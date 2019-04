Borsa Italiana oggi 25 aprile: Saipem e Salini Impregilo le due azioni calde

© Shutterstock

Nonostante oggi 25 aprile sia giorno festivo, Piazza Affari è aperta. Attenzione a questi due titoli

Come ogni 25 aprile, anche quest'anno Borsa Italiana sarà aperta nonostante in Italia si festeggi la Liberazione dal nazifascismo. E' molto importante tenere presente che spesso i migliori affari a Piazza Affari è possibile farli in quelle sedute caratterizzatte da un clima festivo. Statisticamente gli operatori presenti sono di meno rispetto al solito e questo favorisce la possibilità di cogliere buoni frutti. Ovviamente per investire oggi 25 aprile su Borsa Italiana è necessario partire con il piede giusto e quindi tenere ben presenti quelli che potrebbero essere i titoli più in vista. La domanda è salita: quali sono le azioni più calde su Borsa Italiana oggi giorno della Liberazione?

Tra i vari titoli quotati a Piazza Affari ve ne sono due che, oggettivamente, potrebbero registrare variazioni di prezzo anche importanti. Il primo fa riferimento al Ftse Mib mentre il secondo è incluso in uno degli indici secondari del mercato italiano. Sul Ftse Mib oggi potrebbe essere il giorno di Saipem. Le azioni della società engineeering potrebbero registrare variazioni di prezzo anche consistenti in scia alla notizia relativa all'aggiudicazione di nuove commesse per complessivi 500 milioni di dollari. E' stata la stessa Saipem a rendere noto di aver firmato un accordo prelimiare con la russa JSC GazpromNeft Moscow Refinery e un contratto EPC con Infrastructure Development and Construction per un valore complessivo di circa 500 milioni di euro. L'intesa preliminare ha ad oggetto l'esecuzione su base EPC di una nuova "Unità di Recupero di Zolfo" all'interno dell'importante raffineria di Mosca. Il prezzo delle azioni Saipem su Borsa Italiana oggi parte da 4,78 euro. Nel corso dell'ultimo mese la performance di Saipem ha evidenziato una variazione positiva del 2,6 per cento grazie anche all'andamento al rialzo del prezzo del petrolio.

L'altra titolo da monitorare è Salini Impregilo. Secondo alcume indiscrezioni di stampa la società della costruzioni potrebbe varare un aumento di capitale dal 250 milioni di euro. Il Corriere della Sera ritiene che la ricapitalizzazione possa essere un passo necessario in vista del lancio di un'offerta su Astaldi. Secondo il quotidiano l'operazione di ricapitalizzazione potrebbe essere sottoscritta anche dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il prezzo delle azioni Salini Impregilo su Borsa Italiana oggi parte da 2,03 euro. Nel corso dell'ultimo mese la performance di Salini Impregilo a Piazza Affari è stata positiva per il 3,3 per cento. Su base annua, invece, il prezzo delle azioni ha registrato un ribasso del 10 per cento.