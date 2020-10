Borsa Italiana Oggi (29 ottobre 2020): rimbalzo in avvio? Due azioni da monitorare

© Shutterstock

Possibile apertura al rialzo per la borsa di Milano dopo il disastro di ieri. Anche Danieli & C tra i titoli da tenere d'occhio

Dopo il violento ribasso registrato ieri in scia alla crescente preoccupazione sul rischio lockdown, Borsa Italiana Oggi 29 ottobre potrebbe registrare in apertura di contrattazioni un tentativo di rimbalzo. E' questa la previsione prospettata dai futures sui principali indici di Piazza Affari. A sostenere l'ipotizzata prova di recupero potrebbe essere il clima di attesa per le decisioni di politica monetaria della BCE in programma oggi. Alcuni analisti, in particolare, si attendono un qualche riferimento all'aggravamento della pandemia che si sta praticamente registrando in tutta Europa.

Per quello che riguarda le altre borse, tradizionali punti di riferimento al momento dell'apertura delle contrattazioni, sia Wall Street che Tokyo hanno terminato la seduta in ribasso. In particolare a Tokyo l'indice Nikkei ha registrato una flessione dello 0,37 per cento a quota 23.332 punti. Segni meno anche a New York con il Dow Jones che ha chiuso la seduta con un vistoso rosso del 3,43 per cento a quota 26.520 punti, l' S&P 500 che ha lasciato sul parterre il 3,53 per cento a 3.271 punt e il Nasdaq che ha chiuso la giornata con un crollo del 3,73 per cento a quota 11.005 punti.

Per la borsa americana, in particolare, la seduta di ieri è stata un disastro. L'imminenza delle elezioni americane, come facilmente prevedibile, ha causato un'esplosione di volatilità.

Borsa Italiana Oggi 29 ottobre 2020: titoli più interessanti

Sono due le quotate che oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo significative in borsa: BPER Banca e Atlantia.

Per quello che riguarda BPER Banca, gli investitori che sono soliti seguire il titolo hanno assistito, in questi ultimi giorni, ad una violenta correzione al ribasso. Le quotazioni della banca hanno infatti registrato un crollo del 14 per cento del loro valore in appena tre sedute. Diciamo che il post-aumento di capitale BPER Banca è stato decisamente pesante. Un clima più disteso su Borsa Italiana Oggi, potrebbe permettere anche a BPER Banca di recuperare.

Anche Atlantia oggi potrebbe essere al centro di movimenti di prezzo interessanti. Il consiglio di amministrazione della holding delle infrastrutture ha deciso di riconvocare al 15 gennaio 2021 l’assemblea egli azionisti che sarà chiamata per approvare il progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia in favore della società interamente posseduta Autostrade Concessioni e Costruzioni. Lo stesso CdA, in riferimento alla nuova offerta preliminare che è stata presentata per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88 per cento detenuta in Autostrade per l’Italia dalla cordata formata da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, ha affermato che termini economici e condizioni non sono ancora adeguati.

La cessione di Autostrade per l'Italia, quindi, continuerà ad essere un driver in grado di influenzare l'andamento del titolo Atlantia ancora a lungo.

Per finire nell'elenco dei titoli interessanti di oggi figura anche Danieli & C . la cui assemblea degli azionisti non ha approvato la delibera riguardante la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Per effetto di questa decisione, l'operazione di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio Danieli&C. in azioni ordinarie non ci sarà e quindi non sarà neppure pagato il dividendo straordinario che era connesso con questa operazione.

