice Dow Jones che ha registrato una progressione dell'1,37 per cento salendo a quota 29.480 punti, mentre l'indice S&P 500 ha archiviato la seduta di venerdì avanti dell'1,36 per cento a quota 3.585 punti e il Nasdaq ha messo a segno un rialzo dell'1,02 per cento a 11.829 punti.

Borsa Italiana Oggi 16 novembre 2020: i titoli più caldi

Alla luce del contesto riassunto nei precedenti righi, quali sono i titoli che su Borsa Italiana Oggi potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più interessanti? Rispondere a questa domanda già prima dell'avvio degli scambi, significa avere una risorsa in più per capire quali azioni conviene comprare oggi.

Per investire in borsa nella seduta odierna, conviene tenere d'occhio le seguenti quotate: Atlantia, Poste Italiane e Nexi.

Atlantia potrebbe mettere a segno movimenti di prezzo interessanti a seguito della diffusione dei conti dei primi nove mesi 2020. La quotata ha chiuso l'esercizio con ricavi operativi pari a 6,22 miliardi di euro, i n ribasso del 29 per cento rispetto agli 8,82 miliardi di euro messi a segno alla fine dei primi nove mesi 2019. Forte variazione negativa anche per il Margine Operativo Lordo che è passato da 5,7 miliardi di euro a 2,77 miliardi, mettendo in evidenza una flessione di ben il 51 per cento. Per finire, il risultato netto è stato negativo per 718 milioni di euro, valore che si raffronta con l'utile di 1,04 miliardi contabilizzato nei primi nove mesi del 2019.

Per quello che riguarda Poste Italiane, invece, a condizionare l'andamento del titolo su Borsa Italiana oggi 16 settembre, potrebbe essere la notizia della sottoscrizione di un accordo preliminare con PostNL European Mail Holding e Mutares Holding finalizzato all'acquisizione dell'intero capitale sociale dell'operatore postale Nexive.

Per finire Nexi potrebbe essere condizionata dalla notizia della sottoscrizione di un accordo quadro vincolante con Nets riguardante l'integrazione dei due gruppi mediante una fusione che verrà nteramente realizzata in azioni.

Un'ultima annotazione per un titolo esterno al Ftse Mib: Monte dei Paschi di Siena. La banca toscana, nell'ambito della presentazione della trimestrale, ha reso noto che alla luce degli accantonamenti sui rischi legali operati nel terzo trimestre 2020 e a seguito dell'aggiornamento delle stime degli impatti regolamentari e di quelli legati al perdurare della pandemia, è stato ritenuto opportuno l'avvio di un aggiornamento delle proiezioni di adeguatezza patrimoniale elaborate nell'ambito dell'istanza alla Banca Centrale Europea per l'operazione Hydra.

©RIPRODUZIONE RISERVATA