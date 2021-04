Borsa Italiana Oggi 20 aprile 2021: Ftse Mib a picco, molti titoli in ribasso

© Shutterstock

Si allarga il passivo di Piazza Affari. Nel primo pomeriggio i segni rossi pesano molto di più dei (pochi) verdi

Apertura all'insegna di un secco rosso per la borsa di Milano. Il Ftse Mib, facendo peggio di quelle che erano le stime della vigilia, ha avviato gli scambi con un evidente calo che si è poi via via allargato nel corso della mattinata.

Alle ore 15,00 la situazione sul paniere di riferimento di Piazza Affari è la seguente: Ftse Mib in calo dell'1,37 per cento a quota 24353 punti. Tra i titoli in maggiore difficoltà, le vendite sembrano essere molto forti su Unicredit e BPER Banca mentre, per quello che riguarda i titoli in positivo, tra le poche quotate in rialzo segnaliamo CNH Industrial e Amplifon.

Nel grafico in basso è riprodotto l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista delle azioni migliori della seduta aggiornata alle ore 15,00 comprende:

CNH Industrial: + 0,75 per cento a 12,83 euro

Amplifon: +0,51 per cento a 35,4 euro

Banca Mediolanum: +0.98 per cento a 7,94 euro

Tra i titoli in maggiore difficoltà, invece, a fare peggio sono:

Unicredit: -3,61 per cento a 8,31 euro

BPER Banca: -3,28 per cento a 1,88 euro

Leonardo: -3,25 per cento a 6,97 euro

Borsa Italiana Oggi 20 aprile 2021: previsioni apertura

Come sarà l'apertura di Borsa Italiana Oggi 20 aprile 2021? Quali saranno le quotate che registreranno le variazioni di prezzo più consistenti? Per rispondere a queste domande non dovrai far altro che leggere questo post dedicato.

Iniziamo dalle previsioni sull'apertura degli scambi. In base a quello che è l'andamento dei futures si può ipotizzare per oggi un avvio di contrattazioni incerto. E' molto probabili, infatti, che Piazza Affari stenti a trovare una direzione precisa nei primi minuti di scambi. Variazioni minime sono comunque attese anche dalle altre borse europee.

Il contesto di riferimento vede la borsa di Tokyo e quella di Wall Streer entrambe in ribasso. In particolare la borsa del Giappone ha chiuso la seconda seduta della settimana con il Nikkei in ribasso dell'1,97 per cento a quota 29100 punti. Ad impattare negativamente sul mercato azionario nipponino sono state sie le performance negative registrare dagli indici della borsa americana (ne parleremo successivamente) che le notizie sul peggioramento del quadro sanitario nel paese. A causa del forte incremento dei casi di Covid19 nel Dipartimento di Osaka, le autorità hanno chiesto al governo di varare ulteriore misure di distanziamento. Secondo alcuni analisti è possibile che per gestire la situazione venga decisa la chiusura di alcune attività e dei ristoranti.

Prevalenza di segni rossi anche a Wall Street. Il Dow Jones ha chiuso con un calo dello 0,36 per cento a 34.078 punti, mentre l'indice S&P500 ha registrato una flessione dello 0,53 per cento a 4.163 punti e il Nasdaq ha lasciato sul parterre lo 0,98 per cento scendendo fino a 13.915 punti.

Borsa Italiana Oggi 20 aprile 2021: titoli più interessanti

Ed eccoci alla seconda domanda al centro di questo post: quali sono le azioni sui cui conviene investire oggi? Possiamo subito fare due nomi di cui uno riferito al Ftse Mib: BPER Banca e Juventus.

Iniziamo dal titolo del settore bancario. L'istituto emiliano potrebbe registrare variazioni di prezzo interessanti in scia alla notizia sulla conclusione di due operazioni di cessione prosoluto di portafogli di UTP secured. Il valore lordo di libro (GBV) delle due operazioni è pari a circa 370 milioni di euro, alle quali si aggiunge un’ulteriore cessione in corso di finalizzazione che è pari a circa 52 milioni di euro. Il totale ammonta a circa 420 milioni di euro.

Il secondo titolo su cui scommettere oggi è Juventus. La societò bianconera è stata al centro ieri di un vero e proprio boom (+17,9 per cento la variazioni finale di prezzo) innescato dalle notizie sulla Super League. Cosa accadrà oggi? Il rialzo del titolo Juve proseguirà oppure scatteranno le prese di profitto?