Borsa Italiana Oggi 25 agosto 2020: azioni BPER Banca e Unicredit in vetta

Ftse Mib in leggero rialzo dopo il rally di ieri. Anche Generali e Moncler tra le azioni meglio comprate

Come da attese Borsa Italiana Oggi 25 agosto ha consolidato il rally messo a segno nella seduta di ieri. Il paniere di riferimento di Piazza Affari è apparso tonico fin dal momento dell'apertura delle contrattazioni attestandosi sopra i 20100 punti.

A differenza di ieri, però, non mancano i titoli che registrano un leggero ribasso.

Nel grafico seguente è indicato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista provvisoria dei titoli migliori di oggi 25 agosto include:

BPER Banca: +2,65 per cento a 2,40 euro

Unicredit: -2,27 per cento a 8,48 euro

Generali: -1,82 per cento a 13,45 euro

Tra le azioni che invece segnano i ribassi più consistenti ci sono:

Interpump: -1,08 per cento a 29,36 euro

Banca Mediolanum: -0,9 per cento a 6,62 euro

Saipem: -0,73 per cento a 1,84 euro

Borsa Italiana Oggi 25 Agosto 2020: previsioni apertura

Dopo il rally registrato nella seduta di ieri, oggi 25 agosto Borsa Italiana potrebbe consolidare il passo in avanti messo a segno nella prima seduta della settimana. E' questo l'orientamento prevalente tra gli investitori in vista dell'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari.

Consolidamento significherebbe conferma del Ftse Mib in area 20100 punti. A sostegno di questa view ci sono i dati di chiusura della borsa americana. Per Wall Street ieri è stata un'altra giornata decisamente positiva. Il Dow Jones, infatti, ha archiviato la seduta con una progressione dell'1,35 per cento a quota 28.308 punti, mentre l'S&P 500 ha registrato un rialzo dell'1 per cento in area 3.431 punti. Per l'S&P 500 quella di ieri è stata una giornata destinata a passare alla storia. L'indice, infatti, ha raggiunto il nuovo massimo storico a quota 3.432 punti. Lunedì da incorniciare anche per l'indice Nasdaq che ha chiuso avanti dello 0,6 per cento a 11.380 punti dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a quota 11.462 punti. A trascinare l'indice dei titoli tech è stato ancora una volta il titolo Apple che, dopo aver raggiunto quota 2000 miliardi di dollari di capitalizzazione, ha ulteriormente consolidato il suo trend al rialzo registrando una progressione dell'1,2 per cento.

Buone notizie anche da Tokyo dove il Nikkei ha chiuso la seconda seduta della settimana mettendo a segno una variazione positiva dell'1,35 per cento a 23297 punti.

Borsa Italiana Oggi 25 agosto 2020: titoli più interesssanti

Come sempre dedichiamo un paragrafo a tutti quei titoli che oggi 25 agosto 2020 potrebbero registrare variazioni di prezzo significative. Ricordiamo che conoscere quali azioni potrebbero mettere a segno mocvimenti interessanti già prima dell'apertura delle contrattazioni, significa avere uno spunto in più per capire dove investire in borsa. Proprio a tal riguardo ricordiamo che per giocare in borsa non è per forza necessario comprare titoli. Una alternativa valida e da prendere in considerazione è il CFD Trading.

Chiusa questa parentesi, torniamo adesso alle azioni più interessanti di oggi 25 agosto 2020. Come spesso avviene din questi tempi, l'elenco non è molto lungo. I soli titoli che potrebbero variare in modo significativo sono Eni e BPER Banca, quindi un petrolifero e un bancario. Il titolo del Cane a Sei Zampe ha registrato un forte dinamismo già nella seduta di ieri. A fare da catalizzatore al prezzo delle azioni è la vendita degli asset australiani del gruppo. Stando agli ultimi aggiornamenti, nonostante la profonda incertezza cretata dal coronavirus, l'advisor Citi ha incassato tantissime manifestazioni di interesse per gli asset del Cane a sei Zampe in Australia che sono valutati un miliardo di dollari circa.

Buone notizie anche per BPER Banca. Dal Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si apprende che gli organi a tale funzione preposti hanno deciso di non avviare alcuna istruttoria in merito all'operazione di acquisto di un ramo di azienda costituito da circa 500 filiali, la stragrande maggioranza delle quali opera attualmente sotto insegna UBI Banca. L'Autorità ha scritto nel bollettino che "l'operazione in esame non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".