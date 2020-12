Borsa Italiana Oggi 16 dicembre 2020: azioni Enel, Intesa Sanpaolo e Banco BPM sotto i riflettori

© Shutterstock

Previsto un avvio cauto per la borsa di Milano in attesa della Federal Reserve. Domani in programma un delicatissimo CdA di Enel

Nel giorno delle decisioni di politica monetaria del braccio operativo della FED, il cosiddetto Fomc, Borsa Italiana dovrebbe aprire le contrattazioni senza grandi movimenti di prezzo. Il termine "prudenza", stando a quelle che sono le indicazioni dei futures, dovrebbe essere la parola d'ordine anche sulle altre borse europee.

Il contesto di riferimento sembra confermare questo approccio calmo alla seduta di Borsa Italiana oggi 16 dicembre. A Tokyo, infatti, il Dow Jones ha messo a segno una chiusura in leggero rialzo. Il Nikkei ha chiuso la terza seduta della settimana con un rialzo dello 0,26 per cento a quota 26757 punti. Rialzi più decisi, inevce, sui listini della borsa americana con il Dow Jones che ha archiviato la giornata con una progressione dell'1,13 per cento a quota 30,199 punti, l'S&P 500 che ha chiuso a +1,29 per cento salendo fino a 3.695 punti e il Nasdaq che ha messo a segno un rialzo dell'1,25 per cento a quota 12.595 punti.

Borsa Italiana Oggi 16 dicembre 2020: quali azioni seguire

Conoscere le azioni potenzialmente più interessanti già prima dell'avvio degli scambi, significa avere a disposizione tutto il tempo necessario per capire come posizionarsi e cosa eventualmente acquistare (qui la guida per comprare azioni).

I titoli più interessanti della seduta di oggi 16 dicembre sono Enel, Banco BPM e Intesa Sanpaolo. Il colosso dell'elettricità potrebbe sfruttare la notizia della convocazione, per la giornata di domani, di un consiglio di amministrazione finalizzato ad esaminare la cessione della quota del 50 per cento di Open Fiber al fondo australiano Macquarie.

Per quello che riguarda invece Intesa Sanpaolo, la visibilità potrebbe arrivare dalle recenti dichiarazioni del CEO Carlo Messina che, a margine di un evento, ha ribadito che per adesso non sono in programma altre acquisizioni (una precisazione, comunque, scontata).

E per finire c'è il Banco BPM. La banca ha reso noto di aver comunicato a Cattolica Assicurazioni l'avvenuto esercizio dell'opzione di acquisto della quota del 65 per cento detenuta dalla compagnia assicurativa nel capitale delle joint-venture Vera Vita e Vera Assicurazioni. Bnaco BPM ha anche precisato che la comunicazione di esercizio dell'opzione di acquisto fa fede alla ragioni che inducono a ritenere che l'acquisizione, da parte di Generali del 24,46 per cento del capitale di Cattolica Assicurazioni, abbia determinato un cambio di controllo che fornisce a Banco BPM stessa di esercitare l'opzione di acquisto.

