Borsa Italiana Oggi 10 novembre 2021: prudenza in avvio? Ferragamo e Mediaset sotto esame

© Shutterstock

Si prospetta un avvio prudente per la borsa di Milano nella seduta di metà settimana. Tornano gli appuntamenti con le trimestrali

Apertura del tutto condizionata dalla prudenza. E' questa la previsione in vista dell'avvio degli scambi su Borsa Italiana oggi 10 novembre 2021. A suggerire questa prospettiva sono i dati sull'andamento dei futures nel pre-market e il contesto di riferimento. I principali derivati sugli indici di Piazza Affari non riservano sorprese mentre, per quello che riguarda i tradizionali punti di riferimento, vale a dire la borsa di Tokyo e quella di Wall Street, si segnala un netto predominio delle vendite.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Nel dettaglio, a Tokyo l'indice Nikkei ha archiviato le contrattazioni con un ribasso dello 0,61 per cento a quota 29.107 punti. Rossi anche a Wall Street con il Dow Jones che ha messo a segno una flessione dello 0,31 per cento a quota 36.320 punti; l'S&P 500 in ribasso dello 0,35 per cento a 4.685 punti e il Nasdaq che ha lasciato sul parterre lo 0,6 per cento a quota 15.887 punti.

Il fatto che le borse punto di riferimento tradizionale dei mercati europei siano calate, non significa che non sia possibile fare trading online sugli indici azionari. Ricordiamo che grazie al CFD Trading è possibile investire anche quando i mercati sono in calo (in questo caso si parla di short trading). Per speculare al ribaso è fondamentale scegliere un broker autorizzato come ad esempio eToro (leggi qui la recensione completa). La nota piattaforma di social trading offre sempre il conto demo gratuito da 100 mila euro per imparare a fare pratica senza rischi. La demo può essere attivata seguendo il link in basso.

Borsa Italiana Oggi 10 novembre 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate su cui conviene focalizzare la propria attenzione in vista dell'apertura degli scambi a Piazza Affari? Come ripetiamo sempre conoscere già prima dell'avvio i titoli potenzialmente più interessanti, significa avere la possibilità di posizionarsi per tempo.

Oggi segnaliamo due quotate che hanno appena pubblicato i conti trimestrali. Si tratta di Salvatore Ferragamo e di Mediaset. La maison della moda ha chiuso i primi nove mesi 2021 con ricavi pari a 785,34 milioni di euro, in rialzo del 33,9 per cento rispetto ai 586,73 milioni di euro messi a segno nei primi tre trimestri del 2020. Scendendo nel conto economico, il risultato finale (con esclusione della quota di terzi) ha raggiunto un valore positivo per 37,54 milioni di euro, rispetto al rosso di 96,46 milioni che era stato contabilizzato al temine dei primi nove mesi del 2020.

Per quanto riguarda invece Mediaset, la quotata del Biscione ha mandato in archivio i primi nove mesi 2021 con ricavi netti per 1,99 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,72 miliardi che erano stati ottenuti nei primi nove mesi del 2020. In forte miglioramento anche il risultato operativo che, al 30 settembre 2021, evidenziava una progressione da 87,6 milioni a 275 milioni di euro grazie ai minori ammortamento e svalutazioni. Per finire, l'utile netto di Mediaset al termine dei primi 9 mesi 2021 è stato pari a 273,8 milioni di euro, un valore nettamente superiore rispetto ai 10,5 milioni che erano contabilizzati nei primi nove mesi del 2020.

Ricordiamo che per investire in azioni può essere molto vantaggioso usare il broker eToro poichè esso non prevede il pagamento di commissioni nel trading azionario. In più, come abbiamo già visto in precedenza, la demo con eToro è sempre gratis.

Con eToro puoi fare trading sulle azioni senza commissioni>>>clicca qui per avere la demo gratis