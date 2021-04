Borsa Italiana Oggi 8 aprile 2021: apertura in leggero rialzo, Saipem e Amplifon scattano in vetta

© Shutterstock

Poco movimento sulla borsa di Milano nella penultima seduta della settimana. Vendite sulle quotate del settore bancario

Previsioni rispettate su Borsa Italiana Oggi 8 aprile 2021. In apertura di contrattazioni, il Ftse Mib si è subito portato su un leggero verde salendo in area 24750 punti. A spingere in aventi il paniere di riferimento di Piazza Affari nella prima ora di scambi sono titoli come Saipem e Amplifon.

I verdi registrati dalle quotate in positivo sono comunque bilanciati da alcuni rossi (Unicredit e Leonardo sono le due quotate più in difficoltà dopo un'ora dall'apertura della seduta.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista delle quotate migliori della seduta comprende (finestra informativa delle ore 10,00):

Saipem: +2,6 per cento a 2,37 euro

Amplifon: +1,45 per cento a 32,89 euro

Inwit: +1,38 per cento a 9,66 euro

Tra i titoli più in difficoltà, invece, ci sono:

Unicredit: -0,81 per cento a 8,88 euro

Leonardo: -0,75 per cento a 7,15 euro

Banco BPM: -0,75 per cento a 2,39 euro

Borsa Italiana Oggi 8 aprile 2021: previsioni apertura

Le previsioni sull'apertura di Borsa Italiana Oggi 8 aprile prospettano ben poco di interessante. Stando all'andamento dei future sui principali indici azionari, Piazza Affari dovrebbe aprire gli scambi con pochi movimenti. Lo stesso dicasi per tutte le altre borse europee. In questa situazione è comunque possibile trovare dei titoli interessanti su cui investire. Delle quotate con appeal parleremo nel prossimo paragrafo. Per adesso concentrariamoci sul contesto di riferimento con il quale gli investitori faranno i conti.

Partiamo dalla chiusura della borsa del Giappone. A Tokyo l'indice Nikkei ha mandato in archivio la giornata con una flessione frazionale dello 0,07 per cento a quota 29709 punti.

Poco movimento anche a Wall Street dove l'indice Dow Jones ha registrato un rialzo minimo dello 0,05 per cento attestandos a quota 33.446 punti, mentre l'S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,15 per cento a 4.080 punti. e il Nasdaq ha rimediato un ribasso dello 0,07 per cento scendendo a 13.689 punti.

Insomma come si può vedere da queste variazioni percentuali, a caratterizzare sia la borsa di Tokyo che quella americana sono state variazioni di prezzo molto contenuto.

Borsa Italiana Oggi 8 aprile 2021: titoli più interessanti

A differenza di tante altre occasioni, oggi non ci sono molti titoli che potrebbero registrare variazioni di prezzo significative. Una quotata da tenere d'occhio è Creval. A fare da cartalizzatore potrebbero essere le novità sulle partecipazioni rilevanti nell'azionariato della banca. Dalle comunicazioni Consob a riguardo si apprende che dal 30 marzo DWS Investment risulta essere tra i maggiori azionisti dell’istituto bancario della Valtellina con una quota del 7,057 per cento del capitale.

Sempre restando in tema di partecipazioni rilevanti, novità ci sono anche in relazione alla composizione dell'azionariato di FinecoBank (società quotata sul Ftse Mib). Dalle comunicazioni Consob si apprende che a partire dal 30 marzo scorso, il fondo americano BlackRock ha ridotto la partecipazione aggregata in FinecoBank, portandola dal 10,233 per cento al 9,95 per cento del capitale.

Più nel dettaglio, il 9,201 per cento della quotata riguara diritti di voto riferibili ad azioni, 0,022 per cento fa invece riferimento a una partecipazione potenziale e il restante 0,727 per cento è invece relativo ad altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (Contratti per Differenza, che non prevedono data di scadenza).

