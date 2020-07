Borsa Italiana Oggi (29 luglio 2020): riflettori su Saipem e Salvatore Ferragamo

© iStockPhoto

Le previsioni indicano un avvio in ribasso per la borsa di Milano. Riesce l'OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca: sarà fusione

In vista delle decisioni di politica monetaria della FED, le borse europee dovrebbero aprire la seduta di metà settimana con gli indici in leggero ribasso. Borsa Italiana non dovrebbe fare eccezione a questa tendenza. Gli stessi futures sui principali indici di Piazza Affari pre-annunciano un avvio di scambi in flessione per la seduta di oggi 29 luglio 2020.

Il contesto di riferimento non è dei migliori: sia la borsa di Wall Street che quella di Tokyo hanno registrato una variazione negativa. Nel dettaglio, la borsa del Giappone ha chiuso la seduta di metà settimana con il Nikkei in ribasso dell'1,15 per cento a quota 22397 punti mentre Wall Street ha chiuso la sessione con il Don Jones in calo dello 0,77 per cento a 26.379 punti, S&P 500 in ribasso dello 0,65 per cento a 3.218 punti e il Nasdaq che ha rimediato un calo dell'1,27 per cento a 10.402 punti.

Borsa Italiana Oggi 29 luglio 2020: azioni più calde

Inutile dire che il titolo destinato ad essere l'assoluto protagonista della seduta di oggi sarà Intesa Sanpaolo. L'OPS lanciata dalla banca guidata da Messina su UBI Banca è perfettamente riuscita. L'ufficializzazione è arrivata ieri sera, in anticipo di due giorni rispetto alla scadenza dell'operazione fissata per il 30 agosto. Borsa Italiana ha reso noto che nell'ambito dell'OPSV totalitaria promossa da Intesa Sanpaolo e riguardante massime 1.144.285.146 azioni ordinarie di Ubi Banca, sono state portate in adesione 822.627.479 azioni, pari al 71,908 per cento del capitale della banca bergamasca.

Poichè il target del 66 per cento è stato superato, sarà quindi fusione tra Intesa Sanpaolo e UBI Banca.

La riuscita dell'operazione potrebbe tradursi in grande visibilità per il titolo della banca guidata da Messina.

Oltre ad Intesa Sanpaolo ci sono altri titoli che oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo significative? La risposta è affermativa. Nel mirino degli investitori, infatti, potrebbero finire Saipem e Salvatore Ferragamo. Le due quotata hanno entrambe pubblicato i conti del secondo trimestre e questo potrebbe significare discreta visibilità in borsa.

Per finire anche le azioni Unicredit potrebbero offrire spunti interessanti. La banca guidata da Mustier, a seguito della raccomandazione della BCE del 28 luglio 2020, ha confermato che non pagherà dividendi e non effettuerà riacquisti di azioni proprie per tutto il 2020. La banca ha anche specificato che nel caso in cui la BCE dovesse decidere di non estendere la raccomandazione per il 2021, la politica di distribuzione del capitale verrebbe ripristinata in linea con quanto previsto dal piano Team 23.

Ricordo che anche sulle citate azioni è possibile investire attraverso il CFD Trading.

