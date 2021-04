Borsa Italiana Oggi 16 aprile 2021: Ftse Mib parte in rialzo, realizzi su Amplifon

© Shutterstock

Leggera prevalenza degli acquisti a Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana. Pirelli e CNH Industrial scattano in vetta

Avvio in leggero rialzo per la borsa di Milano oggi 16 aprile 2021. Il Ftse Mib, come da attese della vigilia, si è immediatamente portato su un lieve verde senza però evidenziare alcuno slancio. Il leggero rialzo è frutto di alcuni segni positivi di peso che sono presenti sul paniere riferimento di Piazza Affari.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

A brillare in modo particolare sono Pirelli, CNH Industrial e Stellantis. Ovviamente non mancano i segni negativi con le vendite che sembrano essere particolarmente forti su Amplion e STM. La prima, in particolare, paga le prese di profitto dopo il rally delle ultime sedute.

Alle ore 10,30 la situazione sul paniere di riferimento di Piazza Affari è la seguente: Ftse Mib avanti dello 0,2 per cento a 24577 punti.

Per seguire l'andamento in tempo reale del Ftse Mib puoi fare riferimento al grafico in basso.

La lista delle quotate migliori aggiornata alle ore 10,30 comprende:

Pirelli: +1,55 per cento a 4,99 euro

CNH Industrial: +1,5 per cento a 13,19 euro

Exor: +0,96 per cento a 73,26 euro

Tra le quotate in maggiore difficolà, invece, a fare peggio sono:

STM: -1,15 per cento a 32,21 euro

Amplifon: -0,93 per cento a 35,14 euro

Nexi: -0,92 per cento a 15,15 euro

Vuoi investire sulle quotate che oggi segnano i movimenti di prezzo più consistenti a Piazza Affari? Se comprare azioni non ti interessa poichè non punti a diventare azionista, allora una alternativa interessante è il CFD trading. Scopri in questa guida come fare trading online da zero e per esercitarti attiva subito un conto demo con un broker autorizzato come ad esempio Plus500 (qui le recensioni e le opinioni).

Borsa Italiana Oggi 16 aprile 2021: previsioni apertura

Quale sarà la direzione di Piazza Affari in apertura di contrattazioni? Per rispondere a questa domanda non devi far altro che leggere questo post.

Stando alle indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici di Borsa Italiana, il mercato azionario dovrebbe aprire l'ultima sessione della settimana con una leggerissima progressione in avanti. Stesso trend dovrebbe essere seguito anche dalle altre borse europee.

Il contesto di riferimento (quindi chiusura della borsa di Tokyo e di quella di Wall Street) è determinante per comprendere perchè sul mercato azionario italiano oggi 16 aprile non sono previste grandi variazioni di prezzo.

La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna con il Nikkei in rialzo dello 0,14 per cento a quota 29683 punti. Più sostenuta le performance della borsa americana con il Dow Jones che ha mandato in archivio la seduta avanti dello 0,9 per cento a 34.036 punti, dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a 34.069 punti, l'S&P 500 in rialzo dell'1,11 per cento a 4.170 punti, leggermente sotto poco al nuovo massimo storico di 4.173 punti e, per finire, il Nasdaq che ha messo in cassaforte l'1,31 per cento salendo a quota 14.039 punti.

Le variazioni di prezzo messe a segno dalla borsa di Tokyo e da quella americana possono essere sfruttate per fare trading attravero i CFD. Sceglendo un broker autorizzato come ad esempio eToro (leggi qui la recensione) avrai subito la demo gratuita per imparare a investire in borsa con i Contratti per Differenza. Su Borsa Inside consigliamo spesso eToro perchè questo broker non prevede commissioni nel trading sulle azioni e quindi è molto vantaggioso.

Borsa Italiana Oggi 16 aprile 2021: titoli più interessanti

Come sempre elenchiamo in questo paragrafo quelle che sono le quotate che oggi potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più consistenti.

Due i titoli potenzialmente caldi nell'ultima seduta settimanale di scambi su Borsa Italiana: Stellantis e Enel. Vediamo nel dettaglio.

Il prezzo delle azioni Stellantis potrebbe essere condizionato dalle dichiarazioni che sono state rilasciate dall'amministratore delegato Carlo Tavares nel corso dell'assemblea degli azionisti del colosso automotive. Il manager ha dichiarato che obiettivo dei prossimi anni sarà il rafforzamento del settore dell'auto elettrica.

Puoi sfruttare questa notizia per investire in azioni Stellantis attraverso i CFD. Attivando un account gratuito con il broker eToro avrai subito un conto dimostrativo da 100 mila euro virtuali per fare pratica senza rischi.

Per quello che riguarda Enel, invece, a fare da catalizzatore potrebbero essere le comunicazioni del colosso dell'elettricità sull'OPA lanciata su Enel Americas. Nello specifico Enel ha reso noto che nell'ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale della controllata quotata cilena Enel Américas sono state portate in adesione 20.194.895.308 azioni.

Per quello che riguarda l'offerta cilena, Enel ha accettato di acquistare 6.903.312.254 azioni mentre, per quello che riguarda l'offerta statunitense, sono state acquistate 14.104.937 ADS rappresentative di 705.246.850 azioni. L'esborso complessivo per il colosso dell'elettricità è stato pari a 1,3 miliardi di euro. Alla luce delle operazioni, Enel possiede adesso l'82,3 per cento dell’attuale capitale di Enel Américas.