Borsa Italiana Oggi 14 dicembre 2020: Ftse Mib a +1% ma Atlantia crolla a picco

Il Ftse Mib in robusta progressione nella prima seduta della settimana. Ecco le azioni migliori e quelle peggiori di oggi 14 dicembre 2020

Seduta migliore delle attese quella di Borsa Italiana oggi 14 dicembre 2020. Il Ftse Mib, infatti, dopo avviato gli scambi salendo fino a quota 21900 punti, ha consolidato la sua progressione e nel primo pomeriggio registra una variazione positiva dell' 1 per cento circa. (aggioramento ore 15,00)

Tra le azioni che segnano variazioni di prezzo molto consistenti nella prima parte della seduta ci sono Fiat Chrysler e Azimut Holding, entrambe con una variazione positiva di oltre il 2 per cento. Sul fronte opposto, invece, ad essere particolarmente vendute sono Atlantia e STM con quest'ultima che è reduce dal profondo ribasso della scorsa Ottava.

Nel grafico in basso è riprodotto l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

I titoli che svettano sul Ftse Mib alle ore 15,00 sono: Azimut Holding in rialzo del 2,99 per cento a 17,73 euro; Fiat Chrysler Automobiles avanti del 2,79 per cento a 14,02 euro e Pirelli che sta mettendo in cassaforte il 2,56 per cento a 4,52 euro. Tra le azioni che invece segnano i ribassi più consistenti nella seduta di oggi ci sono: Atlantia (-6,3 per cento a 14,49 euro); STM in calo dell'1,2 per cento a 28,75 euro e Diasorin che segna un ribasso dello 0,53 per cento a 169,6 euro.

Borsa Italiana Oggi 14 dicembre 2020: pre-market

Previsioni rialziste in vista dell'apertura della borsa di Milano oggi 14 dicembre 2020. Stando alle indicazioni dei futures, il mercato azionario italiano dovrebbe iniziare la nuova Ottava con un segno positivo limitato.

Il contesto di riferimento è decisamente tranquillo. Sia la borsa di Tokyo (prima seduta della settimana) che quella di Wall Street (ultima seduta della scorsa Ottava) hanno chiuso le contrattazioni con scambi contenuti.

Nel dettaglio la borsa americana ha mandato in archivio la seduta dello scorso venerdì con l'indice Dow Jones in progressione dello 0,16 per cento a quota 30.046 punti, mentre l'S&P 500 ha chiuso la seduta con un ribasso dello 0,13 per cento a 3.663 punti e il Nasdaq ha rimediato un calo dello 0,23 per cento scendendo a quota 12.378 punti. Debole segno verde per la borsa di Tokyo con il Nikkei che ha registrato una progressione dello 0,3 per cento salendo a quota 26.732,5 punti.

Borsa Italiana Oggi 14 dicembre 2020: titoli più interessanti

Non ci sono molte quotate sotto ai riflettosi a Piazza Affari Oggi 14 dicembre. Spunti potrebbero esserci sulle azioni Leonardo e sul Credito Valtellinese. Il titolo del colosso della Difesa potrebbe registrare variazioni di prezzo in scia alla sottoscrizione di un accordo tra la società dell'aerospazio e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI). L'intesa riguarda un contratto di finanziamento per 200 milioni di euro che è finalizzato a sostenere i progetti di investimento che sono previsti nel Piano Industriale del gruppo guidato da Alessandro Profumo.

Oltre a Leonardo, altro titolo che oggi 14 dicembre ha tutte le caratteristiche per essere caldo è Credito Valtellinese. In questo caso a tenere banco è l'OPA presentata a Credit Agricole Italia. E' su questo fronte che ci sono novità. La controllata italiana del gruppo francese, infatti, ha presentato presso la Consob il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie de Credito Valtellinese. L'OPA ha ad oggetto 66.375.397 azioni ordinarie che sono rappresentative del 94,620 per cento del capitale.