Borsa Italiana Oggi (16 ottobre 2020): sell-off su Leonardo, Ftse Mib positivo

Piazza Affari in rialzo nell'ultima di Ottava: bene Moncler ma i bancari restano pesanti

Andamento positivo per la borsa di Milano nell'ultima seduta della settimana. Il Ftse Mib è subito scattato sul verde riprendendo contatto con quota 19100 punti. Alle ore 10 il paniere di riferimento di Piazza Affari segna una progressione dello 0,3 per cento.

Andando ad analizzare l'andamento dei singoli titoli, risulta subito evidente che accanto ad alcune quotate che registrano progressione anche consistenti, come ad esempio Moncler, ve ne sono altre, come Leonardo e le banche, che invece sono in affanno. Il colosso della Difesa, in particolare, sta subendo un vero e proprio sell-off a causa della notizia della condanna dell'ad Profumo.

Il fatto che molti titoli del settore bancario siano in rosso potrebbe essere il segnale di imminenti cambi di rotta per il paniere di riferimento. In altre parole c'è il rischio che la volatilità oggi sia restinata a restare decisamente alta e questo significa grandi spazi per investire in borsa attraverso il CFD Trading.

Tra le azioni migliori di oggi 16 ottobre segnaliamo (finestra ore 10,15):

Moncler: +3,03 per cento a 36,42 euro

Ferrari: +2,49 per cento a 162,4 euro

Fiat Chrysler Automobiles: +2,32 per cento a 10,58 euro

Tra i titoli maggiormente in affanno ci sono:

Leonardo: -2,76 per cento a 4,54 euro

Unicredit: -1,47 per cento a 6,72 euro

Intesa Sanpaolo: -1,37 per cento a 1,51 per cento

Borsa Italiana Oggi 16 ottobre previsioni apertura

Dopo il forte ribasso registrato nella seduta di ieri in scia alle notizie decisamente negative sull'andamento della pandemia di Covid19 in Europa e in Italia, c 'è attesa per quello che sarà l'andamento di Borsa Italiana Ogg 16 ottobre. La domanda che molti investitori si stanno ponendo in questo momento è la seguente: la borsa di Milano oggi rimbalzerà o è invece più probabile che il Ftse Mib possa proseguire sulla strada del ribasso dando quindi continuità alla tendenza di ieri?

La prima cosa da fare per rispondere a questo interrogativo è dare uno sguardo a quello che è il contesto di riferimento. La borsa di Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con gli indici in leggero calo. Nel dettaglio il Dow Jones ha perso lo 0,07 per cento attestandosi a 28.455 punti, l' S&P 500 ha chiuso con un ribasso dello 0,15 per cento a quota 3.483 punti e il Nasdaq ha rimediato un calo dello 0,47 per cento fermadosi a 11.714 punti.

Per quello che riguarda il mercato azionario nipponico, invece, la borsa di Tokyo ha terminato la settimana con una sessione tinta di rosso. Nel dettaglio l'indice Nikkei ha perso lo 0,37 per cento mentre il più ampio indice Topix ha registrato un peggioramento dello 0,79 per cento.

Questi i punti di riferimento per capire capire come posizionarsi sui mercati nella seduta di oggi. Prima di elencare le azioni che potrebbero registrare variazioni di prezzo interessanti, ricordo che per investire in borsa non è obbligatorio comprare azioni.

Borsa Italiana Oggi 16 ottobre 2020: titoli più interessanti

Tra le azioni che oggi 16 ottobre potrebbero registrare variazioni di prezzo di un certo rilievo ci sono Banco BPM e STMicroelectronics.

La quotata del settore bancario è stata al centro di alcune indiscrezioni che fanno riferimento alla sottoscrizione di un accordo con Credit Agricole avente ad oggetto una potenziale aggregazione con la divisione italiana del gruppo francese. In scia a questa intesa, il quotidiano La Repubblica ha rimesso in piedi l'ipotesi aggragazione per la banca nata dalla fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano. Stando a quanto affermato da La Repubblica, le opzioni sul tavolo sono due: la prima porta a Unicredit e la seconda a BPER Banca.

Per quanto riguarda invece STM, possibili oscillazioni di prezzo potrebbero essere legate alla notizia dell'acquisizione e successiva integrazione degli asset di SOMOS Semiconductor, una società di semiconduttori fabless che ha il suo core negli amplificatori di potenza basati su silicio e in moduli front-end (FEM) di Radio Frequenza. Grazie a questa acquisizione, STM consolida la proprietà intellettuale e le roadmap dei moduli front-end per i mercati IoT e 5G.

