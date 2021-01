Borsa Italiana Oggi 4/1/2021: migliori e peggiori azioni prima seduta dell'anno

© Shutterstock

Prima seduta 2021 per la borsa di Milano: bene Buzzi Unicem e STMicroelectronics, Diasorin e Mediobanca tra le peggiori

Aumenta il movimento nella prima seduta del nuovo anno di Borsa Italiana. Il Ftse Mib , dopo aver aperto gli scambi sulla parità, ha accellerato il ritmo fino ad arrivare a guadagnare l'1,1 per cento nel primo pomeriggio (aggiornamento ore 14,30).

In questo contesto i titoli migliori sono Buzzi Unicem STMicroelectronics mentre sul fondo del paniere di riferimento si collocano Diasorin, Mediobanca e BPER Banca. A livello settoriale, come già emerso nei primi minuti di scambi, sono le banche a registrare le perdite più consistenti.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Alle ore 14,30, la lista delle azioni migliori comprende:

Buzzi Unicem: +3,59 per cento a 20,2 euro

STMicroelectronics: +3,57 per cento a 31,64 euro

FCA: +3,33 per cento a 15,14 euro

Tra le azioni in maggiore difficoltà nella prima seduta del 2021, invece, ci sono:

Diasorin: -1,18 per cento a 168,1 euro

Mediobanca: -1,14 per cento a 7,45 euro

BPER Banca: -0,88 per cento a 1,47 euro

Borsa Italiana Oggi 4 gennaio 2021: previsioni apertura

Prima seduta del nuovo anno per la borsa di Milano. Stando alle indicazioni dei futures, Piazza Affari oggi 4 gennaio 2021 dovrebbe aprire gli scambi in leggero rialzo.

Il contesto di riferimento vede la borsa di Tokyo aver chiuso la prima seduta del 2021 con il Nikkei in ribasso dello 0,68 per cento a quota 27.258,5 punti. Leggero predominio delle vendite, invece, a Wall Street con il Dow Jones che ha chiuso l'ultima seduta del 2020 avanti dello 0,65 per cento a 30.606 punti, l'S&P 500 in aumento dello 0,64 per cento a 3.756 punti (dopo l'aggiornamento del massimo storico a quota 3.760 punti) e il Nasdaq che ha messo a segno una variazione frazionale dello 0,14 per cento a 12.888 punti.

Borsa Italiana Oggi 4 gennaio 2021: titoli più interessanti

Tra le azioni che oggi 4 gennaio 2021 potrebbero registrare le variazioni di prezzo più consistenti ci sono quelle di FCA. Come da calendario, si terranno nella giornata odierna le assemblee degli azionisti di Fiat Chrysler e del Gruppo PSA. All'ordine del giorno la fusione tra le due società e la nascita di Stellantis, il quarto produttore auto a livello mondiale. Le assemblee degli azionisti sono l'ultimo passaggio prima del closing che permetterà alla nuova Stellantis di quotarsi sui listini di Parigi, Milano e New York (Wall Street).

Secondo alcune indiscrezioni di stampa rilanciate dal Sole 24 Ore in un articolo che porta la firma di Marigia Mangano l'ufficializzazione della fusione FCA Gruppo Peugeot potrebbe avvenire già entro il mese di gennaio. Tutto, insomma, lascia intendere che l'operazione possa chiudersi nel giro di poche settimane.

Tra le altre azioni da tenere d'occhio oggi ci sono anche BPER Banca e Generali. La prima potrebbe mettere a segno variazioni di valori anche rilevanti a seguito dell'avvenuta conclusione dell'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di sofferenze denominata SUMMER. L'operazione è avvenuta in linea con quello che è previsto nell'ambito della più ampia azione di de-risking finalizzata al miglioramento dell'asset quality della banca.

Per quello che riguarda invece Generali (qui la demo eToro per investire con i CFD), la società friulana ha reso noto di aver siglato un accordo finalizzato all'acquisizione da AXA del 100 per cento di AXA Insurance (AXA Grecia). Valore del contratto è di 165 milioni di euro.